L'extension du P+R de Frisange se heurte à une loi... de 1820

À Frisange, l'extension du P+R doit permette de passer de 260 à 750 places de stationnement. Mais le projet rencontre un obstacle inattendu et cocasse.

L'histoire de Roger Beissel en a fait sourire certains et soupirer d'autres. Le 4 avril dernier, le bourgmestre de Frisange était convié à Cattenom pour assister, avec les élus de la communauté de communes frontalière du Luxembourg, au lancement du projet d'aménagement d'une voie dédiée au bus entre Hettange-Grande et Evrange, village mosellan voisin direct de Frisange.

Au cours d'un échange informel, Roger Beissel explique que le projet d'extension du P+R de Frisange se heurte pour l'instant «à une vieille loi, qui dit qu'on n'a pas le droit de construire à moins de dix mètres de la frontière». Un terme latin qu'il n'est nul besoin de traduire résume cela: on parle d'une zone non aedificandi.

Le Traité des limites s'applique toujours

Cette «vieille loi» qu'évoque le bourgmestre de Frisange, c'est le «Traité de limites», signé à Courtrai le 28 mars 1820 par le roi des Pays-Bas Guillaume Ier et le roi de France Louis XVIII. Les années, les évolutions géopolitiques et l'indépendance du Luxembourg n'ont rien changé: «Nous pouvons confirmer que le Traité de Courtrai de 1820 est toujours en vigueur», confirme à Virgule le ministère des Affaires étrangères et européennes.

Ce que dit l'article 69 du Traité des limites «À l’avenir et pour l’intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque, ne pourra être élevée et ne sera tolérée qu’étant établie à dix mètres de la ligne frontière, ou à cinq mètres seulement de distance d'un chemin lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.»

C'est ballot pour le P+R de Frisange, coincé entre la bretelle d'accès à l'A13 en direction de Schengen et de la Sarre d'un côté et la frontière avec la France de l'autre. C'est précisément parce qu'il colle et longe cette frontière que le projet d'extension de 260 à 750 places - annoncé en février 2022 par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch - tombe sous le coup du Traité des limites.

Le P+R de Frisange est collé à la frontière avec la France. © PHOTO: Capture d'écran Google Maps

En effet, si l'aménagement initial du parking relais n'a pas posé problème, puisqu'il s'agit d'une simple plateforme, il en va autrement du projet d'extension. «Les Ponts et chaussées veulent contruire un bâtiment similaire à celui qui existe à la gare centrale de Luxembourg», explique Roger Beissel. Contactée, l'administration confirme: «Le projet prévoit un parking à plusieurs niveaux au droit du P+R actuel. La capacité sera d’environ 750 emplacements, qui seront à priori répartis sur cinq niveaux.» Et qui dit cinq niveaux, dit bâtiment. Conséquence: le Traité de limites, et cette fameuse bande vierge de dix mètres, sont à respecter.

Néanmoins, ce n'est pas tout à fait le texte de 1820 qui s'applique ici, mais sa version modifiée, datant de 1974, et qui permet des dérogations dans certains cas. «Le traité modifié stipule que "les autorités compétentes des deux États peuvent, d'un commun accord, consentir des dérogations (...) pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière, à la condition que la surveillance de celle-ci ne soit entravée en aucune façon par les installations autorisées"», précise l'administration des Ponts et chaussées.

Un précédent à Mondorf-les-Bains

Nul doute qu'un accord devrait donc être trouvé dans les mois qui viennent entre les gouvernements luxembourgeois et français. D'ailleurs, il y a au moins un précédent: il s'agit du pont piétionnier couvert qui enjambe la Gander et qui permet de relier le domaine thermal de Mondorf-lès-Bains à l'Orangerie et aux courts de tennis, qui se situent en France, sur le ban communal de Mondorff. En 2000, pour permettre la réalisation de cette passerelle couverte, le ministre français des Affaires étrangères avait donné son accord et donc dérogé au Traité de limites. Dans le cas du P+R de Frisange, ce sera encore une fois à la France d'accepter.

En tout cas, du côté d'Evrange, on ne s'y oppose pas, même si le maire Thierry Michel n'a pas encore été mis au courant de tous les détails du projet du voisin luxembourgeois. «J'avais prévu de rencontrer Roger Beissel pour en discuter. Je ne pense pas que ce parking serait gênant visuellement, car on est en hauteur dans le village. Il faudrait surtout revoir la sortie du P+R si sa capacité est effectivement augmentée, mais les Ponts et chaussées ont dû penser à cela...»