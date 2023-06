L'Uni dans les 26% des meilleures universités au monde

Le QS World University Rankings figure parmi les classements universitaires les plus consultés au monde et est, depuis 2004, une source fiable de données comparatives sur les performances universitaires.

Les classements internationaux sur les établissements d'enseignement supérieur sont légion. Mais l'Université du Luxembourg, régulièrement mise à l'honneur dans divers palmarès, ne boude pas son plaisir à l'idée de faire son entrée dans le QS World University Rankings 2024, un répertoire supplémentaire des universités de renom.

En effet, la dernière itération publiée récemment a désigné l'Université du Luxembourg comme l'une des meilleures universités au monde. Sur 1.500 universités qui se sont qualifiées pour le classement cette année, l'Uni occupe la 381e position à l’échelle mondiale et la 160e position en Europe. Dans l'ensemble, cela place l'établissement luxembourgeois parmi les 26% meilleures universités au monde.

Un classement précis et prestigieux

Et la nouvelle a de quoi réjouir au vu du sérieux du classement. Le QS World University Rankings figure parmi les classements universitaires les plus consultés au monde et est, depuis 2004, une source fiable de données comparatives sur les performances universitaires. Ce classement repose sur l'évaluation de neuf indicateurs, chaque score étant calculé avec un maximum de 100 points.

On y apprend notamment qu'en ce qui concerne le caractère international de l'institution, l'Université parvient à d'excellents résultats, obtenant 100 points tant pour le ratio du personnel académique international que pour le ratio des étudiants internationaux. Rappelons que le personnel de l'Université comprend 88% de ressortissants étrangers, tandis que 52% des étudiants viennent d'un autre pays.

L'Université obtient un score de 77 sur 100 pour le ratio personnel académique et étudiants.

Un bon réseau international de recherche

En outre, par rapport à l'indicateur sur l'emploi des diplômés, l'Université arrive à un résultat de 25, se positionnant à la place 323 et 17% au-dessus de la moyenne de cet indicateur. De plus, l'Université obtient un score de 18 pour son réseau international de recherche, qui représente à la fois le nombre distinct de partenaires d’enseignement supérieur et de recherche mais aussi les lieux distincts représentés par ceux-ci.

Enfin, les scores de la réputation académique et de la réputation de l'employeur sont basés sur des enquêtes mondiales dans lesquelles les répondants donnent leur avis sur les meilleures universités. «Malgré son jeune âge, l'Université, qui fête cette année ses 20 ans, atteint ici déjà des valeurs acceptables», indique l'Uni dans un communiqué.

Des établissements anglais et américains dans le top 5

Sans grande surprise, le top 5 mondial est trusté par les universités américaines et anglaises. De la première à la cinquième place, on retrouve ainsi: le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'Université de Cambridge, d'Oxford, de Harvard ainsi que Stanford.

En octobre dernier, dans le Times Higher Education World University Ranking, l'université du Grand-Duché améliorait son classement, se classant entre 201 et 250. Dans le dernier classement de Shanghai, paru en août dernier, l'établissement luxembourgeois se classait entre la 700e et 800e place, faisant un peu moins bien que l'année précédente, où elle se classait entre la 601e et 700e place.