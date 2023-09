Luc Frieden à la recherche d'un nouveau style de campagne à «l'américaine»

Share this with email

Un style de campagne «à l'américaine». C'est du moins ce qu'a voulu mettre en scène la tête de liste du CSV Luc Frieden ce vendredi matin dans une petite salle située dans les locaux du parti à Luxembourg-Ville, devant une poignée de journalistes. Mais pas de musique pour accompagner son entrée, qui a été suivie des coprésidents Claude Wiseler et Elisabeth Margue, ainsi que de la secrétaire nationale du parti Stéphanie Weydert.

Faire son discours en déambulant permet d'être plus dynamique, selon Luc Frieden. Une manière de montrer l'élan du CSV pour ces élections législatives, afin de revenir au pouvoir? «C'est un tout, sur la forme et le fond», a assuré le candidat. Sans pupitre et sans notes, l'ancien ministre des Finances a égrené les six principales thématiques des chrétiens-sociaux: logement, pouvoir d'achat, sécurité, économie, climat et santé.

«La coalition actuelle a échoué. Les problèmes sont devenus plus grands et donc le message fondamental est que nous voulons une autre politique qui soit plus efficace pour répondre aux défis de notre société d'aujourd'hui. C'est essentiellement sur ces sujets-là que nous voulons agir pour améliorer la situation qui est aujourd'hui, notamment en matière de logement, inacceptable au Luxembourg.»

Le défi du logement

En matière de logement, Luc Frieden plaide pour une construction de logements qui soit plus rapide, plus haute et plus dense. «Cela ne doit pas devenir des gratte-ciel, mais au lieu d'avoir un immeuble à deux étages, on pourrait en avoir un troisième.» Le CSV souhaite également abolir les mesures de compensation environnementales dans le périmètre de construction. «Quand dans un plan d'aménagement général, toutes les réflexions concernant l'environnement ont déjà été prises, nous estimons que le ministère de l'Environnement n'a plus son mot à dire. À l'extérieur de ce périmètre, c'est différent, il faut pouvoir protéger les forêts. Ces mesures peuvent être facilement combinées.»

Luc Frieden érige le logement en première priorité. © PHOTO: Marc Wilwert

Pour Luc Frieden, son parti n'a pas sa part de responsabilité dans la crise du logement actuel. «La situation d'il y a 20 ans est tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Elle est surtout devenue dramatique ces quatre dernières années. De nombreuses personnes sont venues habiter au Luxembourg et des mesures contre-productives ont été prises. La coalition actuelle a par exemple augmenté la TVA de 3 à 17% pour ceux qui souhaitent acheter un appartement pour le louer ensuite. Les gens n'ont plus voulu acheter de logements et il y a donc moins d'appartements en location.»

Quelle réforme fiscale pour le CSV?

Comme la majorité des partis, les chrétiens-sociaux souhaitent mettre en place une réforme fiscale. Celle-ci doit permettre de faire commencer le taux d'imposition plus tard. «C'est important pour les personnes gagnant peu de revenus et celles qui ont des enfants à charge. Les tranches d'imposition doivent être un peu plus espacées pour que la charge fiscale des salariés augmente moins vite que ce n'est le cas aujourd'hui.» L'ex-ministre des Finances défend également son paquet fiscal «des mesures de déductions fiscales pour les jeunes qui commencent à travailler pendant les trois premières années.»

Pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages, le CSV campe sur sa position de vouloir une adaptation du barème fiscal à l'inflation. La tête de liste se dit clairement opposée à un impôt sur la fortune et des successions en ligne directe. «Tout cet argent a déjà été imposé, nous ne voulons pas une double imposition des avoirs.»

Moins de procédures pour les policiers et les entreprises

En matière de sécurité, le CSV veut décharger les policiers des tâches administratives pour qu'ils soient plus présents sur le terrain. La formation politique entend engager 700 policiers en plus s'il arrive au pouvoir. Le parti présidé par Claude Wiseler et Elisabeth Margue s'engage sans surprise pour une police placée sous l'autorité communale.

Autre priorité mise en avant: l'économie. «Ça ne doit pas être un thème tabou. Sans économie, nous n'aurons pas de salaires et nous ne pourrions pas financer une transition écologique et digitale», a fait valoir l'ancien président de la Chambre de commerce. Le CSV veut notamment réduire de 20% les procédures administratives lorsque des démarches auprès des ministères sont effectuées. Luc Frieden a également fait comprendre qu'il faut accélérer dans les autorisations accordées pour installer des éoliennes. Le parti dit vouloir augmenter massivement les énergies renouvelables d'ici 2030. «11% de l'énergie produite est renouvelable au Luxembourg, il faut la quadrupler!»

Ces derniers mois, le CSV s'est montré très critique envers la politique de santé menée par Paulette Lenert (LSAP). Ce vendredi, Luc Frieden s'est alarmé devant «une société à deux vitesses, entre ceux qui connaissent un médecin et parviennent à obtenir un rendez-vous et les autres, contraints de se rendre à l'étranger.» Avant de poursuivre: «nous devons avoir un meilleur système de soins accessible partout à travers le pays et cela passe par la décentralisation avec notamment des IRM en dehors des hôpitaux», a lancé le candidat.

Un autre Luc Frieden, «plus cool»

Pour cette campagne électorale, le CSV mise sur le slogan «Zaït fir eng nei Politik» («Il temps d'avoir une autre politique»). Une manière de faire comprendre qu'il propose une autre politique que celle menée par la coalition DP-LSAP-Déi Gréng depuis 10 ans. «Mais aussi une autre politique que celle menée par le passé», selon Luc Frieden.

N'est-il pas paradoxal que le CSV vienne chercher quelqu'un qui était déjà aux responsabilités pour incarner cette nouvelle politique orientée «vers l'avenir»? «Je crois que l'expérience que j'ai acquise dans le gouvernement puis au cours des dernières années dans le secteur privé et dans l'économie est unique. Les autres candidats tête de liste n'ont pas cette expérience publique et privée, c'est la raison pour laquelle le CSV est venu me chercher.» Les électeurs ont-ils ainsi à faire à un nouveau Luc Frieden avec moins de costumes cravate (et plus de pulls)? «Je tiens à quelques principes en économie, mais en tant qu'être humain, on évolue. Mes enfants me trouvent aussi plus cool, peut-être que ça se reflète dans mon style vestimentaire.»