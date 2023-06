Les véhicules motorisés interdits une fois par mois?

Les pétitions sont une excellente manière pour les citoyens de susciter des débats publics. Ce jeudi 29 juin, 23 nouvelles pétitions ont été ouvertes à signatures sur le site spécialement dédié de la Chambre. Comme souvent, se côtoient des thématiques diverses et variées.

Plusieurs pétitions ont trait à la santé. Ainsi, la pétition 2735 réclame la possibilité de pouvoir faire une prise de sang une fois par an sans ordonnance, afin «d'avoir une vue globale de l'état de santé de la personne et de faciliter le dépistage de maladies telles que le VIH et le cancer», souligne le pétitionnaire. Un autre aimerait voir introduit un cours de premiers secours gratuit et obligatoire à partir de 18 ans pour tous les habitants du Luxembourg tandis qu'un troisième propose la mise en place d'une e-carte permettant le remboursement automatique des frais médicaux. Une quatrième pétition plaide pour une réduction du temps de travail dans le secteur hospitalier et médico-social.

Augmenter la présence policière

Plusieurs pétitions demandent aussi à améliorer la sécurité dans le pays, en augmentant la présence policière et en imposant le port du casque à différents usagers de la route.

L'auteure de la pétition 2765 souhaite l'introduction «d'un nouveau genre de contrat de travail nommé CDI ESS (Contrat de travail à durée indéterminée – Économie sociale et solidaire) pour la reconnaissance officielle de l'engagement social et environnemental des personnes vulnérables, afin de faciliter de recevoir un contrat de bail chez un propriétaire privé».

En cette super année électorale, il est logique que plusieurs pétitionnaires s'attardent aussi sur la question du processus électoral. La pétition 2806 réclame un dispositif d'authentification électronique reconnu par l'État pour le vote et la pétition 2769 souhaite la création d'une «plateforme numérique accessible via Internet à tout citoyen ayant le droit de vote, afin de recueillir l'avis de ces citoyens sur les lois ou modifications législatives importantes envisagées.»

Une pause après une heure de travail assis

D'autres pétitions réclament un service bancaire sans frais, un congé parental pour les familles d'accueil, une solution légale visant à protéger les acheteurs de maisons en construction contre l'augmentation annuelle de l'indice, l'interdiction de TikTok au Luxembourg ou encore l'annulation des avances d'impôts sur salaire et restructuration de la déclaration d'impôts.

D'autres propositions sont un peu plus originales, comme ce pétitionnaire qui souhaite interdire les véhicules motorisés une fois par mois (exceptés les transports en commun et les taxis) afin de «sensibiliser la population à la nécessité de changer les habitudes de vie dans un contexte de crise climatique dans un pays encore très marqué par le culte de l'automobile» et de promouvoir «les transports alternatifs». Plus insolite, un pétitionnaire, particulièrement attentif au bien-être des travailleurs, suggère «une pause obligatoire de 5 minutes après 1 heure de travail assis, avant chaque réunion suivante, pour améliorer la santé physique des employés».

Rappelons qu'une pétition doit recueillir 4.500 signatures pour être débattue à la Chambre. Celles proposées maintenant à la signature ne seront évoquées devant les députés que dans plusieurs mois.