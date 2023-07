Share this with email

François Mousel, jusqu'ici Clients and Markets Leader de PwC Luxembourg, a récemment succédé à John Parkhouse en tant que Managing Partner de PwC Luxembourg. Il est optimiste quant à l'avenir du cabinet de conseil et de l'économie luxembourgeoise, à condition que certains devoirs soient faits.

François Mousel, John Parkhouse vous a-t-il demandé à un moment donné si vous vouliez lui succéder? PwC Luxembourg est organisé en partenariat, c'est-à-dire que devenir Managing Partner se fait par une élection des associés de PwC, et le processus fonctionne en fait de la manière suivante: on demande aux associés qui ils peuvent imaginer. Il en résulte ensuite une liste de candidats. John m'a donné très tôt la possibilité d'intégrer son équipe du Comité de direction, peut-être déjà dans l'intention - mais il faudrait lui demander - de me préparer à ce genre de choses. Mais il est intéressant de noter que nous n'avons pas eu de discussion à ce sujet avant l'élection.

Vous dirigez donc PwC Luxembourg depuis le 1er juillet? L'élection a eu lieu le 9 décembre, elle a été suivie d'une phase de transition et j'ai pris mes fonctions pour notre nouvel exercice juridique - l'ancien s'est terminé le 30 juin.

Combien d'associés y a-t-il chez PwC Luxembourg? Avec les nouvelles nominations de fin mai, nous en avons maintenant environ 190. Au total, nous avons plus de 3.400 collaborateurs.

Comment l'activité se développe-t-elle? Très bien. Je ne peux bien sûr pas encore donner les chiffres pour 2022, car cela doit encore être validé. Mais l'exercice écoulé a été l'un des meilleurs jamais réalisés, avec une croissance à deux chiffres dans presque tous les domaines. Nous sommes très optimistes à moyen et même à long terme, car les facteurs structurels qui influencent notre activité sont positifs. Dans le secteur financier, dans le secteur public et dans les entreprises, il y a une forte demande pour nos services.

Par exemple? Prenez le secteur des fonds et le vieillissement de la population. Il y a beaucoup d'épargne qui doit être investie, ce qui entraîne une croissance structurelle dans le secteur des fonds. Il y a aussi la transition énergétique, la numérisation et d'autres tendances à long terme qui entraînent des changements et donc un besoin de services de conseil.

En ce moment, on entend surtout «crise, crise, crise». Comme si tout était sur le point de s'effondrer... Non, à notre avis, ce n'est pas le cas. Néanmoins, sur le plan géopolitique, le monde n'est pas devenu plus sûr et il y a de nombreux défis à relever.

Le monde va aussi devenir plus cher.

Prenons deux exemples. On dit que le monde deviendra plus vert. Mon avis personnel est que le monde va aussi devenir plus cher. Cela touche bien sûr la population à des degrés divers. Autre exemple : dans nos sociétés, les populations vieillissent. Si dans 15 ou 20 ans, 20% de la population a plus de 65 ans, on sera dans un autre monde. Tout cela n'est pas synonyme d'effondrement, mais de changement. Mais nous expliquons encore souvent tout par le modèle de nos parents: plus de travail, plus de salaire, plus de consommation, deux téléphones portables au lieu d'un. Ce n'est pas, je crois, la nouvelle réalité, qui sera - ou plutôt : devra être - beaucoup plus différenciée.

Votre concurrent EY a fait la une des journaux en annonçant son intention de se scinder et de faire du conseil et de l'audit deux entreprises. Il y a certainement des raisons qui plaident pour cela... Il y a aussi de nombreuses raisons de ne pas le faire. J'ai moi-même travaillé à la CSSF et je peux donc aussi voir les choses du point de vue de la surveillance de l'audit. Je pense qu'il existe aujourd'hui des règles d'indépendance claires. Chez PwC Luxembourg, nous avons une activité de conseil et une activité d'audit. Mais toutes les prestations de conseil ne peuvent pas être proposées aux clients de l'audit. On fait aussi beaucoup de conseil auprès de clients que l'on n'a pas du tout comme clients d'audit.

On a beaucoup entendu dire que la motivation pour se scinder n'était pas tant une question de qualité, mais qu'il y avait des complications parce que toutes les grandes entreprises technologiques étaient des clients d'audit chez EY, ce qui a complètement freiné les activités de conseil dans le domaine technologique.

A propos de François Mousel François Mousel (42 ans) a commencé à travailler chez PwC Luxembourg après ses études en 2005. Il a ensuite travaillé pendant trois ans (de 2010 à 2013) à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) avant de retourner dans le secteur privé au sein du cabinet de conseil PwC.

De plus, les partenaires de conseil auraient dit que si nous avions un cas Wirecard (entreprise de technologies et services financiers ayant fait faillite en juin 2020 à la suite d'irrégularités comptables, NDLR) chaque année, cela deviendrait compliqué en termes de responsabilité. Et puis il y a eu un conflit interne clair, car la séparation des secteurs d'activité n'était finançable que parce que l'activité de conseil devait être introduite en bourse et qu'on aurait ainsi pu verser des sommes importantes aux partenaires. Cela aurait surtout profité aux partenaires plus âgés, au détriment des plus jeunes. La séparation a d'ailleurs été annulée...

Pour rendre l'activité de conseil compatible à long terme avec l'activité d'audit, il faut se poser la question de savoir quel type de service de conseil on veut fournir. Par exemple : si nous conseillons le client dans le domaine réglementaire, nous apportons aussi une certaine sécurité au client. Mais nous ne pouvons pas faire n'importe quel conseil. C'est mon avis personnel. C'est pourquoi nous faisons attention ici : où allons-nous dans le conseil, où n'allons-nous pas ? Quel service de conseil s'accorde mieux avec l'intérêt public que nous avons en tant qu'auditeur ?

Comment peut-on l'imaginer? Se pourrait-il que Microsoft vienne vous voir pour des prestations de conseil et que vous les refusiez? Oui, nous le faisons. Là où nous sommes auditeurs, nous ne pouvons pas conseiller ces clients sur tout. C'est ainsi que fonctionnent les règles d'indépendance. Les règles de l'UE exigent également un changement de société d'audit, mais seulement tous les dix ans, plus éventuellement dix autres, ce que certains critiquent comme étant trop long. (Une prolongation de dix ans supplémentaires après la première période est possible, pour un total de 20 ans, NDLR).

Il faut donc veiller à trouver un équilibre. Car il faut du temps pour connaître les clients et comprendre l'activité. Pour les gros clients, ce sont des milliers d'heures de contrôle. D'ailleurs, lorsque la BCE contrôle en tant que superviseur bancaire, la BCE en tant que superviseur ne fait pas non plus de rotation. Ce sont des gens qui sont certes payés avec de l'argent public, mais s'ils font une erreur qui est découverte cinq ans plus tard, cette surveillance n'est pas non plus indépendante, elle aura du mal à reconnaître ses erreurs.

«Le Luxembourg a de bonnes cartes à jouer», déclare François Mousel, directeur de PwC Luxembourg. «Mais il faut aussi les jouer de manière proactive». © PHOTO: Christophe Olinger

Pour nous, sociétés d'audit, il ne faut pas non plus oublier que pendant cette période, le partenaire et les membres expérimentés de l'équipe qui sont responsables doivent changer. En d'autres termes, si nous contrôlons par exemple SES, le partenaire doit changer au bout de sept ans. Vous avez évoqué le scandale Wirecard. Aurait-on dû le découvrir plus tôt ? Il y a même eu des mises en garde de journalistes, qui ont même été poursuivis pour cela par l'autorité allemande de surveillance financière pour «atteinte à la réputation».

En principe, il est vrai qu'il y a des fraudes qui sont très difficiles à découvrir. Mais il arrive toujours un moment où l'on s'en aperçoit. On peut toutefois prendre des mesures qui rendent la fraude plus difficile. Chez PwC Luxembourg, nous vérifions par exemple toutes les coordonnées bancaires sans exception et demandons une confirmation indépendante de la banque. La norme est de 100%.

Il y a des fraudes qui sont très difficiles à détecter. Mais il arrive toujours un moment où l'on s'en aperçoit.

Ou encore : voyager physiquement. Si l'on dit qu'il y a un milliard sur un compte en Chine, on peut aussi y aller et le voir, rencontrer la banque et parler avec la banque. Qu'en est-il de l'économie luxembourgeoise ? Se développe-t-elle dans la bonne direction?

Une chose est de savoir comment développer l'économie au Luxembourg. Au lieu de cela, on préfère parler de la manière dont la richesse existante est répartie. Le Luxembourg a une chance énorme au sein de l'UE dans certains domaines qui sont moins gourmands en espace, et cela ne repose pas sur des avantages fiscaux. Nous avons de bonnes cartes à jouer. Mais il faut ensuite les jouer de manière proactive dans les domaines où nous voulons être. Qu'entendez-vous par là?

Le Luxembourg doit faire attention à ne pas commencer à créer des classes. C'est-à-dire les Luxembourgeois qui sont des employés de l'État et les enfants de ces Luxembourgeois qui ne travaillent pas du tout dans le secteur privé, mais qui portent tout le pays .... Le secteur financier est déterminant pour la prospérité du Luxembourg, et la réalité est qu'on ne peut pas remplacer ce secteur économique par autre chose. Il n'y a pas vraiment d'option pour lui, du moins pas aujourd'hui.

Au Luxembourg, on essaie toujours de résoudre les problèmes avec les anciennes méthodes. Mais cela ne fonctionne plus.

Nous devons également être plus audacieux en matière de mobilité et de marché du logement. Quand on voit ce que fait le Luxembourg pour le logement abordable ou la créativité dont nous faisons preuve dans de nombreux domaines, et qu'on le compare à d'autres pays comme le Danemark, nous sommes loin derrière. Parce que nous essayons toujours de résoudre les problèmes avec les anciennes méthodes. Mais cela ne fonctionne plus. Même dans les discussions sur la répartition, il n'est question que des salaires. Or, le patrimoine est réparti de manière encore plus injuste. De nombreux terrains non construits se trouvent dans un PAG où l'on ne construit pas. Alors à quoi sert le PAG ?

Quels sont vos projets et ceux de PwC? Nous voulons renforcer notre position de précurseur, notamment dans le domaine de la finance, y compris au sein du réseau PwC, et embaucher près de 500 personnes supplémentaires l'année prochaine. Mais où les trouver et comment les faire venir ? Il faut donc être un peu plus agile dans sa tête et éventuellement mettre en place des équipes en dehors du Luxembourg. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, nous souhaitons que dans quatre ans, 20% de notre activité ne soit plus du tout réalisée au Luxembourg, parce que nous n'arrivons tout simplement pas à recruter suffisamment de personnes au Grand-Duché.

