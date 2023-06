Lex Delles: «Soulager les classes moyennes, c'est l'ADN du DP»

À quatre mois des élections législatives, le président du DP Lex Delles a accordé un entretien à Virgule où il fixe les priorités de son parti pour la prochaine législature.

Le DP est sorti grand vainqueur des élections communales en connaissant la plus forte progression par rapport à 2017. Le DP est-il le nouveau parti des «territoires»?

Je suis très satisfait du résultat. Nous étions aussi le parti ayant déposé le plus de listes et les gens s'identifient avec la politique menée par le DP. Nous avons progressé dans toutes les régions, alors que le CSV a perdu en sièges et pourcentages et que d'autres ont stagné. Nous sommes sortis renforcés de ce scrutin dans les communes au scrutin proportionnel et majoritaire.

Vous êtes président du DP depuis un an. Quel bilan personnel tirez-vous de cette expérience?

C'est une fonction très intéressante que de travailler ensemble avec les différentes sections. J'ai aussi à mes côtés Carole Hartman, secrétaire générale du parti, qui a fait un immense travail pendant les élections communales. Nous préparons également depuis des mois les élections législatives.

Lex Delles est également ministre du Tourisme et des Classes moyennes. © PHOTO: Sandra Packard

Quelle est la touche personnelle que vous souhaitez apporter au parti?

Nous sommes avant tout une équipe. Le côté proche des gens (No bei dir) est un aspect très important. Nous travaillons ensemble dans les différentes sections du parti.

Sur quels thèmes, le DP souhaiterait-il mettre l'accent lors de ses élections législatives?

Nos priorités visent évidemment à soulager la classe moyenne et, pour rester compétitifs, de veiller à l'équilibre vie de famille et travail. Nous sommes également dans une transition énergétique, nous voyons le problème de la sécheresse actuellement. Il faut continuer à investir davantage, afin de pouvoir produire une énergie propre. Nous devons voir comment atteindre une plus grande durabilité, y compris dans les entreprises, et notamment dans le secteur de la construction. Ce sont les piliers principaux importants pour le DP.

L'accès au logement, surtout abordable, est un grand problème au Luxembourg, poussant même des résidents à franchir la frontière. Quelles sont les solutions concrètes et rapides à mettre en œuvre?

La solution miracle n'existe pas. A différents échelons, des choses doivent être faites. Il faut bien sûr que l'Etat continue à mener des projets avec le secteur privé. Il y aussi la question de la densification pour pouvoir bâtir davantage et cela relève de l'autonomie communale. Ce n'est pas à l'Etat de dire à une commune qu'il faut construire des bâtiments de quatre étages au lieu de deux. Mais nous pouvons bien sûr sensibiliser pour faire avancer ce sujet de la densification.

L'Etat peut aussi beaucoup construire, ayant lui-même de nombreux terrains. Il est aussi important de garder des logements du marché public pour les mettre en location. Il faut construire davantage, sinon nous ne résoudrons pas le problème du logement.

Nos intérêts doivent être défendus sur la scène internationale et au sein de l'Union européenne. Xavier Bettel le fait très bien.

Le DP est au pouvoir depuis 10 ans, pourquoi ce problème est-il toujours présent?

Beaucoup de choses ont été faites mais il n'y a pas de solution magique. Plusieurs facteurs doivent être considérés: la vitesse, la construction et les investissements. Dans le budget actuel, le ministère du Logement dispose ainsi d'une enveloppe inédite.

En mai 2022, vous avez déclaré auprès de Virgule que Xavier Bettel serait le «meilleur candidat pour le pays». Est-ce que c'est toujours votre position?

Oui, et encore plus que la dernière fois. On voit la renommée du Luxembourg à l'échelle internationale et ce n'est pas anecdotique. Il est très important que nous soyons bien représentés à l'international et nous le sommes grâce à lui. Nous avons vu des actions concrètes, comme quand il a décroché son téléphone pour alerter de problèmes que poserait la fermeture des frontières pendant la crise covid. Notre pays est à la fois très fort, mais aussi fragile. Nos intérêts doivent être défendus sur la scène internationale et au sein de l'Union européenne. Xavier Bettel le fait très bien.

Xavier Bettel est donc la tête de liste du DP?

Nous avons différents comités mais s'il y a un vote, il aura bien sûr mon soutien. Nous aurons un congrès le 8 juillet prochain.

Quelles sont les mesures que le DP souhaite encore apporter au Luxembourg?

Nous avons parlé de la transition écologique et de la question cruciale du logement sur lesquelles nous devons continuer à avancer. Troisièmement, il y a le volet "famille" avec l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Les critères d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que par le passé. Une entreprise a besoin d'un salarié épanoui. Je trouve navrant que des personnes opposent les entreprises aux employés. Une bonne collaboration est importante, ainsi qu'une flexibilisation des heures de travail qui va dans les deux sens et cela doit se faire au sein des entreprises. Ce n'est pas une loi qui va prescrire qu'il faut davantage travailler durant telle période. Il faut davantage refléter les nouvelles réalités du terrain par une nouvelle loi du travail.

Vous êtes donc opposé à la réduction du temps de travail proposée par le LSAP?

Ce n'est pas la solution en temps de crise, alors que nous avons un problème accru pour embaucher de la main-d'œuvre. Nous avons également une crise d'inflation et d'autres difficultés qui pèsent sur nos entreprises comme le défi de rester compétitif. Une étude a d'ailleurs montré que nous avons perdu en compétitivité. Nous sommes opposés à une réduction du temps de travail et également contre une imposition sur l'héritage en lien direct (ndlr: proposition également défendue par les socialistes).

Concernant la dette, faut-il selon vous ne pas dépasser les 30% du PIB comme inscrit dans l'accord de coalition actuel?

Nous sommes pour le triple A, c'est la règle d'or au Luxembourg. Pendant la pandémie de covid, nous avons dépensé 5,5 milliards d'euros, aujourd'hui on parle encore d'inflation. Nous avons trouvé un consensus pour la maîtriser, avec le plafonnement des prix de l'énergie ou d'autres mesures prises lors de l'accord tripartite. Nous sommes parvenus à avoir le taux d'inflation le plus bas de la zone euro.

Si l'économie va mal, il est aussi possible que nous soyons à 31%. 30% c'est la règle pour avoir le triple A, mais si nous sommes à 31%, alors c'est ainsi. Mais clairement pas 40%.

Si nous parlons du logement et que nous faisons de la dette dans ce secteur, alors je dis oui car nous faisons de la dette pour investir durablement. Cela vaut également pour les investissements pour effectuer la transition écologique. Nous sommes pour des investissements durables, mais pas pour faire de la dette avec des dépenses de consommation.

© PHOTO: Sandra Packard

En février dernier, Francine Closener, coprésident du LSAP, a déclaré s'imaginer poursuivre la coalition actuelle. Partagez-vous ce point de vue?

Je ne ferai certainement pas des déclarations concernant des coalitions avant les élections. Je ne connais pas le programme des socialistes ni des Verts et du CSV. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur des projets pour mettre en œuvre une coalition.

L'alchimie est-elle toujours là pour faire une coalition avec les mêmes partenaires?

Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il y a une bonne alchimie entre des personnes, mais de savoir quelles sont les pistes nécessaires à prendre pour l'avenir de notre pays. C'est ce que nous verrons lors de la présentation des programmes des différents partis.

Une réforme sur l'imposition peut être appliquée lors de la prochaine législature

Corinne Cahen a été remplacée par Max Hahn la semaine dernière au gouvernement. Est-ce qu'il ne fallait pas la remplacer dès qu'elle s'est lancée dans la campagne électorale des communales?

Corinne Cahen avait fait savoir qu'elle démissionnerait si elle était élue à Luxembourg-Ville, où le DP est sorti renforcé du scrutin. Il était important de lui trouver un remplaçant, parce qu'il faut quelqu'un au ministère de la Famille, ce n'est pas un ministère qu'on peut faire fonctionner "sans tête".

Mais le DP savait que Corinne Cahen était candidate. Rien n'a été préparé en amont?

Nous ne tirons pas des plans sur la comète. Nous avons montré en tant que parti que nous prenons très rapidement des décisions.

Max Hahn a -t-il été le premier choix?

Oui, il a la compétence et sait ce qui est en cours en tant que président de la Commission Famille.

Mais il succède à Corinne Cahen aussi ministère de la Grande Région...

Les échanges bilatéraux avec les pays voisins sont bien sûrs très importants. C'est un volet auquel il devra se familiariser.

Luc Frieden, tête de liste du CSV, plaide pour «moins d'impôts pour tout le monde». Comment percevez-vous cela en tant que président du DP?

Ce n'est pas à moi de juger la politique de M. Frieden. Je peux dire que pour le DP, il est important de faire une réforme de l'imposition. Nous sommes pour l'individualisation des classes d'imposition. Il n'y aura pas d'abattement spécifique pour les personnes mariées ou célibataire.

Pourquoi n'avoir pas mis en oeuvre une telle réforme jusqu'à présent?

C'était un grand projet inscrit dans notre accord de coalition. Mais le covid est arrivé, ce qui nous a coûté 5,5 milliards d'euros. Les mesures d'énergies et la tripartite nous ont coûté 3 milliards d'euros. Nous avons ainsi dépensé 8,5 milliards d'euros qui n'étaient pas prévus dans l'accord de coalition. Mais ces mesures ont permis de renforcer notre économie. Maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir et de soulager les classes moyennes, c'est l'ADN du DP. Une telle réforme peut être appliquée lors de la prochaine législature.

Lors d'une telle réforme d'imposition, le barème fiscal sera-t-il aussi adapté à l'inflation?

Oui!

Serez-vous candidat aux élections législatives du 8 octobre prochain?

Si mon parti me le demande, je serai candidat. Oui, j'en ai envie à 100%, j'aime beaucoup faire mon travail. A la base, je suis instituteur et je me suis engagé en politique parce que je suis quelqu'un qui aime bien râler, alors il faut s'engager. C'est ce que j'ai fait aux élections communales (il a été bourgmestre de Mondorf de 2014-2018, ndlr), puis aux législatives. Si mon parti le veut bien, je serai candidat en octobre pour la troisième fois aux élections législatives.

Si un jour je me lève et que je n'ai plus envie de faire de la politique, alors j'arrêterai et je redeviendrai instituteur. C'est ce qui est formidable en politique. Quelqu'un qui n'est pas engagé corps et âme en politique devrait arrêter.