L'ITM a infligé plus de 10 millions d'euros d'amendes mais seuls 25% ont été payés

En 2022, l'Inspection du travail et des mines a prononcé des amendes pour un montant de 10,5 millions d'euros. Mais entre les chiffres sur le papier et ce qui a été encaissé, il y a un gouffre, et plusieurs explications.

10.426.800 euros: c'est le montant des amendes prononcées par l'Inspection du travail et des mines (ITM) en 2022 au Luxembourg. Un chiffre en constante augmentation, après les 8,9 millions d'euros de 2020 et les 8,2 millions d'euros de 2021.

Lire aussi :Harcèlement moral au travail: la loi est votée

Ces amendes se décomposent en deux catégories: la première, et principale, concerne les détachements, c'est-à-dire mise à disposition par des entreprises installées à l’étranger de salariés pour des sociétés luxembourgeoises. En 2022, ces sanctions de l'ITM relatives aux détachements s'élevaient à 6,4 millions d'euros. Il y a, d'autre part, les amendes pour non-respect des injonctions de l’ITM en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail, pour un peu plus de 4 millions d'euros.

Plusieurs raisons à cette différence

Mais, au final, l'administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), qui s'occupe de l'encaissement de ces sanctions financières aux entreprises, n'a perçu que 2,4 des 10,5 millions d'euros d'amendes prononcées en 2022, soit moins d'un quart du montant total. Comment l'expliquer?

Il y a tout d'abord une raison «légale» à cela. Les 10,5 millions d'euros évoqués sont le montant des amendes prononcées lors de la première décision de l'ITM. La précision est d'importance: en effet, les entreprises peuvent s'opposer à cette décision initiale et le dossier peut être réétudié. Conséquence: en réalité, en 2022, le montant des amendes après décision finale est de 6,8 millions d'euros. Mais les 2,4 millions d'euros effectivement payés à l'AED représentent toujours moins de 50% de ce montant.

Manque d'effectifs et impossibilité d'agir à l'étranger

Le ministre du Travail, Georges Engel (LSAP), apporte donc d'autres éclaircissements, en réponse à une question parlementaire de la députée déi Lénk Myriam Cecchetti. Ainsi, le ministre concède tout d'abord «un manque d'effectifs» à l'AED. Mais ce n'est pas la seule raison, et certaines sont indépendantes de l'ITM ou de l'AED.

Il y a par exemple un décalage possible entre le moment où l'amende est infligée et celui où elle est payée, du fait des délais dont disposent les sociétés pour saisir la justice administrative.

Par ailleurs, concernant la problématique des détachements, «le principe de la territorialité ne permettent pas à l’AED de procéder au recouvrement forcé des amendes sur le territoire des autres Etats membres». Et comme cela représente la majorité des sanctions financières...

Enfin, ultime raison avancée par le ministre: des amendes n'ont pas été payées des entreprises qui ont été déclarées en faillite ou ont cessé leurs activités après avoir été sanctionnées par l'ITM.