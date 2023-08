«L'histoire de la sidérurgie est à l'image de celle du Luxembourg»

Share this with email

Quel est le point commun entre le One World Trade Center de New York, le Viking Stadium de Minneapolis et le Lakhta Center de Saint-Petersbourg ? Ils sont tous trois composés, en partie, avec de l'acier «luxembourgeois».

«On ferme un Haut-Fourneau, mais pas une aciérie.» Le 31 juillet 1997, lors d'une dernière «coulée symbolique», Jean-Claude Juncker tient un discours mêlant histoire et avenir. Pour l'ancien Premier ministre, le Haut-Fourneau constitue ni plus ni moins qu'un «symbole national».

Vingt-six ans plus tard, grâce à un four électrique, érigé en mai 1997 par la société allemande Mannesmann Demag Hüttentechnik, le site continue de produire de l'acier. Les affaires vont si bien que le 14 juin dernier, Arcelor Mittal a annoncé son projet d'investir dans un nouveau four à arc électrique. Coût de l'opération ? 67 millions d'euros ! À peine plus cher que la fameuse passerelle à vélo (47,5 millions) située à un jet de pierre.

À Esch-Belval, tout est symbole. Ainsi, la voie le long de laquelle se dressent ces imposants monstres d'acier n'est autre que l'Avenue du Rock'n roll. Une fois sur le site, la visite débute par la Möllerei, située au pied du Fourneau A. C'est là qu'arrivaient le coke et le minerai de fer. «En venant ici, les gens suivent le parcours des matières premières», glisse Frédéric Humbel, responsable culture et communication au Fonds Belval. Une partie du lieu abrite une bibliothèque dont l'architecture se mêle harmonieusement aux poutres et autres voûtes d'acier d'origine. Ou comment «envelopper la structure originelle dans une enveloppe contemporaine».

Il y règne un silence de cathédrale. Installées ici et là, des cabines aux allures de confessionnal permettent de se recueillir autour d'un livre. Les étages sont autant d'étapes intermédiaires où, jadis, la matière passait par différentes trémies dans un vacarme de tous les diables.

La suite de la visite s'effectue dans les entrailles même de ce Haut-Fourneau. Une promenade qui vous permettra de vous hisser à quelque 40 mètres (à 80 m avec un guide) au-dessus du niveau d'un sol riche en histoire (voir encadré), d'avoir une vue imprenable sur tout le site, mais aussi sur un panorama à 360°C. Pour cela, il faut emprunter les 195 marches (attention, le port de talons est fortement déconseillé) de l'escalier métallique, soit prendre les ascenseurs.

Un gisement de 180 millions d'années Pour certains, découvrir que le Luxembourg a un passé sidérurgique peut paraître, comme le dit joliment Frédéric Humbel «un brin exotique». Or, le sous-sol du Grand-Duché regorge d'un minerai de fer datant de quelque 180 millions d'années. «À l'époque, toute cette partie de l'Europe, jusqu'à Paris était une mer d'eau salée», explique-t-il tout en précisant qu'à force de voir des cours d'eau charrier des petits grains de fer, «le plateau de Briey est devenue une réserve ferrifère». Une réserve de 110.000 hectares allant jusqu'à Nancy. Connu dès le milieu du XIXe siècle, le gisement présent sur le sol luxembourgeois (3.700 hectares) va «fondamentalement changer le pays». Notamment grâce au procédé de Thomas-Gilchrist permettant d'en extraire le phosphore et de produire un acier résistant.

Avant d'arriver au gueulard, le visiteur se trouve dans la salle des machines. «Elle est restée dans son jus, mais c'est voulu», glisse Frédéric Humbel tout en poursuivant ses explications techniques où il est question de «skip» (monte-charge), de «sondes» et de «cloches». Le tout pour une recette qui ressemblerait à s'y méprendre à un plat de lasagnes ou viendraient se superposer couche après couche, coke et minerai de fer.

Une fois la fonte obtenue, faut-il encore en extraire le phosphore sous peine de voir l'acier obtenu bien trop fragile. Pour cela, on avait recours au procédé de Thomas-Gilchrist. Mis au point en 1877 par l'ingénieur Sidney Thomas, le procédé consiste à placer la fonte dans une cornue (Ndlr : enceinte étanche en matière réfractaire) revêtue d'une pierre réfractaire bien particulière: la dolomie.

S'il dépose cette année-là son brevet, Sidney Thomas procède le 4 mars 1879 à un essai dans un convertisseur d'une tonne et demie à Middelsbrough (Angleterre). Le test se révèle concluant et, le 20 mars, deux Luxembourgeois (Emile Metz et Jean Meyer) devancent des industriels allemands et décrochent la licence d'exploitation pour leur entreprise, Metz&Cie.

Une fois extrait, le phosphore servira à la confection de produits phosphatés servant d'engrais agricoles. Histoire de booster une agriculture pour nourrir une population en perpétuelle croissance, en raison de l'arrivée massive d'une main d'oeuvre étrangère, venue de Pologne et d'Italie. «L'histoire de la sidérurgie est à l'image du Luxembourg, un pays qui, hier comme aujourd'hui, sans l'apport des autres, ne serait pas ce qu'il est», fait remarquer très justement Frédéric Humbel. Forger l'acier rouge et mains d'or...

Plus d'un siècle après avoir été érigée (1912), l'usine de Belval continue de vivre et d'attirer bien des curieux. En 2022, ils étaient 29.000 à arpenter un site agrémenté de bassins. Calculée pour permettre à certaines plantes de s'y développer (mais pas trop), leur profondeur dissuade certains cascadeurs de grimper sur l'une ou l'autre structure au risque de l'endommager. De plus, ils donnent au lieu une sorte de quiétude dont jouissent des poissons déposés par certains visiteurs...