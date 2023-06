L'importance de la santé mentale mésestimée dans les entreprises luxembourgeoises

Selon le dernier «Quality of Work Index» de cette année, publié en février par la Chambre des salariés, la motivation au travail et du bien-être général est en légère hausse, alors que ces catégories avaient affiché l'an dernier les pires valeurs depuis la publication de l'indice. Le risque de burn-out a diminué, alors qu'il avait également atteint un sommet l'année dernière.

Pourtant, dans les faits, il reste encore pas mal de travail aux entreprises luxembourgeoises afin d'offrir un cadre de travail propice à une bonne santé mentale des travailleurs. En effet, selon la dernière enquête en date de Jobs.lu, les problèmes de santé mentale encore mal considérés sur le marché du travail.

Plus d'un salarié sur deux est demandeur

L’enquête révèle notamment une différence d’appréciation entre salariés et responsables sur les enjeux relatifs à la santé mentale des collaborateurs. Par exemple, seulement 47% des salariés déclarent que leur bien-être fait partie des préoccupations de leurs collègues et de leurs managers. D'ailleurs, plus d’un salarié sur deux souhaiterait que les enjeux inhérents à la santé mentale soient mieux pris en considération au sein de l’entreprise.

Or, les enjeux relatifs à la santé mentale semblent aujourd’hui importants aux yeux des salariés. Invités à préciser les éléments sur lesquels devaient travailler les organisations pour améliorer leur attractivité. C’est d'ailleurs l’un des sujets les plus souvent cités par les répondants, derrière «la flexibilité du travail» (cité par 75% des répondants) et le «travail à distance» (60%), et même avant une hausse de la rémunération (51%).

A la recherche d’un meilleur équilibre

«Au regard des résultats de cette enquête, on voit clairement que les salariés sont à la recherche d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle», commente Arthur Meulman, General Manager de jobs.lu. «Pour les organisations, cela implique d’accorder plus d’attention aux collaborateurs, en leur proposant un environnement de travail épanouissant, en étant à l’écoute et en leur donnant du feedback. L’enquête révèle aussi qu’il est important d’expliquer à chacun en quoi il contribue aux résultats de l’entreprise afin de donner du sens à ce qu’il fait au quotidien».



Sur une note plus positive, l’enquête révèle que sept salariés sur dix estiment que leur charge de travail est raisonnable. Néanmoins, 37% d'entre eux, soit plus d'un sur trois, affirment ne pas disposer de suffisamment de temps pour eux et leur famille en dehors du travail.



Selon les résultats de l’étude, les principaux éléments qui contribuent à un environnement de travail de qualité sont : le fait d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues (pour 78% d'entre eux), un bon équilibre entre travail et plaisir sans avoir à subir de pression (74%) et le fait d’avoir un supérieur à l’écoute et qui tient compte de ce qui est dit (69%).



Pour les managers, un modèle centré sur l’humain est source de meilleures performances. 94% d’entre eux s’accordent sur le fait qu’un modèle organisationnel davantage centré sur l’humain, plus flexible et plus empathique, contribue à l’amélioration des performances des collaborateurs. Cela dit, les considérations relatives au bien-être et à la santé mentale ne sont pas perçues comme aussi importantes qu’elles le sont pour les salariés. 80% des entreprises disent avoir mis en place ou envisager des mesures pour plus de flexibilité. Mais seulement 31% des organisations ont pris des mesures en matière de préservation de la santé mentale des collaborateurs. 10% déclarent l’envisager.