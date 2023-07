L'interdiction du plastique met en difficulté les commerçants luxembourgeois

Certains fruits et légumes se font plus rares depuis samedi, car les magasins cherchent des alternatives aux emballages plastiques.

Depuis le samedi 1er juillet, les commerçants alimentaires sont contraints d'utiliser moins d'emballages plastiques au rayon des fruits et légumes. Les propriétaires de magasins affirment que la recherche de plus d'emballages biodégradables entraînera également une augmentation du nombre d'aliments jetés.

Lire aussi :Les emballages plastiques superflus pour les fruits et légumes, c'est bientôt fini !

«Nous pensons qu'il y a un risque que la durée de conservation des produits pour lesquels nous avons utilisé des emballages en plastique jusqu'à présent diminue, ce qui entraînera une augmentation du gaspillage alimentaire», a déclaré Cédric Gonnet, directeur national luxembourgeois de la chaîne alimentaire belge Delhaize, au Luxembourg Times. «Il n'existe aucun matériau qui puisse retenir l'humidité, la protéger, garantir la qualité et maximiser la durée de vie autant que le plastique», a-t-il ajouté.

Le Luxembourg va plus loin que le reste de l'UE

Les magasins de son entreprise n'ont pas pu trouver d'emballages alternatifs appropriés, comme l'exige la loi. Cela signifie que les clients ne trouveront que peu ou pas d'oignons blancs perlés, de haricots beurre et quelques types d'endives dans les rayons de Delhaize, a déclaré Gonnet. «Nous continuerons à proposer des endives à la vente, mais pas dans un choix aussi large», a-t-il écrit dans un e-mail.

Les fruits pourront toujours être emballés dans du plastique s'ils pèsent plus de 1,5 kg. © PHOTO: Marc Wilwert

Dans toute l'UE, on tente de réduire la quantité de plastique jetée. Mais le Luxembourg est allé encore plus loin l'année dernière avec une loi interdisant les emballages plastiques jetables pour les fruits et légumes. Les dispositions sont entrées en vigueur samedi, en plusieurs étapes.

Alors que les pommes et autres produits de plus de 1,5 kilogramme vendus en vrac peuvent continuer à être emballés dans du plastique, les poivrons ou poires individuels doivent être collectés dans des sacs en papier ou autres emballages.

Lire aussi :Des milliers d'éco-sacs à peine utilisés finissent à la poubelle

Propres centres de recyclage pour les chaînes de supermarchés

A partir de l'année prochaine, les supermarchés d'une certaine taille devront disposer de leurs propres centres de recyclage. En 2025, les emballages jetables des festivals et les emballages de livraison de nourriture devront être recyclables.

Des exceptions sont prévues pour les fruits tels que les myrtilles et les framboises, qui se détérioreraient trop rapidement sans enveloppe plastique. Les fruits et légumes qui ont été épluchés, coupés ou modifiés d'une autre manière ne sont pas non plus concernés par la loi.

Les myrtilles ne sont pas concernées par la loi luxembourgeoise qui entre en vigueur samedi et peuvent rester dans leurs gobelets en plastique. © PHOTO: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Si le Grand-Duché a fait un pas de plus que ce qui était prescrit, c'est notamment parce que le Luxembourg produit trois fois plus de déchets par habitant que ses voisins français et belges et que, selon des données de 2018, il est le quatrième plus gros producteur de déchets de l'UE par rapport à sa population.

«En supprimant les emballages superflus des fruits et légumes, nous faisons un autre pas important pour produire moins de déchets plastiques au Luxembourg et ainsi protéger nos ressources et l'environnement», a déclaré François Benoy, un député des Verts qui a mené l'initiative législative.

Le texte a d'abord été publié dans le Luxembourg Times.

Adaptation: Thomas Berthol