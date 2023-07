L'offre de commerces et de services est amenée à se développer dans les gares

Plusieurs projets sont prévus pour moderniser et étoffer l'offre de commerces et de services des gares du Grand-Duché.

Un Cactus Shoppi a ouvert ses portes dans la gare de Luxembourg au mois de mai dernier. L'offre de commerces et services est amenée à se développer encore davantage dans la gare de la capitale.

Des distributeurs de boissons déployés

«Un coin services sera aménagé dans l’espace des anciens guichets pour rendre la gare plus accueillante.», fait savoir le ministre de la Mobilité dans une réponse parlementaire adressée à la députée écologiste Chantal Gary. «Les voyageurs y trouveront de la presse, des livres, un point Post et les produits de la loterie», précise François Bausch. Un bar y sera également aménagé. Le planning actuel prévoit une mise en service en 2024. D'autres magasins de proximité sont également prévus dans la gare de Mersch et à Ettelbruck.

«Il est prévu de déployer 42 modules d’automates sur 21 sites différents ce qui garantira à 88% des clients du réseau ferré, un accès à une offre commerciale.», fait également valoir François Bausch.

Des distributeurs de boissons seront ainsi progressivement déployés dans les gares et points d'arrêts suivants: Luxembourg, Belval-Université, Schifflange, Pfaffenthal–Kirchberg, Dommeldange, Bettembourg, Esch-Alzette, Ettelbruck, Mersch, Rodange, Wasserbillig, Pétange, Kautenbach, Differdange, Bascharage-Sanem, Diekirch, Howald, Wiltz, Troisvierges, Walferdange et Clervaux.

Le ministre a également confirmé qu'un service de parking souterrain pour vélos encore «en cours d'étude» devrait voir le jour à Luxembourg-Ville.