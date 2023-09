Luxair prépare la relève de ses pilotes

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Pilot Cadet Program. Tel est le nom du projet mis en place par Luxair et dont le but, comme le souligne le communiqué de presse de la compagnie aérienne, est de «permettre à des personnes aspirant à devenir pilotes de réaliser leur rêve grâce à la formation préfinancée» par elle-même.

Lire aussi :

De nouveaux vols Luxair à destination du Royaume-Uni

À travers ce programme, la compagnie luxembourgeoise espère toucher «les passionnés d'aviation et cherche à recruter des cadets pour commencer leur formation de pilote début 2024».

«La diversité, la durabilité et l'excellence du service sont des valeurs importantes. C'est la raison pour laquelle la compagnie aérienne s’engage à offrir à ses pilotes actuels et futurs les meilleures opportunités de formation et de carrière», se targue Luxair dans ledit communiqué.

Un programme de 18 mois

Selon la compagnie aérienne, «le Pilot Cadet Program est un mix parfait d'enseignement en classe et de formation sur simulateur avant d'arriver à l’expérience de vol pratique et réelle pour, enfin, leur donner les ailes nécessaires pour devenir les pilotes Luxair de demain».

La compagnie aérienne ne doute pas un instant de l'efficacité de son programme. Un programme d'une durée d'un an et demi, à l'issue duquel «les futurs pilotes» auront acquis des «qualifications et des connaissances essentielles pour exceller et poursuivre une carrière enrichissante et à long terme chez Luxair».

Tous ceux qui sont intéressés par le Pilot cadet Programm peuvent se rendre sur ce lien. Ouvertes depuis le 1er septembre, les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au 15 octobre prochain. La formation des candidats sélectionnés, préfinancée par Luxair, débutera en 2024 et s'étendra sur une période d'environ 18 mois.