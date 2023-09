L'indexation automatique des salaires va-t-elle survivre aux élections?

Share this with email

La Belgique, Malte et le Luxembourg sont aujourd’hui les seuls pays de l’Union européenne à appliquer un mécanisme d’indexation automatique des salaires. En terre luxembourgeoise, ce système - qui permet aux salaires et aux pensions d’être automatiquement augmentés de 2,5% lorsque l’inflation augmente, elle aussi, de 2,5% - a été mis en place dans les années 1920, avant d’être généralisé à tous les travailleurs dans les années 1970.

S’il est défendu bec et ongles par les syndicats, pour qui il est un des garants de la paix sociale, à l’inverse, il est décrié par les représentants patronaux, qui voient en lui une perte de compétitivité pour les entreprises luxembourgeoises (le Statec chiffre le coût de chaque tranche d’index à près d’un milliard d’euros).

Rien de surprenant donc à voir la Chambre du commerce – qui représentent toutes les entreprises issues de tous les secteurs économiques - préconiser son adaptation. Ainsi, dans les propositions qu’elle a effectuées en avril dernier en vue des élections, elle suggérait une triple évolution: il ne pourrait y avoir plus d’une indexation par an, celle-ci serait plafonnée à partir de certains montants tandis que la composition du panier qui permet de calculer l’indice des prix à la consommation (IPC) évoluerait afin d’être davantage durable (exit les énergies fossiles, le tabac ou l’alcool).

Lorsque l'inflation est importante, qu’elle tend à se stabiliser à un niveau élevé comme on semble le voir aujourd’hui, l'indexation automatique des salaires ne fonctionne plus correctement Christelle Chatelain directrice des affaires économiques à la Chambre du commerce

Une proposition que Christelle Chatelain, la directrice des affaires économiques à la Chambre du commerce, justifie: «L’indexation automatique des salaires a été mise en place pour adapter les salaires aux coûts de la vie en période de plus faible inflation. Mais, lorsque cette dernière est importante, qu’elle tend à se stabiliser à un niveau élevé comme on semble le voir aujourd’hui, elle ne fonctionne plus correctement. Or, quand on regarde les diverses études menées internationalement, on table sur une inflation qui se stabiliserait autour des 2% par an. Ce qui aurait pour conséquence une succession de tranches indiciaires.»

C’est d’ailleurs un peu ce que l’on vit déjà ces derniers mois, avec les trois index tombés cette année: février, avril (correspondant à un report de 2022) et septembre. Et un total qui monte même à cinq en moins de deux ans.

La hausse des salaires nourrit désormais l’inflation

Si on se fie à la réponse à une question parlementaire (déposée par le député LSAP Yves Cruchten) rédigée par les ministres des Finances et de l’Économie, respectivement Yuriko Backes (DP) et Franz Fayot (LSAP), on constate que l’augmentation des salaires a contribué à accélérer l’inflation. On note ainsi que les rémunérations des salariés ont pesé pour près de 50% dans l’inflation constatée au premier trimestre de cette année. En d’autres termes, l’indexation automatique des salaires nourrit une inflation qui provoquera la tranche d’indexation suivante. Une sorte de cercle sans fin donc…

Une situation problématique … qui ne devrait pas changer avec les prochaines élections législatives, aucun parti ne semblant vouloir véritablement s’y attaquer de front. Ce qui apparaît logique au vu de la composition de l’électorat au Luxembourg. Personne ne souhaite, électoralement parlant, se tirer une balle dans le pied.

Majorité et opposition sont pour le maintien

Ainsi, dans leur programme, les trois partis de la majorité (DP – LSAP - déi Gréng) s’engagent à maintenir l’actuel mécanisme d’indexation automatique des salaires. Le DP précisant quand même que «si les partenaires sociaux s’accordent sur une réforme, telle qu’un ajustement du panier d’achat, pour neutraliser les produits nocifs pour la santé, le climat, [il est] prêt à apporter des modifications». Une philosophie que prône également déi Gréng, même si les Verts ne l’ont pas écrit noir sur blanc dans leur programme.

Les Pirates souhaiteraient que l’indexation puisse être plafonnée à partir de 3,5 fois le salaire social minimum qualifié, soit 10.798 euros. © PHOTO: Chris Karaba

Dans l’opposition, le CSV propose également le maintien, tout en soutenant «l’organisation de tripartite si plusieurs tranches devaient tomber en une année.» Tandis que l’ADR semble le plus rigide sur le sujet, indiquant, outre le fait que «l’index doit être conservé», qu’«un indice plafonné ou échelonné n’est pas une option. L’ADR s’oppose également à une manipulation du panier d’achat.»

Déi Lénk et les Pirates: les plus «réformateurs»

Quant aux deux autres partis présents à la Chambre, déi Lénk et les Pirates, ce sont sans doute les plus «réformateurs» de l’hémicycle. S’ils se disent également en faveur du maintien de l’actuel mécanisme, le parti de gauche souhaite, lui, également le «développer». «Notamment en renforçant le pouvoir des syndicats et par la réintroduction d’une tranche d’avance» peut-on lire dans son programme. Cette dernière proposition signifiant que l’augmentation des salaires de 2,5% aurait alors lieu avant que l’inflation ne franchisse ce même palier de 2,5%. Comme ce fut déjà le cas dans le passé au Luxembourg.

Les Pirates, eux, souhaiteraient que l’indexation puisse être plafonnée. Et cela, à partir de 3,5 fois le salaire social minimum qualifié, soit (depuis le 1er septembre) 10.798 euros (bruts). Histoire qu’elle profite à ceux qui en ont le plus besoin, tout en handicapant un peu moins les entreprises. Ces dernières apprécieront sans doute le geste. Même si, au final, au vu des positions de chacun, on semble se diriger vers un statu quo.