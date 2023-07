Les taux variables continuent de progresser, les taux fixes baissent encore

Concernant les crédits à taux variable, on parle cette fois-ci d'une hausse de 27 points de base à 4,38% en mai 2023, contre 4,11% en avril 2023.

La tendance a été amorcée au début de l'année et semble se poursuivre depuis quelques mois: les prix de l'immobilier sont en baisse, malgré une forte augmentation du prix des loyers. La Banque centrale du Luxembourg a dévoilé ce mercredi les derniers chiffres concernant les taux des crédits immobiliers, un autre indicateur permettant de juger l'évolution du marché immobilier au Grand-Duché.

Celle-ci indique que le taux d'intérêt variable des crédits immobilités accordés aux ménages ont une nouvelle fois progressé. On parle cette fois-ci d'une hausse de 27 points de base à 4,38% en mai 2023, contre 4,11% en avril 2023 tandis que le volume des crédits nouvellement accordés a progressé de 53 millions d'euros durant le mois de mai pour s'élever à 216 millions d'euros par rapport à 163 millions en avril. «En comparaison annuelle, le taux a progressé de 302 points de base tandis que le volume des nouveaux contrats a diminué de 91 millions d'euros», note la BCL.

Quant aux nouveaux contrats à taux fixe sur les crédits immobiliers accordés aux ménages, ceux-ci ont enregistré une nouvelle baisse de 4 points de base entre avril et mai pour s'établir à 3,85% en mai 2023. Le volume mensuel des créances nouvellement accordées entre ces deux périodes a progressé de 52 millions d'euros en comparaison mensuelle pour atteindre 276 millions d'euros en mai 2023. Par rapport à l'année précédente, le taux a progressé de 180 points de base tandis que le montant des crédits accordés a diminué de 184 millions d'euros.

Alors que le taux variable était plus intéressant que le taux fixe depuis début 2022, ce n'est désormais plus le cas depuis quelques mois.

En ce qui concerne le taux d'intérêt sur les crédits à la consommation, dont la période de fixation initiale du taux est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans, celui-ci a lui aussi progressé de 54 points de base entre avril et mai pour s'établir à 4,85% en mai 2023 tandis que le volume d'activité a progressé de 8 millions pour passer de 21 millions en avril à 29 millions en mai.