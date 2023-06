Luc Frieden promet «moins d'impôts pour tout le monde»

Le programme électoral du CSV est prêt. Le parti populaire promet moins d'impôts, de meilleurs soins de santé et plus de logements abordables.

Lundi, le CSV a été le premier parti à présenter son programme électoral pour les élections législatives du 8 octobre, pas dans les moindres détails bien sûr, mais sur dix thèmes prioritaires avec lesquels les chrétiens-sociaux veulent marquer des points auprès des électeurs cet automne.

Baisser les impôts, renforcer le pouvoir d'achat

Si le CSV entre au gouvernement, il veut baisser les impôts «pour tout le monde». L'objectif est d'obtenir un revenu net plus élevé. «Nous voulons adapter par étapes le barème fiscal à l'inflation au cours de la prochaine législature», a déclaré le candidat Luc Frieden lors d'une conférence de presse de présentation du programme électoral. Le taux d'imposition à l'entrée (le revenu imposable le plus bas) doit commencer à un montant plus élevé et les tranches d'imposition doivent être plus larges, «afin que l'on puisse moins rapidement passer à un taux d'imposition plus élevé».

Les familles monoparentales, les veufs et les veuves ne devraient passer de la classe d'imposition 2 à la classe 1a qu'après six ans. Il n'y aura pas d'impôt sur les successions et la fortune avec le CSV, promet le chef de file. Pour faciliter le départ des jeunes dans la vie active, ils bénéficieront d'abattements fiscaux spéciaux pendant les trois premières années de leur vie professionnelle.

Quatre heures parentales et des allocations familiales doublées

Le CSV souhaite introduire dans le droit du travail le droit à quatre heures parentales (non rémunérées) par semaine pour les familles ayant des enfants en âge de scolarité primaire. Ces heures seraient négociées de manière flexible entre l'employé et l'employeur. Pour les familles à faibles revenus, l'État apporterait son soutien par une contribution financière, selon Luc Frieden. Cette mesure ne serait pas cumulable avec d'autres mesures, comme le congé parental par exemple. Les parents qui souhaitent s'occuper de leurs enfants à la maison plutôt que de les confier à une structure d'accueil recevraient une double allocation familiale.

Construire plus vite grâce à des procédures plus rapides

Selon l'ancien ministre des Finances, il faut aller plus vite dans la création de logements. Le CSV veut y parvenir en accélérant les procédures, notamment en supprimant les mesures de compensation à l'intérieur du périmètre de construction, et en construisant plus haut dans les zones urbaines.

Les promoteurs privés doivent participer à la création de logements abordables afin d'augmenter l'offre de logements. Le CSV veut ramener le taux de TVA sur la construction de logements locatifs, qui avait été porté à 17% par le gouvernement Bettel I, à 3% «pendant un certain temps» afin de stimuler les investissements dans la construction de logements.

Santé : développement des structures ambulatoires

Dans le domaine de la santé, le CSV souhaite réduire «substantiellement» les temps d'attente aux urgences ou pour les examens et analyses (IRM, mammographie, etc.), en développant sur tout le territoire des structures ambulatoires en dehors des hôpitaux. L'accès aux maisons médicales doit être garanti sept jours sur sept. Le système des urgences doit être revu en profondeur et la gestion dans les hôpitaux doit être améliorée.

Plus de sécurité dans l'espace public

Pour améliorer la sécurité dans le pays, le CSV mise sur une présence policière accrue. Il faudrait recruter 700 policiers au cours des cinq prochaines années et libérer les agents des tâches administratives afin qu'ils puissent être plus présents à l'extérieur. Le CSV mise en outre sur une surveillance vidéo accrue dans les "points chauds".

Réformes dans l'enseignement

Luc Frieden estime que l'école doit s'adapter à la numérisation en transmettant de nouvelles compétences. Mais le CSV veut également réformer l'enseignement des langues. L'allemand doit être maintenu comme langue d'alphabétisation, mais enseigné comme langue étrangère.

Au secondaire, des cours de soutien en allemand et en français devraient être proposés. L'aide aux devoirs doit être étendue à l'ensemble de l'enseignement du fondamental et du secondaire. Au lieu d'introduire sans cesse de nouvelles sections, le CSV mise sur davantage de possibilités de choix de matières au sein des sections. Un test de talent doit améliorer l'orientation des élèves après l'école primaire.

Une économie compétitive et durable

Le CSV veut financer l'État social et les allègements fiscaux grâce à une économie compétitive, durable et inclusive. «Nous avons besoin d'une industrie, d'une Place financière et d'un artisanat forts», a déclaré Luc Frieden. Il souhaite renforcer les secteurs existants, mais aussi attirer de nouvelles entreprises. Le CSV veut y parvenir par exemple en réduisant la charge administrative de 20% et en introduisant le principe du «only once». Les entreprises qui investissent dans la transition écologique et numérique doivent bénéficier d'avantages fiscaux. Le taux d'imposition sur les sociétés doit être progressivement ramené à la moyenne de l'OCDE au cours des cinq prochaines années.

