Luc Frieden désormais favori derrière Xavier Bettel pour le poste de Premier ministre

Qui souhaiteriez-vous voir devenir Premier ministre? Selon la dernière enquête menée par l'institut Ilres réalisée pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL, Xavier Bettel (DP) arrive encore toujours en tête parmi les candidats en lice pour rempiler au poste de Premier ministre, avec 32% d'opinions favorables. Il gagne même deux points par rapport à la dernière enquête réalisée au mois d'avril.

Qui est le principal challenger de Xavier Bettel pour le poste de Premier ministre à trois mois des prochaines élections législatives du 8 octobre? Ce n'est désormais plus Paulette Lenert, mais Luc Frieden qui s'impose pour lui ravir la place à la tête du prochain gouvernement.

Le candidat du CSV passe de 20% à 23% d'opinions favorables comme candidat idéal pour devenir Premier ministre. Avec ses trois points gagnés, il parvient à décrocher la deuxième place en devançant la ministre de la Santé. Celle qui défendra les couleurs des socialistes dans l'Est du pays a perdu quelques plumes dans cette nouvelle enquête en passant de 23% à 22% d'opinions favorables.

Les Verts terminent une nouvelle fois en queue de peloton et ont perdu 2 points en l'espace de quatre mois. Désormais, seuls 4% des sondés souhaiteraient voir Sam Tanson devenir cheffe du prochain gouvernement.

Lors du dernier meeting des écologistes, la ministre de la Justice et de la Culture s'est montrée offensive, en s'en prenant notamment au CSV. Cela suffira-t-il pour les élections législatives, alors que les Verts ont subi de sévères défaites lors des élections communales?

Par ailleurs, 11% des personnes interrogées ne souhaitent aucune de ces quatre têtes de liste, contre 13% en avril. Et dans cette nouvelle enquête, 8% des sondés ne se prononcent pas.

Quels partis devraient faire partie du prochain gouvernement?

L'heure du retour du CSV au pouvoir a-t-elle sonné après avoir siégé pendant dix ans dans l'opposition? En avril, 42% des sondés souhaitaient que les chrétiens-sociaux de nouveau aux affaires. Ils sont désormais 48% à privilégier leur retour. Soit un bond de six points en quatre mois!

Le LSAP reste également très plébiscité. 48% (+1pt) des sondés souhaiteraient revoir les socialistes dans la prochaine coalition. Le DP réalise aussi un bond, passant de 41 à 46% d'opinions favorables.

La dégringolade se poursuit chez les Verts. Ils encaissent une sévère baisse en quelques mois. 22% des personnes interrogées voudraient qu'ils restent au gouvernement, soit sept points de moins qu'en avril dernier!

Classes d'âges et régions

Quel est le parti le plus plébiscité chez les jeunes pour diriger le pays? Les socialistes arrivent en tête des 18-44 ans (48%), le DP et le CSV (près de 41%) sont au coude-à-coude, alors que les écologistes sont à la traîne (autour de 26%). Le CSV est le parti qui marque le plus de points auprès des plus de 45 ans devant le DP.

Dans quels régions les partis sont les plus plébiscités pour être aux manettes du pays? Sans surprise, le LSAP réalise son meilleur score dans le Sud du pays (57%), région dans laquelle les socialistes sont notamment parvenus à conserver leur fief à Dudelange lors des élections communales. Le DP réalise son meilleur score dans la circonscription du Centre (51%) et le CSV dans le Nord (56%), où il est bien implanté au niveau communal. Rappelons que Paulette Lenert se présente dans la circonscription de l'Est, alors que les autres candidats Sam Tanson et Luc Frieden se présenteront dans le Centre. Cela devrait être le cas également pour Xavier Bettel. Le DP a également conservé son fief principal lors des élections communales à Luxembourg-Ville.

Région* déi gréng LSAP CSV DP Centre 27% 37% 46% 51% Sud 21% 57% 46% 41% Nord 17% 45% 56% 47% Est 25% 50% 51% 47%

Les sondés se sont prononcés une nouvelle fois majoritairement (37%) pour le retour d'une coalition à deux partis. Mais selon la précédente étude réalisée par Ilres au printemps dernier, il faudrait qu'au moins trois partis s'allient, afin de pouvoir former une majorité.



*Echantillon pondéré: 1073/ nombre d'interviews 1073