L'inflation met les refuges animaliers à la peine

Les abandons ne prennent pas de vacances. Si le constat se vérifie sans peine tous les étés, la situation se révèle particulièrement tendue en ce mois d'août 2023. «Cela fait douze ans que je travaille à la Société protectrice des animaux. Les étés ne sont jamais simples, mais nous n'avons jamais atteint un tel niveau d'attente pour les demandes d'abandon», confie Jennifer Megna, responsable du refuge de Thionville.

En vigueur tout au long de l'année, un système de liste d'attente permet de gérer les entrées des animaux dans la structure, qui accueille actuellement une cinquantaine de chiens et 120 chats. «Habituellement, un délai de deux à trois semaines est nécessaire afin de s'assurer que le nouveau pensionnaire est en règle au niveau de ses papiers ou de sa puce électronique», poursuit la responsable. Avec plus de 75 demandes d'abandon reçues chaque semaine rien que pour les chiens cet été, certains propriétaires se retrouvent dans l'obligation de patienter jusqu'à huit mois.

Pas de place pour les chiens

À Schifflange, dans le sud du Luxembourg, le téléphone n'arrête pas de sonner. «Tous les jours, des propriétaires nous sollicitent. En ce moment, on a six à sept appels par semaine pour des abandons de chiens. Évidemment, on dit aux gens de contacter d'autres asiles», indique Sacha André, président de l'Association pour la protection des animaux de Schifflange (APAS). Pour le moment, la structure affiche complet, avec 96 pensionnaires, dont la plupart sont des chats, auxquels se rajoutent sept lapins, sept chiens et un rat.

1 / 6 Au refuge de Schifflange, il ne reste plus aucune cage de libre pour accueillir de nouveaux pensionnaires. © PHOTO: Chris Karaba

À l'image du refuge de Thionville, la liste d'attente s'allonge. Mais pour le gérant de l'asile qui accueille environ 500 pensionnaires chaque année, impossible de prévoir combien de temps les animaux attendront leur tour. «Parfois, ça sature très longtemps, car certains chiens restent plusieurs mois ici avant de trouver une famille. Si l'on peut s'arranger avec des familles d'accueil pour les petits chiens, cela reste plus difficile pour les gros gabarits», appuie le responsable qui estime que «le problème, c'est qu'il y a des gens qui attendent le dernier moment pour appeler. Ils appellent la veille de leur déménagement et si on n'a pas de place, on ne peut pas aider».

On n'a jamais eu autant d'abandons. Depuis le covid, les refuges ne désemplissent pas. Jennifer Megna Responsable de la SPA de Thionville

Comme ailleurs, il ne reste plus une seule cage de libre à l'asile de Dudelange. Au total, douze chiens attendent de trouver une nouvelle famille. «On s'est même arrangés pour mettre certains chiens dans les bureaux ou dans notre cuisine afin de pouvoir en accueillir un maximum dans l'attente que la construction de notre nouveau bâtiment soit finalisée», fait savoir Paul Weber, président de la Société pour la protection des animaux de Dudelange (SPAD), qui précise que cinq chiens supplémentaires sont actuellement sur une liste d'attente.

Si la saturation qui touche plusieurs refuges de la Grande Région n'est pas inhabituelle en plein cœur de l'été, elle n'en reste pas moins inquiétante aux yeux des professionnels du secteur. «La situation est compliquée depuis la crise sanitaire. On n'a jamais eu autant d'abandons. Depuis le covid, les refuges ne désemplissent pas», déplore Jennifer Megna.

Davantage de dépenses pour les refuges

Alors qu'un phénomène d'abandon post-pandémie se distinguait nettement dans les structures luxembourgeoises l'été dernier, en ce mois d'août 2023, c'est une autre phénomène qui frappe de plein fouet les asiles, d'après Sacha André. «Les explications derrière les abandons ont un peu changé. Maintenant, les propriétaires nous citent aussi l'inflation. Certaines personnes doivent changer d'habitation et se séparer de leurs animaux», explique le président de l'APAS.

Une situation confirmée par la responsable de la SPA de Thionville. «Il y a des personnes qui sont venues ramener leurs animaux, car elles n'avaient plus les moyens de s'en occuper correctement», corrobore Jennifer Megna. De son côté, Paul Weber est incapable d'en dire autant. «On ne demande pas aux gens pourquoi ils abandonnent leurs animaux. Le plus souvent avec les chiens, les propriétaires nous font part de problèmes d'éducation», révèle le responsable du refuge de Dudelange, qui ajoute ne pas savoir «si l'inflation joue un rôle si important».

La hausse généralisée des prix se fait par ailleurs ressentir sur les factures des asiles. À l'image de l'ensemble des aliments, la nourriture pour nos compagnons à quatre pattes a, elle aussi, été victime de l'inflation. «Les frais de vétérinaire ont également augmenté, et bien sûr, le système d'index entraîne une hausse des coûts liés à la masse salariale, qui représente plus de la moitié de notre budget», détaille Paul Weber.

Face à ce contexte tendu, les amis des animaux s'échinent à garder leur optimiste. «C'est vrai que plus les années passent, plus la situation empire. L'histoire se répète chaque année, mais je reste toujours optimiste, sinon c'est très compliqué de continuer à faire ce métier», souffle Jennifer Magna. Paul Weber, lui, tire sa positivité du soutien que reçoit l'asile chaque jour. «Notre commune et le ministère de l'Agriculture nous soutiennent dans la construction de notre nouvelle structure. Beaucoup de gens s'engagent pour les animaux, que ce soient les bénévoles ou au niveau des dons. On voit que ça vaut le coup, et surtout, on se dit qu'on fait ça pour les animaux. Ce sont eux, les clients du refuge.»