Luxair se sépare du Cargocenter après presque 50 ans d'activité

On cherche un nouvel opérateur pour le traitement du fret au Findel, après que le conseil d'administration de Luxair a pris la décision en mai de ne plus participer à l'appel d'offres public de cette année. La raison devrait être la suivante : le centre de fret doit être modernisé pour un montant de plusieurs centaines de millions. De l'argent qui manque à la compagnie aérienne luxembourgeoise. Luxair entend plutôt se concentrer sur l'activité aérienne. La question de savoir qui reprendra à l'avenir l'exploitation du centre de fret de l'aéroport de Luxembourg reste pour l'instant ouverte. Interrogée à ce sujet, Luxair a répondu qu'elle ne ferait «aucun commentaire sur ce sujet» dans le contexte de l'appel d'offres public actuel.

Comme le rapporte RTL, la procédure d'appel d'offres en cours pour les sept prochaines années compterait trois candidats, dont Cargolux. L'entreprise gère actuellement environ 80% des activités de fret aérien luxembourgeoises. Les premières décisions concernant l'appel d'offres européen sont attendues pour fin octobre.

Le volume de fret à nouveau en baisse après la pandémie

Déjà au début du centre spécialisé, c'était surtout la compagnie de fret aérien Cargolux qui était responsable de la majeure partie du volume de marchandises à l'aéroport de Luxembourg. Au milieu des années 1990, la construction du bâtiment actuel a commencé pour des raisons de place, mais il a déjà été agrandi entre-temps. Le centre de fret a été particulièrement important lors de la pandémie.

Un carrefour du fret Le centre de fret de 58.000 mètres carrés a été achevé en 1996 et complété en 2001 par un centre logistique de 12.500 mètres carrés, puis agrandi de 9.500 mètres carrés supplémentaires en 2007. L'infrastructure actuelle permet d'empiler, de déstocker et de charger automatiquement jusqu'à 1.640 unités de chargement. Une aire de chargement spéciale de 90.000 mètres carrés, située juste à côté du centre de fret, permet de traiter simultanément jusqu'à huit avions gros porteurs. Un avion cargo B747 entièrement chargé peut être transbordé en seulement deux heures.

Le fret a d'abord augmenté de 6% en 2020, puis de 20% supplémentaires en 2021 pour atteindre près de 1,1 million de tonnes - un résultat record. L'année dernière, l'envolée a pris fin et le volume a baissé de 11%. Au début de 2023, la tendance était également nettement à la baisse, avec un recul de 20% en comparaison annuelle au cours des cinq premiers mois de l'année. «Le volume de fret aérien est ainsi revenu en début d'année au niveau d'avant le début de la pandémie», a constaté l'autorité statistique.

Actuellement, le centre de fret emploie environ 1.200 personnes. Rien n'indique pour l'instant que ces emplois soient menacés. Le député CSV Marx Spautz a adressé hier une question parlementaire à ce sujet au ministère de la Mobilité, propriétaire de l'aéroport. Quelles sont les conséquences d'un changement d'exploitant pour les quelque 1.200 employés et quelles sont les répercussions possibles sur d'autres services Luxair et sur l'aéroport lui-même, veut-il savoir du ministre François Bausch (Déi Gréng ). Le secrétaire du LCGB Paul de Araujo explique que le syndicat part du principe qu'en cas de changement d'exploitant du centre de fret, les employés y seront maintenus et que la convention collective sectorielle sera respectée. Selon ses informations, cela figurait également dans les conditions de l'appel d'offres.



Avec un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars américains, soit environ 1,44 milliard d'euros, Cargolux a réalisé en 2022 son troisième résultat record consécutif. Luxair détient une participation de 35,1% dans Cargolux. Le groupe Luxair a réalisé en 2022 un bénéfice d'exploitation consolidé de 1,5 million d'euros, contre une perte de 30,7 millions d'euros l'année précédente.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin