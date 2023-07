L'Inspection des finances confirme des irrégularités du Luxembourg Science Center

Le Luxembourg Science Center est un centre scientifique qui propose des stations d'expérimentation, des spectacles et des ateliers pour petits et grands. © PHOTO: Guy Jallay

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Après plusieurs mois de travail, le rapport final de l'Inspection générale des finances (IGF) sur le Luxembourg Science Center (LSC) et les flux financiers entre le centre scientifique et la société GGM11 est désormais disponible et a été transmis au Luxemburger Wort. L'IGF a vérifié à quoi sert l'argent des contribuables dépensé par le LSC et si celui-ci est dépensé conformément aux règles.

Lire aussi :Nicolas Didier devra répondre de ses actes devant la justice

Les auditeurs ont constaté des problèmes de gouvernance et des irrégularités dans la gestion financière du LSC et de la société GGM11, et ils confirment les soupçons de conflit d'intérêts de Nicolas Didier. Ce dernier est le directeur du LSC, président du conseil d'administration du LSC et directeur de la société GGM11, à laquelle le LSC a passé des commandes exclusives - sans appel d'offres.

La société GGM11 appartient à 95% à la société américaine "IP Finance II LLC", qui appartient à son tour à 100% à Nicolas Didier. Didier est donc à la fois donneur d'ordre et sous-traitant et a perçu un salaire à la fois en tant que directeur du LSC et en tant qu'entrepreneur.

Lire aussi :L'Inspection des finances présente un rapport partiel sur le Science Center

GGM11 était responsable de la construction et de l'entretien des stations expérimentales, s'occupait de la gestion du personnel et de la comptabilité du LSC, ainsi que de l'entretien du bâtiment du LSC. Un contrat de coopération a été signé entre le LSC et la société GGM11 en 2017, ce qui signifie que Nicolas Didier a signé un contrat avec Nicolas Didier.

La question qui se pose est la suivante : Nicolas Didier s'est-il enrichi personnellement?

Sur la base des documents comptables mis à sa disposition, l'IGF a examiné les flux financiers entre le LSC et la société GGM11 de 2015 à 2022 et a constaté des irrégularités.

L'État verse 23,2 millions d'euros de subventions

Selon l'enquête de l'Inspection des finances, 26,7 millions d'euros ont été versés au LSC et à la société GGM11 entre 2015 et 2022. 23,2 millions provenaient directement ou indirectement de l'État, dont près de 50% (11,5 millions d'euros) ont été versés à la société GGM11 via le LSC.

La question qui se pose est la suivante : Nicolas Didier s'est-il enrichi personnellement? Il n'est pas possible de répondre par l'affirmative à cette question.

Indépendamment des salaires versés à Nicolas Didier, celui-ci a investi, selon l'IGF, un total de 2,88 millions d'euros de fonds propres dans le LSC et la société GGM11. En face, il y a un prélèvement de 2,43 millions d'euros, ce qui signifierait que LSC et GGM11 doivent encore 460.000 euros à M. Didier.

Lire aussi :Le ministre Claude Meisch résilie la convention passée avec le Science Center

Or, Nicolas Didier s'est également fait verser des salaires. Selon l'IGF, les rémunérations nettes à verser s'élèvent à 1,18 million d'euros, mais seuls 640.000 euros ont été effectivement versés. L'IGF précise que, selon son analyse, ces rémunérations ont été versées sans contrat de travail dans le cas de la société GGM11 et sans autorisation préalable du conseil d'administration dans le cas du LSC.

Si l'on tient compte des salaires nets effectivement versés, soit 640.000 euros, le tableau est différent. En d'autres termes, Nicolas Didier doit 190.000 euros au LSC ou à l'entreprise. Si l'on y ajoute les salaires nets non encore versés, la dette passe à 730.000 euros.

Des factures avec un supplément de 60%

Afin de s'assurer qu'aucun enrichissement personnel n'a eu lieu ou ne peut avoir lieu, l'IGF recommande à l'Etat de soumettre le Science Center et la société GGM11 à un audit financier détaillé, d'annuler les salaires encore dus et de renoncer à refacturer à l'Etat les factures déjà comptabilisées par la société GGM11 avec une majoration.

La refacturation de services et de produits aux «prix du marché» avait été fixée par écrit par Didier dans le contrat entre le LSC et la société GGM11.

Lire aussi :Le Luxembourg Science Center attend 85.000 visiteurs pour 2023

Ainsi, le salaire horaire des collaborateurs est facturé à l'État de 50 à 60% de plus et un supplément de 15 à 25% peut être facturé pour l'achat de matériel (par exemple la construction de stations d'expérimentation) - des suppléments que l'IGF qualifie d'élevés. Elle n'a toutefois pas pu déterminer si ce supplément était appliqué à tous les produits.

Des billets d'avion assez chers

L'Inspection des finances a remarqué que Didier a facturé à l'entreprise des frais non justifiés, dont plusieurs billets d'avion, dont l'un était destiné au fils de Didier, qui travaillait alors comme stagiaire chez un architecte à New York. Il n'y a aucune raison plausible pour que le LSC ou l'entreprise prenne en charge les frais de voyage du fils de Didier.

En outre, l'IGF a comparé les transactions bancaires avec le grand livre du LSC. Seules 63% des écritures ont pu être confirmées de cette manière, ce qui, selon l'IGF, s'explique par le fait que les intitulés des écritures et des transactions bancaires ne correspondaient pas toujours et que les transactions n'ont donc pas toutes pu être identifiées.

Il ressort également du rapport que les sociétés fiduciaires Lux-Partners et Continental ne disposaient pas de toutes les factures au moment de l'établissement des comptes annuels.

Lire aussi :Une base martienne en projet dans le Luxembourg belge

Dans son enquête, l'IGF ne peut constater aucune transaction frauduleuse, mais ne peut pas non plus affirmer avec une certitude absolue que les documents et les données qui lui ont été transmis donnent une image correcte de la situation financière et patrimoniale du Science Center et de la société. D'où la recommandation susmentionnée de soumettre les deux entités à un audit financier détaillé.

Qui doit combien à qui ?

Si l'on compare ce que Didier a investi en fonds propres dans le centre scientifique et la société et ce qu'il en a retiré, on obtient une créance totale de 456.000 euros en sa faveur. Toutefois, si l'on tient compte des salaires nets déjà versés, il doit au total 190.000 euros aux deux entités, comme mentionné ci-dessus. Si l'on tient compte des salaires bruts qui lui sont dus, la dette résiduelle de Nicolas Didier envers LSC et GGM11 s'élève à 1,5 million d'euros.

Pour régler les problèmes, et tout particulièrement les conflits d'intérêts, une nouvelle gouvernance doit être mise en place. L'IGF recommande d'intégrer au LSC les activités que la société GGM11 réalisait jusqu'à présent pour le LSC, ce qui signifie que les collaborateurs de la société seront repris par le LSC.

En outre, une nouvelle convention entre l'État et le LSC doit être élaborée, dans laquelle il est stipulé qu'un mandat au sein du conseil d'administration du LSC est incompatible avec une activité rémunérée ou une prestation de service au profit du Luxembourg Science Center. Les mandats doivent désormais faire l'objet d'un appel d'offres et des audits réguliers doivent être réalisés.

Lire aussi : Science Center : le parquet ouvre une enquête préliminaire

L'État doit être davantage impliqué dans les décisions, par exemple par la présence de représentants au conseil d'administration du LSC. Toutes les décisions stratégiques ainsi que la politique de rémunération doivent être validées par le conseil d'administration du LSC.

Négligence du conseil d'administration et de l'État

L'affaire n'est pas encore terminée. En septembre, la société GGM11 devra répondre de ses actes devant la justice pour avoir travaillé pendant des mois sans autorisation d'établissement (AE). Par ailleurs, l'IGF a déposé une plainte auprès du ministère public, ce que la justice a confirmé après avoir été interrogée par le Luxemburger Wort. Elle n'a pas précisé pourquoi.

Tant le conseil d'administration du LSC que l'État ont fait preuve d'une grande négligence dans cette affaire.

Une question qui se pose également est celle de la responsabilité du conseil d'administration du LSC, qui n'a pas rempli sa fonction de contrôle. Mais l'État, en l'occurrence le ministère de l'Éducation, a manifestement lui aussi fait preuve d'une grande négligence. Le ministère de l'Education nationale a pourtant eu des problèmes avec le Science Center dès le début, comme l'a reconnu le ministre Claude Meisch (DP) dans le cadre d'une question parlementaire.

L'association n'aurait pas respecté les procédures et aurait fait preuve d'un manque de professionnalisme et de transparence dans la gestion financière. Les rappels à l'ordre et les discussions avec Nicolas Didier sur une autre gouvernance et un contrôle accru de l'Etat n'auraient rien donné.

En conséquence, Claude Meisch a saisi l'IGF en décembre 2022, mais a laissé les choses suivre leur cours par ailleurs, et a voté en janvier trois millions d'euros de subventions pour maintenir le LSC en activité. Ce n'est qu'en avril 2023, après que l'affaire eut été médiatisée, que Meisch est intervenu, a résilié la convention ainsi que le contrat de location avec la "Fondation Léierbud", propriétaire du bâtiment du LSC.

La prochaine étape sera l'examen du rapport de l'IGF par la commission parlementaire de contrôle de l'éducation et du budget.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin