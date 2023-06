Les tiques sont de plus en plus nombreuses avec le changement climatique

En raison du climat plus doux et plus humide, ces insectes qui peuvent transmettre la maladie de Lyme prolifèrent dans nos régions. Voici comment éviter les morsures lors de vos balades dans la nature.

L'été apporte son lot de plaisirs, dont celui de faire de longues balades en pleine nature. Ce n'est cependant pas sans risque puisque au milieu des grandes herbes se cachent souvent des insectes qui n'attendent qu'un morceau de peau à l'air libre pour s'accrocher à vous et sucer votre sang, afin de se nourrir.

Rappelons que les morsures de ces parasites, des tiques en l'occurrence, peuvent causer de graves problèmes de santé, notamment la transmission d’infections comme la maladie de Lyme (borréliose) dans nos régions ou la méningoencéphalite à tiques (FSME) dans l’Est de l’Europe, l’Autriche, le Sud de l’Allemagne.

12 cas en 2022

Si le ministère de la Santé ne possède pas de statistiques sur les personnes qui ont dû se faire soigner pour morsure de tique, tant la maladie de Lyme que la FSME doivent être déclarées au service de santé par le médecin ou le laboratoire responsable. On a dénombré 12 cas de maladie de Lyme en 2022, ce qui représente une grosse diminution par rapport aux années pré-covid. Aucun cas de FSME n'a encore été signalé au Grand-Duché.

Seules les tiques infectées par la bactérie Borrelia peuvent transmettre la maladie de Lyme. © PHOTO: Shutterstock

Mais ces dernières années, le risque de se faire mordre par une tique s'est vu accru, en raison de la prolifération de ces charmantes petites bêtes. Avec les hivers doux et les printemps humides que nous avons connus récemment, les tiques sont plus nombreuses dans la nature.

Qu'est-ce qu'une tique? Les tiques sont des parasites apparentés aux araignées et acariens. Elles se nourrissent exclusivement de sang d’animaux ou d’humains. Selon leur cycle de vie, elles vont passer des petits rongeurs à des biches et cerfs ou des humains qui passent à leur portée. Les tiques séjournent là où il y a de la végétation et des hôtes. Elles se trouvent dans les feuillages, les hautes herbes, les sous-bois, les arbustes et les chemins ruraux en bordure de forêt. Lorsqu'elles se fixent sur leur hôte, les tiques cherchent un endroit protégé sur le corps de celui-ci afin de minimiser le risque d'être arrachées, étant donné qu'elles sont constamment exposées à ce risque. Les tiques mordent les parties du corps humain non couvertes et peuvent parfois être difficiles à repérer sur la tête ou sous un bracelet de montre. Les tiques de nos animaux domestiques (chiens et chats) sont des espèces qui ne mordent pas l’homme et ne transmettent donc pas la maladie de Lyme.

Au Luxembourg, la seule infection qui peut être provoquée par une morsure de tiques est donc la maladie de Lyme. Seules les tiques infectées par une Borrelia peuvent transmettre la maladie. La proportion de tique infectée varie d'une année à l'autre et d'une région à l'autre, allant de 0% à 30%.

Comment la maladie s'installe-t-elle ?

Après avoir mordu son hôte, une tique infectée se nourrit de son sang et émet des fèces contenant la bactérie pouvant infecter l'hôte. Ce processus prend de 24 à 48 heures, car les tiques se nourrissent lentement et pendant une longue période. «Lorsqu'une personne est infectée par la maladie de Lyme, elle peut initialement présenter un érythème autour de la zone de morsure. Si cette infection n'est pas traitée et diagnostiquée à ce stade, elle peut parfois entraîner des complications telles que de l'arthrite, une paralysie faciale ou une méningite», indiquent les ministères de la Santé et de l'Intérieur dans un communiqué.

Comment se protéger contre les tiques?

Heureusement, il existe des moyens pour se prémunir des morsures de tiques et éviter de contracter la maladie de Lyme. Voici quelques recommandations simples à appliquer avant votre prochaine balade en forêt par exemple:

Porter des vêtements à manches longues, des pantalons longs et des chaussures fermées lorsque l’on se trouve dans des zones où la végétation est dense.

Après le risque d’exposition, il faut directement effectuer des vérifications régulières sur soi et ses proches, notamment ses enfants, et contrôler minutieusement son corps à la recherche de tiques. Il ne faut pas oublier de vérifier les zones difficiles d'accès comme le cuir chevelu ou les aisselles.

En cas de découverte d'une tique sur la peau, il est recommandé de la retirer entièrement en la tournant légèrement à l'aide d'une pince à tiques ou de demander l'aide d'un professionnel de santé. Une tique infectée qui reste moins de 24 heures accrochée n’a pas le temps de transmettre la maladie.

Avant de voyager dans l'Est de l'Europe, il est prudent de consulter un médecin pour savoir si une vaccination contre l'encéphalite à tiques est recommandée.

Avec le changement climatique, il est fort probable que la population de tiques changera à l'avenir et que de nouvelles espèces de tiques feront leur apparition. C'est pourquoi, comme pour les moustiques, la direction de la Santé collabore avec le Naturmusée pour la surveillance de ces insectes.

Pour plus d'informations sur la prévention des morsures de tiques, n'hésitez pas à consulter le site www.tiques.lu.