Luxembourg-Ville fait don de cinq bus scolaires à l'Ukraine

Solidarité

Les bus offerts par la capitale contribueront à garantir la sécurité du transport scolaire des enfants et à assurer des évacuations dans la région de Kherson.

Depuis le début du conflit en Ukraine, le Luxembourg se montre particulièrement solidaire avec les Ukrainiens. Plusieurs opérations de solidarité ont été mises en place depuis fin février 2022.

Plusieurs communes et localités ont déjà pris part à cet élan de solidarité. Dont la capitale, qui est solidaire de l'Ukraine depuis le début du conflit. Ce mardi, elle a fait don de cinq de ses autobus pour les besoins scolaires du gouvernement ukrainien.

Par ce geste, la Ville de Luxembourg se rallie aux entités publiques et privées ayant répondu favorablement à la campagne de solidarité «Des bus scolaires pour l'Ukraine» organisée par la Commission européenne.

Ils serviront aussi à des évacuations

Dès leur arrivée en Ukraine, les anciens bus des AVL contribueront à garantir la sécurité du transport scolaire des enfants ou à assurer des évacuations dans la région de Kherson située au sud de l'Ukraine.

Les bus envoyés en Ukraine sont petits, maniables et confortables, et combinent ainsi toutes les qualités pour circuler dans des rues étroites d'une ville. Leur livraison à destination de Kherson, ville gravement touchée par l'occupation de l'agresseur russe, s'est organisée conjointement avec le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de la Commission européenne à Bruxelles. Le conseil régional de Kherson affectera les bus au «Center for the Service of Educational Institutions of the Kherson Region».

