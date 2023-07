Les ventes de véhicules électriques progressent, celles des véhicules diesel s'effondrent

Share this with email

Selon le «Plan national intégré en matière d'énergie et de climat» du Luxembourg, d'ici à 2030, près d'une voiture sur deux circulant sur les routes du Luxembourg devrait être électrique. Néanmoins, aux dernières nouvelles, le Grand-Duché est encore loin de cet objectif. Début avril 2023, seuls 3,6% des véhicules immatriculés dans le pays fonctionnaient à 100% à l'électricité, 12,4% si l'on prend en compte les véhicules hybrides.

Bref, il reste encore un long chemin à parcourir afin d'atteindre ce but. On ne peut cela dit pas reprocher aux autorités d'inciter la population à prendre le virage de l'électromobilité, et ce, grâce à des primes intéressantes et un développement continu du réseau des bornes de recharge. Mais dans les faits, le grand public, de même que les sociétés, répondent-elles à l'appel du changement?

Une reprise de confiance du consommateur

La House of Automobile, qui regroupe trois fédérations et associations représentatives du secteur automobile au Luxembourg, indique que sur les six premiers mois de l’année, 26.494 véhicules pour particuliers neufs ont été immatriculés. Cela correspond ainsi à une augmentation de 21% par rapport à la même période 2022, ce qui représente un gain de 4.652 voitures. «Cette année, ce sont surtout les véhicules immatriculés par des particuliers qui ont alimenté la croissance avec un plus de 25% contre 19% pour les voitures de société. Cette tendance documente une reprise de confiance du consommateur», indique la House Of Automobile.

Quid des véhicules électriques dans le cadre de ces nouvelles immatriculations? Il apparait que ce sont principalement les sociétés qui continuent à contribuer à l’augmentation des véhicules 100% électriques qui représentaient, fin juin, 14,6% des immatriculations, alors que la part des électriques pour les privés stagne autour de 5,4%. Les sociétés tirent ainsi la part totale des véhicules totalement électriques à 20% du total. «Entretemps, une voiture de société sur quatre est 100% électrique».

Les ventes de véhicules diesel s'effondrent

Par ailleurs, on notera que la chute des ventes de véhicules diesel se confirme. Si bien qu'aujourd'hui, les immatriculations de véhicules électriques dépassent celles des voitures diesel, qui ne représentent plus que 16,6% des immatriculations. Les voitures essence représentent toujours la motorisation la plus populaire avec 35,4% du parc automobile, un pourcentage qui reste stable depuis le début de l’année passée.