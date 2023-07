Loi Covid : la «pandémie» devient la «maladie» Covid-19

Trois ans et demi après le début de la pandémie de Covid, la Chambre procède à des ajustements suite aux décisions de l'UE et de l'OMS.

La loi Covid adoptée mardi tient compte de la décision de l'OMS du 5 mai, selon laquelle la crise du Covid n'est plus qualifiée de pandémie : le mot pandémie du Covid-19 y est remplacé par des mesures consécutives au développement du Sars-CoV-2 et visant à lutter contre la maladie du Covid-19. Tous les articles concernant les certificats de vaccination et les tests sont également supprimés, car les règles de l'UE en la matière ont expiré au 30 juin.

Pour le reste, la loi est prolongée d'un an, jusqu'au 30 juin 2024, afin de permettre au prochain gouvernement de procéder aux adaptations définitives. Le Conseil d'État profite de l'occasion pour inscrire définitivement dans la loi sur l'organisation du Conseil d'État, en tant qu'article distinct, la possibilité ouverte pendant la pandémie de pouvoir prendre des décisions en cas d'urgence, y compris par voie électronique.