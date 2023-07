Les terrains à bâtir, chasse gardée de quelques propriétaires

Les prix de l'immobilier sont principalement déterminés par le prix des terrains à bâtir. Et ceux-ci se concentrent entre les mains de quelques propriétaires.

Le prix des terrains est le facteur déterminant de l'évolution des prix de l'immobilier. Selon une étude de l'Observatoire de l'Habitat, entre 2010 et 2021, les prix des terrains ont augmenté de 136,5%, soit plus que les tarifs des logements neufs (+107,4%) et plus que l'indice des prix de la construction (+32,4%).

Lire aussi :Le marché immobilier résidentiel résolument en baisse au Luxembourg

Toutefois, un ralentissement de la hausse des prix des terrains a été constaté pour la première fois entre 2020 et 2021 : durant cette période, les prix des terrains à bâtir ont augmenté de 10,4%, soit moins que les prix des logements (+14,9% pour les logements existants).

© PHOTO: Carte Observatoire de l'habitat

Entre 2019 et 2021, c'est dans le canton de Luxembourg que les prix des terrains ont le plus augmenté (+16,4%), suivi du canton d'Esch-sur-Alzette (+12,8%) et du canton de Capellen (+11,2%). En moyenne nationale, la hausse a été de 10,9%.

Le terrain représente un tiers du prix du logement

Entre 2010 et 2021, le prix du terrain représentait en moyenne 30 % du prix final du logement, mais 43,8% à Luxembourg-Ville contre 20% à Wiltz ou à Clervaux, dans le nord du pays. Ces valeurs sont des prix d'annonce. Si l'on considère les prix réels des transactions, le prix du terrain représente en moyenne 46,2% du prix final du logement à Luxembourg-Ville et 29% à Wiltz pendant cette période.

Comme l'Observatoire l'avait déjà constaté dans une étude précédente (dans sa «Note 29», en 2021), la majorité des terrains à bâtir sont détenus par des particuliers (63,9%) et des sociétés privées (19,1%).

Lire aussi :Les principaux points à retenir des Assises du logement

La valeur de l'ensemble des terrains à bâtir au Luxembourg est estimée à 40,4 milliards d'euros en 2021, celle des terrains résidentiels à 35,3 milliards d'euros.

Plus de 5.000 particuliers possèdent des terrains à bâtir résidentiels d'une valeur théorique de plus d'un million d'euros. Les cinq grands promoteurs immobiliers disposant des plus grandes réserves foncières possèdent chacun en moyenne, selon l'Observatoire, des terrains à bâtir d'une valeur d'un demi-milliard d'euros.

Lire aussi :Voici la liste des plus gros propriétaires fonciers

Les happy few

La majeure partie des terrains à bâtir se concentre toujours entre les mains de quelques propriétaires. Les 1.000 particuliers possédant le plus de terrains à bâtir possèdent entre 1.135 et 1.288 hectares, ce qui représente plus de 40% des terrains détenus par l'ensemble des particuliers.

Les dix groupes d'entreprises possédant les plus grandes surfaces de construction de logements possèdent 391,3 hectares, soit près de la moitié (47,9%) de l'ensemble des propriétés des 1.140 entreprises possédant des terrains à bâtir.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger