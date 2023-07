Luxair va relier Milan-Linate, La Palma et Praia

Share this with email

Le timing n'est pas forcément le plus approprié au regard des récents rapatriements de clients Luxair piégés sur l'île grecque de Rhodes, actuellement en proie aux flammes. Néanmoins, la compagnie aérienne luxembourgeoise vient d'annoncer l'élargissement de son offre en matière de destinations touristiques.

À commencer par une liaison avec l’aéroport de Milan-Linate qui viendra s’ajouter, dès la saison hivernale prochaine, à la desserte déjà en place de l’aéroport de Milan-Malpensa. «Et pour encore plus de flexibilité, les passagers pourront profiter de l’option "Multi-City" en combinant différents aéroports d’arrivée et de départ», précise Luxair dans un communiqué. Cela permettra ainsi aux voyageurs de combiner leurs déplacements entre les deux aéroports. Les passagers profiteront ainsi d’une plus grande flexibilité et de fréquences optimisées.

Un «city airport» au cœur de Milan

Dans le détail, les premiers vols auront lieu à partir du 29 octobre prochain, à raison de deux vols par semaine les samedis et dimanches. Une bonne nouvelle puisque l'aéroport de Linate se situe au cœur de Milan. En raison de sa proximité avec la capitale lombarde, l’aéroport de Linate est le «city airport» de Milan. Les passagers atteindront le centre-ville de la capitale économique italienne en un peu plus d’une heure de vol et 12 minutes de métro. «Ces deux nouveaux vols viendront compléter les 14 liaisons par semaine déjà existantes vers l’aéroport de Milan–Malpensa».

Aussi, l’ouverture de Linate vient s’ajouter à l’introduction de trois nouvelles connexions. Premièrement, à partir du 18 décembre prochain et jusqu’au 9 janvier 2024, Luxair effectuera 4 vols vers la capitale du Cap-Vert, Praia. L’avion fera escale à Praia avant de reprendre son vol vers le Luxembourg le jour suivant. L’ouverture des ventes est prévue pour le 27 Juillet.

Une destination pour les amoureux de la nature

Deuxièmement, dès le 9 novembre 2023, une rotation par semaine permettra aux amoureux de la nature de découvrir «La Isla Bonita» aussi connue sous le nom de La Palma, classée réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 2002. «De toutes les îles des Canaries, elle est probablement la plus authentique et la plus secrète en raison de ses paysages sauvages et époustouflants. L’île sera accessible via un vol triangulaire passant par Fuerteventura», assure Luxair.

Ces nouveaux vols viendront compléter les 10 liaisons par semaine déjà en place vers les îles voisines (Tenerife, Grande Canarie, Fuerteventura et Lanzarote). Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente.

Aussi, rappelons qu'en juin dernier, la compagnie aérienne annonçait, à partir du mois de septembre prochain, la 93e destination de son catalogue au départ de l'aéroport du Findel: Ljubljana. Luxair reliera la capitale de la Slovénie deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches, à partir de mi-septembre. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente à partir de 129€.

Luxair, qui engrange à nouveau des bénéfices après de lourdes pertes, a aussi récemment annoncé sa volonté de renforcer sa flotte existante. Ce n'est pas pour rien qu'elle a récemment passé une nouvelle commande de quatre Boeing 737-7.