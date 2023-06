Loterie nationale: gros gains et grosse solidarité

La Loterie nationale a encore fait des heureux en 2022. Les joueurs, tout d'abord, qui se sont partagé 94,7 millions d'euros l'année passée, selon le bilan publié ce lundi 26 juin. Un chiffre en hausse de 31,3% par rapport à 2021. Les revendeurs ne sont pas en reste, puisque la Loterie leur a versé près de 12 millions d'euros, un montant là aussi en hausse d'une année à l'autre, de 28%.

Lire aussi :Un joueur remporte 229.798€ en jouant 2€ au Luxembourg

La Loterie nationale, quant à elle, a réalisé un chiffre d'affaires de 158,3 millions d'euros en 2022, soit 25% de plus qu'en 2021. Après versement des gains aux joueurs, le revenu brut de jeu (RBJ) s'établit donc à 63,6%. C'est l'Euromillions qui a le plus rapporté à la Loterie (24 millions d'euros), devant le Lotto (14,6 millions). Les jeux Rubbel et Vidéolot dépassent eux aussi la barre des 10 millions d'euros de RBJ. Au final, le résultat net de la Loterie nationale s'élève à près de 29 millions d'euros en 2022, soit deux millions d'euros de plus qu'en 2021.

23 millions d'euros alloués par l'Oeuvre

S'il y a des heureux du côté des joueurs comme du côté de la Loterie, ce bilan flatteur rejaillit aussi sur l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. En effet, grâce aux bons résultats financiers de la Loterie, l'Oeuvre a pu reverser 23,1 millions d'euros d'aides l'an passé. Paradoxalement, cette enveloppe est en baisse de 17% par rapport à 2021, mais il y a une explication à cela: en 2021, un soutien exceptionnel avait été alloué en raison de la pandémie de covid-19.

Lire aussi :Un Luxembourgeois gagne plus de 7,8 millions d'euros au loto

En 2022, plus de la moitié de ces 23 millions d'euros sont allés au Fonds national de solidarité (8,7 millions) et aux offices sociaux (4,3 millions). 5,2 millions d'euros ont profité aux neuf institutions au total, dans le cadre d'aides récurrentes. Enfin, 4,7 millions d'euros ont bénéficié à 133 projets associatifs dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la culture ou encore du soutien scolaire.