Loredana Belli, nouvelle reine du vin

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ça y est: vendredi soir, l'étudiante de 23 ans originaire de Grevenmacher a été couronnée comme nouvelle reine du vin. C'est Zoé Schoeben qui a remis la couronne à sa successeure. C'est dans le gymnase au Maacher Lycée que Loredana a reçu l'attribut de sa fonction lors d'une cérémonie solennelle. Pendant un an, elle représentera les vins de la Moselle luxembourgeoise en tant que nouvelle ambassadrice en Belgique et à l'étranger.

Lire aussi :

Moyen Age à Dudelange, arts de la rue à Strassen ou littérature à Nancy: que faire ce week-end en Grande Région?

Environ 500 invités se sont rassemblés dans le gymnase pour assister à la cérémonie de passation de pouvoir et faire la fête. Quatre princesses du vin, Anne-Catherine, Inês, Alina et la nouvelle venue Lynn, étaient aux côtés de Loredana. Les prestations musicales de l'Harmonie Municipale de Grevenmacher et des groupes étrangers, «The Jassetes» et «Celebrity Stars», ont assuré une ambiance endiablée.

1 / 13 La nouvelle reine du vin Loredana avec les princesses du vin Anne-Catherine, Inês, Alina et Lynn. © PHOTO: Chris Karaba

2 / 13 Zoé Schoeben, sa prédécesseur, pose la couronne. © PHOTO: Chris Karaba

3 / 13 L'aventure de Zoé en tant que reine du vin prend donc fin. © PHOTO: Chris Karaba

4 / 13 L'écharpe appartient désormais également à la 73e reine du vin. © PHOTO: Chris Karaba

5 / 13 Loredana va reprendre le flambeau pour l'année à venir. © PHOTO: Chris Karaba

6 / 13 Elle représentera les vins et crémants de la Moselle luxembourgeoise en Belgique et à l'étranger. © PHOTO: Chris Karaba

7 / 13 Une ambiance exubérante règne dans le gymnase du Lycée Maacher à Grevenmacher. © PHOTO: Chris Karaba

8 / 13 Près de 500 invités étaient présents. © PHOTO: Chris Karaba

9 / 13 Des spectacles musicaux ... © PHOTO: Chris Karaba

10 / 13 ...et des représentations de groupes étrangers faisaient partie du programme. © PHOTO: Chris Karaba

11 / 13 © PHOTO: Chris Karaba

12 / 13 © PHOTO: Chris Karaba

13 / 13 Le bourgmestre de Grevenmacher, Léon Gloden, a prononcé un discours solennel. © PHOTO: Chris Karaba



























Ceux qui n'avaient pas réussi à obtenir de billets pour la soirée de couronnement ont tout de même pu suivre le spectacle en direct sur un écran géant installé sur la place du marché. La fête s'est ensuite poursuivie jusque tard dans la nuit.

Mais la fête du raisin et du vin de Grevenmacher ne s'arrête pas là. Les festivités se poursuivront ce week-end dans la ville mosellane. Le samedi, outre les différentes prestations de groupes ainsi que les spectacles et animations pour enfants, la populaire retraite aux flambeaux et le feu d'artifice sont au programme. Le dimanche, le défilé folklorique dans les rues de la ville constituera le point d'orgue de l'événement. Plus de détails sur le programme sont disponibles sur Internet à l'adresse www.waifest.lu.