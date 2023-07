Luc Frieden: «Ma politique fiscale est réalisable»

Le CSV et sa tête de liste abordent la pause estivale avec un esprit d'attaque et une grande confiance en eux.

C'est un Luc Frieden offensif qui a donné vendredi son coup d'envoi personnel à une campagne électorale - potentiellement passionnante. «Les trois partis qui composent la coalition ont trois lignes différentes sur tous les sujets», a résumé le chef de file du CSV sur l'état de la coalition DP-LSAP-Verts lors de la conférence de presse bilan de son parti à la Brasserie Schuman à Luxembourg-Ville. Il en veut pour preuve le vote de jeudi à la Chambre sur les services ambulatoires, lors duquel les libéraux, malgré leurs propres critiques sur le contenu, ont soutenu la loi du ministère de la Santé dirigé par le LSAP.

Il existe «toute une série de défis» que le gouvernement bleu-rouge-vert n'a pas résolus malgré dix ans de pouvoir, a déclaré Luc Frieden, en premier lieu la détresse économique «des entreprises et des personnes» qui souffrent du coût élevé de la vie et du logement. Il est heureux que la législature soit terminée, a lancé Luc Frieden, qui se réjouit manifestement de la campagne électorale de septembre.

«Rétablir l'équilibre des finances publiques»

L'ancien ministre des Finances du CSV, qui avait promis «des baisses d'impôts pour tout le monde» lors d'une interview sur RTL en juin, a fourni des explications sur cette priorité et s'est défendu contre les critiques formulées entre autres par le LSAP et le DP, selon lesquelles sa politique fiscale ne serait pas finançable.

Le CSV n'est pas le seul à avoir inscrit des ajustements fiscaux dans son programme électoral, le DP aussi. «Il s'agit bien sûr aussi d'une réduction d'impôts», a souligné Luc Frieden. C'est la coalition qui a «massivement augmenté les impôts» ces dernières années, par exemple en faisant passer le rabais de la TVA de 15 à 17% et l'impôt à la source sur les dépôts des livrets d'épargne de 10 à 20%.

Luc Frieden n'a pas non plus ménagé ses critiques à l'égard du LSAP, qui a annoncé dans son programme électoral vouloir continuer à augmenter le taux d'imposition maximal - sans tenir compte du fait que celui-ci est plus bas dans les pays voisins. «C'est ainsi que l'on nuit au pays.»

Le politicien du CSV a maintenu que ses allègements fiscaux étaient «réalisables» et qu'il souhaitait réduire à nouveau la charge fiscale «par étapes». Il faudrait d'abord alléger la charge des petits et moyens revenus, a poursuivi Luc Frieden, qui a reproché à la coalition d'avoir commis «une énorme erreur» en réduisant le taux de TVA sur les investissements dans les logements locatifs.

Les députés CSV ont défendu leur «travail d'opposition constructif». © PHOTO: Sibila Lind

Luc Frieden a également fait l'éloge du travail du gouvernement: les mesures de crise liées à la pandémie de covid et au renchérissement de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine étaient bonnes et pertinentes. Toutefois, la crise n'a pas duré dix ans. La dette publique a doublé sous le gouvernement bleu-rouge-vert. Il est temps de «rééquilibrer» le budget de l'État, a déclaré Luc Frieden.

Le bilan du groupe CSV au gouvernement, qui s'est attribué une bonne note pour son «travail d'opposition constructif», a été plus modéré dans le ton, mais dur sur le fond: Il a déposé 38 propositions de loi et 91 amendements à des projets de loi, présenté 272 motions et initié 168 débats parlementaires. Les députés CSV ont appelé le gouvernement à 343 reprises en commission pour répondre à des questions en suspens.

Le ministre de l'Education Claude Meisch a affaibli le système scolaire luxembourgeois classique en créant un monde scolaire parallèle. Martine Hansen Co-chef de groupe du CSV

Ainsi, le ministre de la Sécurité intérieure de l'époque, François Bausch (Déi Gréng), a dû expliquer pourquoi il avait écrit au parquet pour une enquête, ou la ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP), pourquoi elle avait utilisé son adresse mail ministérielle pour se plaindre auprès de la fédération des commerçants à propos du chantier du tramway. Les députés CSV avaient également demandé des éclaircissements sur l'affaire de la SuperDreckskëscht, sur le satellite militaire, sur la gestion de crise et sur le Science Center, explique rétrospectivement la co-cheffe de groupe Martine Hansen.

Martine Hansen: fonction de contrôle remplie

La députée du Nord a également critiqué le fait que la transparence promise par le gouvernement actuel n'a pas été respectée. La demande de l'opposition d'organiser des réunions de commission en public a été balayée par les voix de la majorité gouvernementale. En matière de politique éducative, le ministre de l'Education a fait de la communication et a gouverné «d'en haut» au lieu d'aborder les problèmes avec les partenaires scolaires. Mais surtout, Claude Meisch (DP) a affaibli le système scolaire luxembourgeois classique «en créant un monde scolaire parallèle».

Martine Hansen a rappelé les propres initiatives de son parti, par exemple dans le domaine de la politique du logement ou de la politique familiale. Le CSV s'engage à laisser aux parents le libre choix de placer leur enfant dans une crèche ou une maison relais ou de le garder à la maison, avec le soutien financier d'une allocation parentale.

Le parti présentera son programme électoral complet «dans les prochaines semaines»; jusqu'à présent, seules dix priorités électorales ont été publiées. Le CSV a l'intention de parcourir le pays avec son bus dans les prochains jours et d'aborder et d'expliquer ses thèmes prioritaires lors de conférences de presse en septembre, lors du lancement officiel de la campagne électorale.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol