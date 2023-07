Les sept candidats Verts dans l'Est

Le ministre Henri Kox et la députée Chantal Gary forment le binôme de tête.

Le ministre Henri Kox (62 ans) et la députée Chantal Gary (35 ans) forment la double tête des Verts dans l'Est. A leurs côtés, seule Fernande Klares-Goergen (65 ans) s'était déjà présentée en 2018.

Les sept Verts pour l'Est : Fernande Klares-Goergen, Max Pesch, Carole Zeimetz, Henri Kox, Chantal Gary, Christophe Origer et Amy Winandy (de g. à dr.). © PHOTO: Alain Piron

Elle est également engagée dans la politique communale en tant que membre du conseil (à Betzdorf), tout comme Christophe Origer (30 ans, Echternach), Max Pesch (37 ans, Bech) et Carole Zeimetz (48 ans, Echternach). La liste est complétée par Amy Winandy (25), co-porte-parole de Jonk Gréng.

La semaine dernière, les Déi Gréng ont déjà présenté leurs listes dans les trois autres arrondissements.

Dans l'Est, les Verts ont obtenu 16,52 % (+ 3,41 %) et un siège il y a cinq ans. A l'époque, Carole Dieschbourg, qui a démissionné de son poste de ministre il y a 15 mois, occupait de loin la première place sur la liste des Verts. Le coprésident Meris Sehovic, qui s'était présenté dans l'Est en 2018, se présente cette fois-ci comme tête de liste dans le Sud.

