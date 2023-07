L'île aux Clowns, distributeurs de sourires depuis dix ans

Share this with email

Dans la vie de tous les jours, elles s'appellent Elke et Laurence. Une fois les portes de la Kannerklinik passées, elles se transforment respectivement en «Lula» et «Mamzelle Irma» pour aller divertir, rassurer ou encore écouter les personnes qui en ont besoin. En un mot comme en mille, elles apportent une réelle bouffée d'oxygène à ceux qui en ont besoin.

«Lula» (à droite) est clown depuis trois ans tandis que «Mamzelle Irma» (à gauche) l'est depuis cinq ans. © PHOTO: Gerry Huberty

L'association l'«Ile aux Clowns» opère depuis tout juste 10 ans au Luxembourg, celle-ci ayant été fondée en juillet 2013. L'occasion toute trouvée de suivre une partie du quotidien des deux clowns hospitaliers qui ont accepté de nous ouvrir les portes de leur univers étonnant, amusant, mais aussi et surtout incroyablement humain.

À la clinique pédiatrique, Elke, clown depuis trois ans, et Laurence, depuis cinq ans, s'y rendent à raison de deux fois par semaine. On n'oserait presque écrire qu'elles font partie des murs. Et pourtant, entre le visage grimé et affublé du traditionnel nez de clown, les colliers de fleurs vissés sur la tête et les accoutrements multicolores, les deux femmes détonnent parmi le cadre bien souvent froid et austère des hôpitaux.

Les deux clowns se sentent comme chez elles au sein de la Kannerklinik. © PHOTO: Gerry Huberty

La journée commence par un briefing avec l'équipe médicale au cours duquel nos deux clowns sont prévenues des chambres dans lesquelles elles peuvent se rendre et dans quel ordre. «On sait également, à ce moment-là, s'il y a des enfants qui se trouvent à l'isolement et s'il faut porter un masque ou non», note Elke.

Des bébés intrigués et curieux

Et puis, place au spectacle! «Lula» et «Mamzelle Irma» suivent le plan indiqué lors du briefing. Tout le reste relève de l'improvisation, maîtrisée à merveille toutefois. Dans la première chambre, le petit dort profondément, hors de question de le déranger. Dans la seconde, un petit bout hospitalisé se montre surpris et intrigué par ces deux personnages hauts en couleur grattant à leur porte. Après avoir soigneusement obtenu l'accord des parents pour entrer, les deux clowns pénètrent dans la chambre dans une subtile chorégraphie puis jouent, dansent et chantent pour le distraire. Et ça marche du tonnerre!

1 / 3 Pas peureux pour un sou, l'enfant s'est directement prêté au jeu proposé par les deux clowns. © PHOTO: Gerry Huberty

Dans la chambre suivante, les enfants sont un poil plus peureux. Elke et Laurence l'ont tout de suite compris. Pour faire leurs plaisanteries, elles garderont leurs distances cette fois-ci. Peu de temps après, dans une autre chambre, elles amusent un jeune adolescent, en français comme en luxembourgeois. Le sourire qui se dessine sur son visage laisse peu de place au doute: cette «intervention», pas médicale cette fois, lui a fait un bien fou.

1 / 4 Le respect du patient est primordial pour les deux clowns et n'interviendront qu'avec son accord ou celui de ses parents © PHOTO: Gerry Huberty

Le plus frappant dans tout cela, c'est que les deux femmes ne quittent jamais leur rôle un seul instant, que ce soit lorsqu'elles déambulent dans des couloirs remplis de personnel soignant que dans les cages d'escalier désespérément vides de la clinique. Elles se chamaillent puis plaisantent entre elles et interpellent ensuite soignants et visiteurs. Le tout, sous le regard parfois médusé, mais bien souvent intrigué des jeunes, comme des plus grands. Il faut dire que les deux femmes font preuve d'une bienveillance rare à l'égard de tout le monde.

L'hospitalisation, ce n'est facile pour personne, d'autant plus pour un enfant qui ne comprend pas forcément ce qu'il se passe. Elke et Laurence De l'association l'«Ile aux Clowns»

Entre deux chambres, elles prennent leur temps pour sortir de leur rôle pour nous expliquer plus en détails leur quotidien. Professionnelles jusqu'au bout, nous nous mettons à l'écart, les enfants qui pourraient passer ne doivent pas voir la magie brisée par une conversation «normale». «L'hospitalisation, ce n'est facile pour personne, d'autant plus pour un enfant qui ne comprend pas forcément ce qu'il se passe. Lorsqu'ils voient des clowns, ils se disent qu'ils ont enfin le pouvoir, le pouvoir de dire oui ou non à notre venue. Parfois, cela en devient presque un jeu entre nous», sourit Laurence, vêtue d'un tutu rose du plus bel effet.

Elke et Laurence ne seront sorties de leur rôle que durant quelques minutes, le temps de répondre à quelques questions. © PHOTO: Gerry Huberty

Laurence, elle est comédienne de formation. Très intéressée par le personnage du clown, en particulier du clown «social», elle participera à un premier atelier de l'ASBL qui se révélera concluant. Une formation de six semaines plus tard, elle débarquera officiellement sur le terrain. «A la Kannerklinik, le cadre est un peu plus particulier. Certes, on peut faire plein de "bêtises" mais il y a un cadre à respecter. Il y a des enfants qui sont là pour des besoins vitaux donc ne peut pas faire n'importe quoi».

Nous sommes heureuses d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de légèreté au quotidien de ces gens. Elke et Laurence De l'association l'«Ile aux Clowns»

Si les deux femmes devaient résumer leur travail, elles parleraient d'un «grand bonheur». «C'est parfois seulement quelques minutes, c'est un clin d'œil, c'est un sourire mais nous sommes heureuses d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de légèreté au quotidien de ces gens».

Mais la visite des enfants et ados de la clinique pédiatrique ne représente qu'une partie du travail colossal abattu par l'équipe des 9 clowns hospitaliers (bientôt 11, lire ci-dessous, NDLR) qui composent l'ASBL. Outre la Kannerklinik, qui représente 50% des interventions de l'ASBL, les clowns se rendent également de manière mensuelle dans plusieurs maisons de retraite luxembourgeoises, dans les centres pour réfugiés, mais aussi dans les services de soins palliatifs.

1 / 3 Les deux clowns ne sortent jamais de leur rôle y compris dans les couloirs de la Kannerklinik © PHOTO: Gerry Huberty

Confrontés à des situations compliquées de manière hebdomadaire, on se doute aisément que la charge émotionnelle qui pèse bien souvent sur les épaules des clowns hospitaliers peut parfois être très dure à porter. «C'est quelque chose qui s'apprend», répondent Elke et Laurence. «C'est pour cette raison que nous travaillons toujours en duo, afin de pouvoir se soutenir et de se relayer si nous sommes submergées par l'émotion. Cela peut arriver, nous restons des êtres humains, surtout lorsqu'on croise les mêmes enfants atteints de maladies parfois très lourdes et que l'on suit depuis longtemps. Lors des premières sorties, nous sommes également accompagnées par un clown plus expérimenté».

Deux heures plus tard, nous laissons «Lula» et «Mamzelle Irma» continuer leurs visites. Elles seront encore restées plusieurs heures sur place après notre départ, pour distribuer des sourires et des petits instants de bonheur pour quiconque en ressentait le besoin. Une énergie folle dépensée au quotidien pour autrui. Pas de doute: la bonté humaine existe toujours!