L'inspection du travail réagit après un incident sur un manège de la Schueberfouer

Certains visiteurs se souviendront plus que d'autres de leur visite à la Schueberfouer. Vendredi dernier, Wilde Maus XXL, l'une des plus imposantes attractions de la foire, a fait face à un incident entraînant le blocage de six wagons à une hauteur vertigineuse. Un incident dont le CGDIS n'a pas été informé.

L'Inspection du travail et des mines (ITM), n'a pas non plus eu vent de ce problème, et indique l'avoir appris par voie de presse. Dans un communiqué publié ce mercredi 6 septembre, l'institution réagit à un article mis en ligne par RTL, dans lequel le propriétaire du manège réagit suite à l'incident.

«La sécurité des manèges au sein de la Schueberfouer ne tombe pas sous les compétences de l'ITM», rappelle d'emblée l'institution. En effet, cette compétence relève de la Ville de Luxembourg, qui a chargé l'entreprise Luxcontrol de s'assurer de la conformité des attractions. L'ITM, elle, est «uniquement compétente en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité et la santé au travail des salariés».

Une infraction constatée

Concernant ce dernier point, l'inspection du travail fait savoir qu'aucun appel n'a été reçu par l'ITM au sujet de cet incident, que ce soit de la part de l'exploitant du manège ou d'une personne sur les lieux. Par conséquent, aucun contrôle n'a pu être effectué par l'institution, qui veille à l'application des dispositions légales en matière de sécurité et de santé que lorsqu'elle est alertée d'un quelconque incident.

Si elle n'a pas pu être témoin de la scène, l'inspection du travail a cependant pu la visionner, une vidéo des faits ayant été capturée puis diffusée par la presse. Sur celle-ci, on peut apercevoir une personne équipée d'un harnais monter sur le manège dans le but de libérer l'un des wagons de l'attraction. «Mais le harnais n'était pas attaché sur un point, ce qui constitue une infraction en matière de sécurité et santé au travail», fait savoir l'ITM dans son communiqué.

Ce point a valu un rappel à l'ordre à l'exploitant du manège, portant sur les règles sécuritaires applicables aux salariés. L'ITM rappelle par ailleurs qu'elle peut être contactée 24 heures sur 24, notamment «pour le signalement d'un accident du travail ou d'un incident exposant les salariés à des risques professionnels». Et ce, par courriel, par téléphone, par courrier, ou en présentiel dans l'un de ses quatre guichets situés à Diekirch, Esch-sur-Alzette, Strassen et Wiltz.