Les vendanges ont commencé sur la Moselle

Les vendanges commencent cette semaine dans les 250 exploitations de la Moselle luxembourgeoise. Pour plusieurs dizaines de vignerons privés, le coup d'envoi de cette saison de récolte très attendue a déjà été donné ce lundi. C'est parti pour les cépages précoces comme le Rivaner et l'Auxerrois ainsi que pour les parcelles destinées aux vins de Crémant.

L'été chaud et humide permet aux viticulteurs d'espérer un millésime supérieur à la moyenne. Les semaines chaudes et ensoleillées qui ont précédé le début des vendanges assurent un saut qualitatif. Mais en raison de la chaleur et de l'humidité du sol, le botrytis, une maladie végétale, est devenu de plus en plus préoccupant, raison pour laquelle les viticulteurs n'ont pas voulu attendre longtemps avant de commencer les vendanges.

Début précoce des vendanges

«Cela n'aurait pas eu de sens de retarder le début des vendanges», explique le vigneron Guy Krier, d'Ellange-Gare près de Mondorf-les-Bains. Les semaines pluvieuses de fin juillet et début août ont permis d'obtenir des raisins bien charnus. «S'il pleut à nouveau maintenant, les raisins risquent d'éclater et de pourrir». Son exploitation a vendangé lundi les premières parcelles d'auxerrois et de pinot noir nécessaires à l'élaboration du Crémant.

La pourriture croissante implique un surcroît de travail pour les vignerons. «Les raisins pourris doivent être triés manuellement et coupés au ras du sol», explique Serge Fischer, de l'Institut viti-vinicole à Remich. Selon lui, cela demande beaucoup de temps et d'argent. «Mais je tiens à souligner qu'après la sélection, le viticulteur a une bonne marchandise dans sa cave», ajoute-t-il. Selon lui, il est encore difficile d'estimer la quantité probable de la récolte, car on ne sait pas encore quelle proportion de raisins doit effectivement être éliminée.

Les vendanges commencent plus tôt que d'habitude cette année, car la moyenne à long terme situe le début au 22 septembre. Un record a été atteint lors de l'année caniculaire 2022, au cours de laquelle les vendanges ont commencé le 24 août, soit la date la plus précoce de l'histoire.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon