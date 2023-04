Ligue des droits de l'homme: Et si Darmanin avait rallumé la flamme?

Société

Menacée par le ministre de l'Intérieur français, la LDH a enregistré de nombreuses adhésions. Mais à Luxembourg ou à Metz, personne n'est là pour reprendre le flambeau...

«Il serait grand temps que quelqu'un d'autre prenne la relève parce qu'il faut du sang neuf à la Ligue des droits de l'homme Luxembourg. C'est malsain d'avoir depuis si longtemps la même figure à la présidence...» L'auteur de cette diatribe n'est pas un farouche opposant à Claude Weber, président de l'ALOS-LDH* depuis 2008, mais bien Claude Weber lui-même. L'homme cherche un successeur. Seulement voilà, ça ne se bouscule guère au portillon...

L'homme, qui restera «toujours un défenseur des droits de l'homme», est bien décidé à passer la main. Son esprit, tout comme sa chair, est ailleurs. Peu enclin à passer ses vieux jours «à promener un caniche», l'ancien conservateur à la Bibliothèque nationale de Luxembourg a ouvert en 2021 une galerie d'art à Calais: Caléidoscopes. À un jet de pierre du bien nommé bassin du Paradis.

“ Tout le monde crie à l'atteinte des droits de l'homme. Mais qui a lu les 30 articles qui en constituent la déclaration? ” Claude Weber Président de l'ALOS-LDH

Membre de l'association européenne pour la protection des droits de l'homme (AEDH), l'ALOS-LDH ne bénéficie, contrairement à bien d'autres, d'aucune subvention. Cette indépendance vis-à-vis des pouvoirs a un prix. Celui du bon vouloir. «Il n'y a aucun salarié, juste des bénévoles...» Ces bonnes âmes se font rares. Faute de temps pour certains, d'intérêt pour les autres. «La pandémie du covid-19 nous a fait mal, mais aussi le procès que l'on avait intenté à Gaston Vogel. Dès notre dépôt de plainte, deux de nos membres ont démissionné...»

Suffisant pour mettre à mal cette entité dont l'histoire est entrecoupée de disparitions. «La LDH, c'est un peu le phénix», déclare Claude Weber, peu enclin à un optimisme béat au vu de la conjoncture actuelle. «Pourtant, souligne-t-il, au moindre problème, tout le monde crie aujourd'hui à l'atteinte des droits de l'homme. Mais qui a lu les 30 articles qui en constituent la déclaration?»

À chacun sa niche...

Posée déjà le 28 novembre 2013 dans feu Le Jeudi, cette interrogation met le doigt sur une tendance durable et généralisée à bon nombre de secteurs: le marché de niche. «Il y a des associations féministes, antiracistes, LGBTQ+, écologistes, etc. Mais dès qu'on touche à l'intérêt commun, sans distinction, ça n'intéresse plus grand monde...»

Dans son billet, publié dans l'ancien hebdomadaire, le Luxembourgeois regrettait déjà l'établissement d'une «hiérarchie des droits fondamentaux, dans laquelle le droit à la propriété a pris le pas sur la plupart des autres droits, peut-être moins ''mesurables'' et moins ''quantifiables''» et la création d'une «société dans laquelle la défense des biens l'emporte souvent sur le droit des personnes.»

Pour faire respecter ce droit, l'ALOS-LDH est parfois obligée de saisir la justice. «Ça nous est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans le cadre de la défense d'un détenu, que son avocat avait planté au dernier moment, un salarié ou d'une personne qui ne percevait pas sa pension de réversion...» Sans subvention, les moyens sont limités et l'argent généré par la cotisation («25 euros») de la trentaine d'adhérents n'y change pas grand-chose.

Subventions, scarabées et Darmanin

Mais, aujourd'hui, sans même parler de ces considérations financières, l'ALOS-LDH a surtout besoin de forces vives. «Mais la situation est à peu près pareille partout. À Metz, le président a 70 ans. Il est aidé par son épouse et le trésorier a... 90 ans!*»

En France, ces derniers jours, la LDH est revenue dans l'actualité en condamnant fermement la répression policière lors des manifestations contre la réforme des retraites ou le projet de «Méga-Bassine» à Sainte-Soline (Deux Sèvres). Patrick Baudoin, son président, a même déclaré: «La LDH tire la sonnette d'alarme. Le glissement autoritaire de l'État français, la brutalisation des rapports sociaux par le truchement de sa police, les violences de tout ordre et l'impunité sont un scandale majeur».

Le 5 avril, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'en va lui aussi de sa déclaration devant les sénateurs de la Commission des lois. Enfin, de sa petite phrase un brin menaçante: «Je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat (Ndlr: à la Ligue des droits de l'homme), mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées...»

Président de la section locale de Metz, Bernard Leclerc se dit «surpris» par celui que les médias français n'hésitent pas à qualifier de «menteur». Le quotidien Libération lui a consacré deux articles à l'évoquante titraille («L'opportuniste de l'Intérieur» et «Darmanin, ministre de la tension et de la diversion»), mais aussi Le Monde («Darmanin, une ambition sans bornes»). Les déclarations de celui qui s'inscrit dans les pas de Nicolas Sarkozy interpellent. «Forcément, ça interroge et ça inquiète», confie le dirigeant d'un bureau qui compte six bénévoles parmi lesquels Hélène, son épouse, spécialiste au niveau national des questions liées à l'enfance.

“ Depuis les déclarations de Darmanin, on a enregistré de nouvelles adhésions. Relèvent-elles de l'ordre du soutien ou du militantisme? Je ne sais pas, mais on ne peut que s'en réjouir... ” Bernard Leclerc Président de la LDH Metz

À Metz, «où on n'a pas encore vu de policiers casqués, bottés et déguisés en scarabée», l'antenne de la LDH ne perçoit pas de subvention. «On en a reçu par le passé, de la part de la région par exemple, mais il n'y a rien d'automatique et c'est toujours basé sur un projet», explique Bernard Leclerc. «Quand on parle de subvention, on pense souvent à l'aspect financier, mais concrètement, cela passe par la mise à disposition de l'une ou l'autre salle...»

En 2021, selon Libération, la LDH avait reçu 550.000 euros de subventions publiques et 928.000 euros de «générosité publique» qui comprend les cotisations, les dons et les legs. En 2022, le budget de la section messine était de... 2.194 euros. «Un pourcentage des cotisations revient directement au siège», explique son président pas peu satisfait de constater ces derniers jours l'arrivée de nouvelles têtes. «Depuis les déclarations de Darmanin, on a enregistré de nouvelles adhésions. Relèvent-elles de l'ordre du soutien ou du militantisme? Je ne sais pas, mais on ne peut que s'en réjouir...»

À Metz, 3.000 heures de bénévolat

Tout comme Claude Weber, Bernard Leclerc confirme la difficulté qui est la sienne de rassembler, mais surtout, de durer. «Nos adhérents, jeunes et actifs, ne sont pas forcément disponibles, souligne-t-il. Souvent, ils adhèrent à la LDH mais ont des engagements multiples ou sont membres d'autres associations.» En 2022 la section avait enregistré quelque «3.000 heures de bénévolat». Ses actions vont d'une «intervention sur les discriminations dans une entreprise de 80 salariés», à un «concours d'éloquence dans un lycée» en passant par la défense d'une «mère de famille sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF)».

Ces actions, discrètes, contrastent parfois avec d'autres, bien plus médiatiques. «Récemment, on avait interpellé le préfet et le procureur des menaces proférées par des groupes d'extrême droite intégristes à l'encontre de Bilal Hassani. Malheureusement, son concert à Saint-Pierre-aux-Nonnains a dû être annulé.»

La menace, à peine voilée, de Gérald Darmanin qui a demandé la dissolution du groupe des Soulèvement de la Terre, interpelle Bernard Leclerc: «Là, on parle de la LDH, mais vous savez, j'espère qu'on parviendra à préserver cette indispensable liberté associative...» Pour éviter qu'elle ne se dissolve toute seule, elles ont besoin de renouveau. Tout comme Claude Weber, Bernard Leclerc aimerait bien transmettre le flambeau. Mais de toute évidence, pas beaucoup de mains se tendent...

* Ce n'est plus le cas. Depuis la dernière assemblée générale, Marie Hebert a pris la succession de Charles Roederer.