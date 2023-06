L'hommage du grand-duc Henri à l'égard des travailleurs frontaliers

C'est la coutume, en marge de la fête nationale, la cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi à la Philharmonie de Luxembourg en présence de la famille grand-ducale, des députés, des membres du gouvernement, des membres du Conseil d'État ainsi que de l'ordre judiciaire ou encore du conseil communal de la Ville de Luxembourg. La cérémonie civile de la Fête nationale a été fortement marquée par les discours du Grand-Duc, du président de la Chambre des députés et du Premier ministre.

Dans son discours, le chef de l'État est notamment revenu sur la future révision de la Constitution qui entrera en vigueur au 1er juillet prochain. «Chaque droit que nous confère notre condition de citoyens comporte, dans une conception démocratique de notre société, un devoir. Ainsi la participation à une élection est non seulement un droit mais également un devoir», a-t-il expliqué, faisant référence aux deux scrutins qui se succéderont cette année.

Nous restons fermement engagés aux côtés de l’Ukraine, avec nos partenaires de l’OTAN et nos alliés européens grand-duc Henri

Néanmoins, la guerre en Ukraine était au cœur des propos du Grand-Duc. «Nous restons fermement engagés aux côtés de l’Ukraine, avec nos partenaires de l’OTAN et nos alliés européens, tout comme nous continuons à appuyer tous ceux qui, où qu’ils se trouvent, luttent pour la démocratie et les droits de l’homme. Pour y arriver, nous devons continuer à nous fédérer au sein de l’Europe et des Nations Unies, pour défendre ce cadre international qui garantit la coexistence paisible des peuples».

Le processus d’intégration économique au sein de la Grande Région est un facteur déterminant de notre bien-être grand-duc Henri

Plus surprenant, il est également revenu sur ses récentes visites à Metz et Longwy. Des visites effectuées avec la Grande-Duchesse. «Nous avons pu apprécier à quel point nos relations avec nos voisins étaient étroites et amicales. Le processus d’intégration économique au sein de la Grande Région est un facteur déterminant de notre bien-être», a-t-il assuré.

Il a d'ailleurs tenu à rendre hommage aux travailleurs frontaliers, qu'ils soient belges, français ou allemands et qui traversent quotidiennement la frontière pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché. «Au prix, souvent, de longues heures de trajet», a-t-il déclaré. «(Ils) contribuent de façon importante au développement de ce pays et de la région. Je voulais leur rendre hommage à cet endroit et les en remercier chaleureusement», a conclu le grand-duc Henri.

De son côté, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a répété son engagement à faire sortir le pays de ces crises multiples grâce à la collectivité. «Nous, les Luxembourgeois, sommes conscients que les crises peuvent stimuler le progrès», a-t-il lancé. «Nous voulons faire face à ces grands défis ensemble, avec les citoyens. Au-delà du dialogue social, la participation citoyenne aux grands enjeux politiques de notre temps est une clé importante du succès», a-t-il ajouté, tout en évoquant les futures élections législatives et européennes.

Aujourd'hui, nous pouvons enfin envisager l'avenir avec optimisme Xavier Bettel Premier ministre

Ces derniers mots ont été prononcés à l'égard de la population, afin de la remercier une nouvelle fois pour sa résilience. «La solidarité dont vous avez fait preuve ces dernières années m'a impressionné et pas seulement moi. Nous avons maîtrisé non pas une, mais plusieurs crises ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons enfin envisager l'avenir avec optimisme».

Le président de la Chambre, Fernand Etgen, a lui aussi évoqué la future révision de la Constitution qui en fera ainsi «l'une des plus démocratiques au monde», avant d'évoquer les multiples crises de ces dernières années. Il en est convaincu, celles-ci ne sont pas «insurmontables».



«Nous faisons la différence entre crises et transitions. Nous pouvons tirer des leçons des crises, tandis que nous pouvons façonner les transitions (..) Les crises et transitions soulèvent toujours la question de ce qu'il faut préserver et de ce qu'il faut changer. Au Luxembourg, nous savons exactement ce que nous devons préserver: nos valeurs et nos traditions, notre modèle social et économique, notre pluralisme. Nous savons aussi ce que nous devons changer pour conserver ce qui est important à nos yeux».