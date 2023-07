Les syndicats luxembourgeois s'inquiètent de l'arrivée de Wizz Air

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Depuis juin, Wizz Air, compagnie aérienne ultra low-cost implantée en Hongrie, opère au départ de Luxembourg avec une ligne vers Bucarest. La compagnie proposera également des vols en direction de Rome cet été et Skopje, en Macédoine du Nord en décembre prochain depuis le Findel.

Lire aussi :Plusieurs riverains se plaignent des nuisances sonores

Beaucoup se sont réjouis de l'arrivée de Wizz Air au Grand-Duché. A commencer par Alexander Flassak, le CEO de lux-Airport. «Nous sommes ravis d'accueillir Wizz Air à l'aéroport de Luxembourg. L'ajout de Wizz Air à notre offre aérienne augmentera davantage les options de voyage pour nos passagers, qui sont actuellement en mesure de choisir parmi plus de 100 destinations directes. Nous nous réjouissons à l'idée d'une coopération fructueuse», disait-il.

Des «prix cassés sur le dos des salariés»

Les syndicats du secteur aérien ne l'entendent toutefois pas de cette oreille. Ces derniers parlent de «prix cassés sur le dos des salariés». «L’arrivée de Wizz Air (...) est une très mauvaise nouvelle d‘un point de vue social. Cette compagnie low cost est en effet tristement célèbre pour ses pratiques ouvertement antisyndicales et antisociales. Il y a également lieu de préciser que cette compagnie aérienne hongroise ne créera aucun emploi et n’embauchera aucun salarié au Grand-Duché et qu‘elle n’y paiera ni charges sociales ni impôts», dénoncent l’OGBL, le LCGB et l’ALPL, dans un communiqué en front commun.

Lire aussi :Wizz Air lance trois nouvelles lignes depuis le Findel

Pour ces derniers, la compagnie hongroise mettrait même en danger l'ensemble du secteur luxembourgeois avec une pratique particulièrement agressive au niveau des prix, qui risque de s’avérer socialement désastreuse pour les salariés du secteur. «Les prix de vente extrêmement low cost qu’elle pratique signifient que Wizz Air volera systématiquement à perte. Ses prix de vente officiels sont d’ailleurs même en dessous des taxes aéroportuaires dont la société devra s’acquitter pour chaque vol».

La compagnie condamnée en Roumanie

Défenseurs de la paix sociale, les syndicats rappellent également que le CEO de Wizz Air s'est autrefois vanté du fait que son entreprise était «une compagnie sans syndicats». «Le même Joszef Varadi est également réputé pour avoir incité les pilotes de son entreprise à travailler au-delà des niveaux de fatigue tolérables. En Roumanie, la compagnie a même été condamnée en justice pour discrimination après avoir licencié des salariés qui s’étaient syndiqués».

Lire aussi :Wizz Air reliera Luxembourg à Rome

Evoquant des pratiques relatives au dumping social, l’OGBL, le LCGB et l’ALPL invitent les partis politiques à prendre position en faveur de systèmes sociaux forts et pour la protection des salariés, en plaidant pour un changement de cap tournant le dos aux politiques de libéralisation dans le secteur aérien en Europe.