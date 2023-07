Luxembourg dans le top 10 des villes les plus désirées par les étudiants

D'après Moving to Spain

D'après Moving to Spain

Grâce à l'attractivité du Luxembourg, l'Uni n'a pas fini d'accueillir des étudiants du monde entier, même s'il n'est pas dans le top des villes recommandées par Moving to Spain. © PHOTO: Megane Kambala

Alistair et Alison sont un couple de Britanniques ayant déjà déménagé six fois à travers le monde avant de finalement poser leurs valises en Espagne en 2015. Le stress, la paperasse et le questionnement de l’installation, ils connaissent donc bien.

Raison pour laquelle ils finiront par en faire leur business, d’abord avec le site «Where I can live», avant de créer «Moving to Spain», toujours avec des expatriés en devenir comme cœur de cible.

Le 23 juin dernier, ils ont publié leur «Best City for International Students 2023 Index», à destination des étudiants. Le but: aider ceux qui démarrent ou sont déjà dans la vie estudiantine à faire le meilleur des choix pour la ville où se rendre pour étudier.

Pour aboutir à cet index, ils expliquent avoir examiné les pourcentages d’étudiants internationaux, le coût de la vie, la sécurité, les visas et la vie nocturne, afin de classifier les meilleures villes européennes pour les universitaires souhaitant étudier à l'étranger.

Une méthodologie transparente Pour créer la liste de départ des villes, le couple explique avoir eu recours au Times Higher Education, un journal mensuel de référence domicilié à Londres, spécialisé dans le domaine des études supérieures fondé en 1971. Grâce à cela, ils ont pu examiner les meilleures universités européennes avec le pourcentage le plus élevé d'étudiants internationaux. Ils ont tout naturellement ensuite pris la ville dans laquelle chaque université était basée, jusqu'à atteindre cinquante villes. Concernant les scores de sécurité, de coût de la bière locale dans un restaurant (1 pinte) et du coût d’un studio dans le centre-ville, ils ont eu recours à Numbeo, une base de données en ligne serbe sur les prix à la consommation perçus, les prix de l'immobilier et les mesures de la qualité de vie. Ils ont également utilisé Tripadvisor pour trouver le nombre de bars et de discothèques dans chaque ville et World Population Review afin de calculer le nombre de bars et de discothèques pour 100.000 personnes. Enfin, ils ont utilisé Google Keyword Planner pour trouver le nombre total de recherches au Royaume-Uni avec pour mots-clés «universités de [ville]». Les chiffres montrent le nombre total de recherches entre mai 2022 et avril 2023.

Le Luxembourg présent dans deux catégories

Ainsi, si le Grand-Duché ne figure ni dans le top 10 ou le top 20 des villes conseillées, il est toutefois présent parmi les 10 villes les plus convoitées par les étudiants, se classant à la neuvième place avec 8.800 recherches associées.

Des données logiques lorsque l’on considère que le Luxembourg fait son entrée au QS World University Rankings pour 2024, un des classements universitaires les plus consultés au monde, qui est d’ailleurs depuis 2004 une source fiable de données comparatives sur les performances universitaires.

Enfin, il est également à la dixième place en matière de délivrance de visas post-universitaires, permettant donc aux diplômés de rester après leurs études pour se mettre à la recherche de leur premier emploi ou pour lancer leur entreprise.

Pour rappel, l’Uni est d’ailleurs en rapports étroits avec plusieurs entreprises implantées au Grand-Duché, ce qui permet à plusieurs étudiants de faire leurs preuves lors de stages qui s’avèrent parfois payants pour décrocher un premier job.