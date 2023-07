Luxair continue d'acheminer ses clients vers Rhodes en proie aux flammes

Share this with email

La compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair prévoit de continuer à transporter des clients vers Rhodes malgré l'évacuation de 80 personnes en raison des incendies de forêt qui font rage sur l'île grecque, a déclaré la compagnie aérienne après qu'un autre de ses vols a quitté le Grand-Duché ce lundi.

Huit hôtels travaillant avec Luxair Tours - la division des forfaits vacances de la compagnie - sont actuellement inaccessibles en raison des feux de forêt qui se propagent depuis mardi, a indiqué la compagnie dans un courriel. Les voyageurs qui devaient se rendre à Rhodes jeudi et séjourner dans ces hôtels sont contactés pour organiser leur hébergement dans des zones non touchées par les incendies, a indiqué Luxair.

Luxair a rapatrié au Luxembourg 80 clients contraints de quitter leur hôtel, a indiqué la compagnie.

«Plusieurs clients, même dans des régions non concernées par les incendies, nous ont contactés pour modifier leur voyage vers d'autres destinations. Dans ce cas, nous avons également fait une exception pour les départs (pour l'instant) jusqu'à jeudi», a déclaré la compagnie.

Vue aérienne du village de Kiotari, sur l'île de Rhodes, le 24 juillet 2023. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui les flammes sur l'île de Rhodes, et de nombreux touristes effrayés tentent de rentrer chez eux. © PHOTO: AFP

Un vol Luxair est parti pour Rhodes à 6h10 ce lundi, selon le site web lux-Airport, et la compagnie aérienne a prévu deux autres vols pour l'île grecque jeudi et dimanche. Luxair attend d'évaluer la situation sur l'île avant de proposer aux personnes voyageant dimanche différentes options d'hébergement.

Les compagnies aériennes britanniques Jet2 et TUI ont déclaré dimanche qu'elles annulaient tous leurs vols à destination de Rhodes.

«Il n'y a eu aucune perturbation à l'aéroport et il est particulièrement important de souligner que seule une petite partie de l'île de Rhodes est touchée», a déclaré Olga Kefalogianni, ministre grecque du tourisme, à la BBC Radio 4. Elle a démenti les informations selon lesquelles 50% de l'île serait touchée, affirmant que le chiffre se situait entre 10 et 20%.

L'île lutte depuis mardi contre des incendies de forêt attisés par des vents violents, alors que l'Europe est confrontée à une vague de chaleur éprouvante. La Grèce a enregistré des températures supérieures à 40 degrés cette semaine, et les météorologues estiment que le pays pourrait connaître le mois de juillet le plus chaud depuis 50 ans.

Des touristes font des gestes dans une salle de basket-ball où ils ont passé la nuit en raison de l'incendie de forêt à Rhodes. © PHOTO: AFP

Plus de 8.000 personnes ont fui le sud de Rhodes à pied et 2.000 autres ont été secourues par bateau depuis la côte, a rapporté la radio grecque dimanche matin. Plus de 18.000 personnes ont dû être évacuées en raison des incendies de forêt, a rapporté le Financial Times dimanche.

«Il s'agit de la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce», a déclaré Varvitsiotis Miltiadis, ministre suppléant des affaires étrangères, sur Twitter dimanche matin.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des touristes fuyant les zones touchées à pied ou à l'arrière de camionnettes et de bateaux privés, alors que les incendies font rage derrière eux. Des centaines de touristes évacués ont dû rester dans des logements de fortune dans une école désaffectée dimanche soir, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxembourg Times .

Adaptation: Megane Kambala