LSAP: «Le CSV est prêt à promettre tout et n'importe quoi»

Le co-chef du groupe parlementaire du LSAP, Yves Cruchten, ne voulait pas parler des autres partis lors de la conférence de presse de bilan du LSAP - il l'a finalement fait. Et parfois très longuement. Surtout lorsqu'il s'agissait de tirer à boulets rouges sur son adversaire politique Luc Frieden. C'est le signe que le LSAP ne se contente pas d'entendre les critiques répétées du candidat principal du CSV, mais qu'il commence à riposter lui-même.

En matière de politique fiscale tout d'abord, le LSAP et le CSV ne combleront probablement plus les fossés qui les séparent avant les élections. Notamment sur la question du taux d'imposition maximal, que le LSAP souhaite augmenter. Une mesure qui, selon Luc Frieden, nuirait au Luxembourg.

«J'ai alors vérifié moi-même et j'ai découvert que le taux d'imposition maximal était de 45% en Allemagne, de même qu'en France et de 50% en Belgique, alors qu'il n'est que de 42% au Luxembourg», a expliqué Yves Cruchten. Donc non: le fait que le Luxembourg perde de son attractivité en cas d'augmentation du taux d'imposition maximal, contrairement à ses voisins, est faux dans les faits, selon Yves Cruchten. «C'est déjà la troisième fois que Monsieur Frieden dit quelque chose sur les impôts et c'est la troisième fois qu'il se trompe complètement.»

Yves Cruchten n'aborde pas seulement les succès du LSAP, mais aussi les domaines dans lesquels les socialistes n'ont pas progressé au cours de cette législature: légalisation du cannabis, réforme fiscale ... © PHOTO: Chris Karaba

Le fait que le chef de file du CSV promette «moins d'impôts pour tous» équivaut à un «tour de magie» - «un tour qu'il ne nous a pas encore révélé. Et qui ne marchera pas». Luc Frieden et le LSAP - ce ne sera plus le grand amour. Yves Cruchten fait toutefois comprendre que lors des négociations de coalition, chaque parti doit «mettre de l'eau dans son vin». Une coalition n'est donc pas à exclure. «Je ne remets pas en question la compétence de Luc Frieden, c'est pourquoi je suis convaincu que ses démarches sont jusqu'à présent uniquement dues à la campagne électorale. Il semble que le CSV soit prêt à promettre tout et n'importe quoi», a déclaré Yves Cruchten.

C'est déjà la troisième fois que M. Frieden dit quelque chose sur les impôts et c'est la troisième fois qu'il se trompe complètement. Yves Cruchten Le co-chef de groupe du LSAP

Tripartite: «Certains voulaient simplement verser 1.000 euros aux gens»

Mais même si le LSAP n'est pas prêt à parler de coalition avant la soirée électorale, il envoie tout de même des signaux à l'extérieur. Car la majorité actuelle DP-LSAP-Déi Gréng a «bien travaillé ensemble, sans précipitation, mais avec prudence, dans le calme, dans le dialogue». La liste des caractéristiques positives de Cruchten pour décrire le travail de Bleu-Rouge-Vert est longue. Celui-ci laisse derrière lui, après cinq années supplémentaires, «après toutes les crises, un pays qui, dans de nombreux domaines, se porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a cinq ans». Le fait que la majorité représente trois opinions différentes, comme le CSV le déplore régulièrement, est même juste, selon lui. Et c'est justement la force de ce gouvernement. «C'est que nous avons toujours réussi à réunir les trois opinions différentes et à faire de bons compromis.»

Des compromis, il y en a effectivement toujours eu. Dans le cadre de la tripartite, lorsque «certains partis voulaient simplement verser 1.000 euros aux gens et d'autres 1.500 euros». Ou plus récemment, lors du vote de la loi sur les structures ambulatoires. «Ce n'était pas facile», avoue Yves Cruchten. Mais un compromis a été trouvé «pour améliorer notre système là où il doit l'être». Ou encore en matière de politique fiscale, où le gouvernement s'est mis d'accord pour atteindre par étapes son objectif d'équité fiscale, explique Yves Cruchten.

Le coprésident du LSAP Dan Biancalana (à droite) en discussion avec Mars Di Bartolomeo. © PHOTO: Chris Karaba

Il était clair que la réforme annoncée en grande pompe n'était plus finançable après le covid, la crise énergétique et l'inflation. Mais avec quel partenaire pourra-t-elle être mise en œuvre au mieux à l'avenir? «En ce qui concerne l'individualisation de l'imposition, par exemple, tous les partis étaient d'accord», estime Cruchten. Le LSAP sait bien que l'introduction d'un impôt sur la fortune ou d'un taux d'imposition maximal plus élevé ne sera pas réalisable avec le DP ou le CSV. Mais il l'exprime autrement: «Au final, il y aura probablement trois partis qui devront trouver un compromis et mettre de l'eau dans leur vin.»

La coalition préférée du LSAP: «Une coalition dans laquelle le LSAP est représenté», comme l'a lancé Mars Di Bartolomeo en plaisantant. Car le LSAP veut continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent: Le Luxembourg doit continuer à être un pays industriel, avec un modèle social qui fonctionne, un système d'indexation, un dialogue social qui fonctionne bien et des emplois bien rémunérés avec des horaires de travail «qui peuvent rivaliser avec ceux des pays voisins». Le travail et le temps de travail seront, tout comme le logement, l'un des thèmes phares du parti dans la campagne électorale, a annoncé Yves Cruchten.