L'inceste devient une infraction pénale

Désormais, le silence n'est pas considéré comme un consentement, et l'absence de consentement lors d'un rapport sexuel est juridiquement comptabilisée.

Un pas important vers une meilleure protection juridique contre les abus sexuels au Luxembourg a été franchi, mercredi, avec l'approbation par la Chambre (55 voix pour/3 abstentions) d'un nouveau projet de loi. Outre des peines plus sévères, celui-ci inclut désormais des notions plus larges de viol ou de consentement, ainsi que l'inceste en tant que crime.

Plusieurs changements sont à prendre en compte, mais l'un des plus importants est l'élargissement de la notion de viol. Désormais, l'infraction ne comprend pas seulement la pénétration, mais toutes les circonstances dans lesquelles la victime est contrainte d'accomplir des actes sexuels sur l'auteur de l'infraction, sur elle-même ou sur un tiers. Les infractions de viol d'enfants seront également plus sévèrement réprimées.

Le consentement

La nouvelle loi renforce le concept de consentement dans une relation sexuelle. «Le consentement étant l'un des éléments - sinon le plus important - de la qualification des abus sexuels, il apparaît nécessaire d'inscrire dans la loi les principes déjà retenus par la jurisprudence», précise le projet de loi. Ainsi, désormais, le silence n'est pas considéré comme un consentement, et l'absence de consentement lors d'un rapport sexuel est juridiquement comptabilisée.

Le texte propose de remplacer la notion d'«attentat à la pudeur» par celle d'«atteinte à l'intégrité sexuelle». «Cette protection renforcée est nécessaire, d'une part, en raison de la vulnérabilité particulière des mineurs victimes d'abus sexuels. La notion d'attentat à la pudeur est dépassée et de moins en moins utilisée en droit comparé, notamment dans nos pays voisins», précise le texte.

Dans ce contexte, le projet de loi précise qu'il est interdit aux personnes de plus de 16 ans d'avoir des relations sexuelles avec des personnes de moins de 16 ans, quel que soit leur comportement. Les obligations positives imposées aux États en matière d'infractions sexuelles, «y compris dans les cas où la victime n'a pas opposé de résistance physique», qui figurent dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, doivent être prises en compte.

L'inceste devient une infraction pénale

Après avoir été une circonstance aggravante, l'inceste doit devenir une infraction au Luxembour g . Dans ce projet de loi, cela concerne tout acte sexuel sur mineur commis «par un parent, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par tout entourage jusqu'au troisième degré, ou par tout allié jusqu'au troisième degré».

La loi vise également, dans la liste des auteurs de viols incestueux ou d'abus sexuels, «les personnes occupant une position reconnue de confiance ou d'influence et les personnes à qui le mineur a été confié et qui sont responsables du mineur».

Par ailleurs, le projet de loi prévoit désormais une liste d'infractions non prescriptibles, «afin d'offrir une plus grande protection juridictionnelle aux mineurs tout en facilitant la poursuite des infractions à la loi».

Adaptation: Charles Michel