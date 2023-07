Lydie Polfer: «J'arrive facilement à déconnecter»

Share this with email

La vie politique de Lydie Polfer se résume dans une armoire remplie de volumes dans son bureau : tous les articles de presse de toute sa carrière y sont rassemblés, réunis par sa mère, décédée depuis.

Bourgmestre à 29 ans, 27 ans de mandat, cinq ans ministre : il y a la personnalité politique, mais qui est vraiment Lydie Polfer? La septuagénaire se confie et explique comment elle parvient à déconnecter et quels livres elle lit pendant les vacances. Lydie Polfer révèle également si elle sera à nouveau candidate aux élections locales en 2029.

Lydie Polfer, avez-vous hâte d'être aux prochaines vacances ? Oui très.



Plus que la normale ? Oui. Mais les vacances seront plus courtes, car, avec un collège échevinal en partie renouvelé, un certain nombre de questions se poseront. Comme on le sait, le collège échevinal ne fonctionne pas comme un ministère. C'est une instance au sein de laquelle les décisions sont prises en commun. Tout le monde est impliqué et quand vous avez l'occasion de le faire, il faut créer une bonne ambiance en son sein.

Vous avez souligné à plusieurs reprises à quel point l'ambiance au sein du collège échevinal a été bonne au cours des six dernières années. Craignez-vous que ce ne soit pas le cas lors de la prochaine législature ? Je suppose que nous pouvons continuer ainsi. L'échevin Laurent Mosar a déclaré à son départ que les six dernières années avaient été les meilleures de sa carrière politique. Cela m'a beaucoup touchée. Les décisions sont prises après de longues discussions. Jusqu'à présent, nous avons toujours trouvé un moyen de répondre à toutes les idées et suggestions. Je ne sais pas tout, donc il faut toujours tout regarder de tous les côtés. Cela crée un sentiment de confiance.

1 / 6 Prestation de serment de Lydie Polfer en décembre 1981 © PHOTO: Photothèque Ville de Luxembourg/Archives LW

2 / 6 Lydie Polfer (à g.) a succédé à son père Camille (assis) à la tête de la mairie. © PHOTO: Photothèque Ville de Luxembourg/Archives LW

3 / 6 En 1982, Lydie Polfer s'offre un tour de montagnes russes lors de l'ouverture de la Fouer. © PHOTO: Photothèque Ville de Luxembourg/Archives LW

4 / 6 Lydie Polfer avec Colette Flesch (à droite), qui fut bourgmestre de 1969 à 1980, sur les marches de l'hôtel de ville. © PHOTO: Marc Wilwert/Archives LW

5 / 6 En 2008, Lydie Polfer devient échevin de la culture sous le bourgmestre Paul Helminger, décédé en avril 2021. © PHOTO: Guy Jallay/Archives LW

6 / 6 1986 : Lydie Polfer (à droite) en compagnie de l'acteur français Jean-Paul Belmondo (2e à partir de la droite), décédé en 2021, lors d'une visite dans la capitale. © PHOTO: Photothèque Ville de Luxembourg/Archives LW













Quelle a été la première leçon que vous avez dû apprendre en politique ? Mon père est devenu bourgmestre au début des années 1980. J'ai été deuxième aux élections d'octobre 1981. Puis il a eu un accident vasculaire cérébral. Au début de 1982, il est rentré de l'hôpital et je partais souvent me promener avec lui. Une fois, un bon ami de mon père est venu nous rencontrer. Il nous a accueillis ainsi : ''Bonjour, cher maire. Bonjour, M. Polfer.'' Cela m'a montrée qu'il faut séparer la tâche officielle de la personne. J'ai toujours essayé de garder ma vie privée et ma famille hors de vue du public. Vous avez reçu une mission et vous devez la remplir du mieux que vous pouvez. Une deuxième leçon est que je dois toujours être bien préparée. Lorsque j'ai commencé à siéger au conseil communal, j'ai lu attentivement tous les articles de la loi. Lorsqu'on m'a ensuite posé des questions sur un cas précis, j'ai pu répondre immédiatement.

Son parcours Lorsque Lydie Polfer succède à son père Camille à la mairie fin 1981, elle a 29 ans. Son père a dû démissionner pour des raisons de santé. L'avocate de formation Lydie Polfer avait déjà été élue au Parlement en juin 1979.

Elle est restée bourgmestre jusqu'en 1999, date à laquelle elle est entrée au gouvernement et a occupé les postes de vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Fonction publique. En 2005, elle revient au conseil communal. En 2013, elle a succédé à Xavier Bettel à l'hôtel de ville, poste qu'elle occupe jusqu'à ce jour et pour les six prochaines années encore.

Arrivez-vous à vous déconnecter? Ou ramenez-vous du travail à la maison ? Une chose est certaine : je dors bien, depuis toujours - à de très rares exceptions près. Je n'ai pas besoin de thé ou de pilules pour m'endormir. Je rentre chez moi tous les soirs avec une valise pleine de dossiers à signer. Je ne peux pas y accéder pendant la journée. C'est plus détendu quand je fais ça à la maison. Ma fille est née peu de temps après que je fus devenue bourgmestre. Pour l'organisation de la vie quotidienne, j'ai pu compter dès le départ sur une aide ménagère, qui travaille toujours pour moi. Ma mère était aussi toujours très présente. Cela a aidé, je n'étais jamais seule à la maison.



Que faites-vous pour vous détendre ? Pendant les vacances, l'accent est mis sur la lecture. Je lis tous les matins les quotidiens du pays et je suis l'actualité à la télévision française. Je peux très bien déconnecter pendant les vacances car je fais des choses que je ne peux pas faire autrement : faire les courses, cuisiner, m'occuper de ma famille et de mes amis. Je suis dans un endroit où la plupart des gens ne me connaissent pas en tant que bourgmestre. Mais je reste toujours disponible.

Je rentre chez moi tous les soirs avec une valise pleine de dossiers à signer Lydie Polfer Bourgmestre de la ville de Luxembourg

Quels livres lisez-vous ? J'ai toujours aimé lire des livres historiques, comme des biographies. J'ai toujours aimé l'histoire à l'école. Parfois, je lis aussi un roman policier, comme Stieg Larsson par exemple. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes. L'auteur français Pierre Lemaitre fait également partie de la liste des auteurs que j'apprécie.

1 / 5 Les articles de presse sont rassemblés dans une étagère. © PHOTO: Christophe Olinger

2 / 5 © PHOTO: Christophe Olinger

3 / 5 Le bureau de Lydie Polfer dans le Märei sur le Knuedler © PHOTO: Christophe Olinger

4 / 5 Lydie Polfer le soir des élections. © PHOTO: Christophe Olinger

5 / 5 Félicitations de Xavier Bettel à la bourgmestre reconduite. © PHOTO: Christophe Olinger











Avez-vous des modèles ? Mes parents m'ont beaucoup appris, de différentes manières. Ce sont des valeurs telles que la responsabilité et la liberté, mais aussi la solidarité, l'amitié et l'amour.



Étiez-vous une bonne élève? C'est une question difficile. De nombreuses années après l'école, j'ai compris que j'y parlais beaucoup trop. J'ai toujours pensé que le professeur ne s'en apercevrait pas. Mais quand j'ai parlé en public pour la première fois, j'ai réalisé que tu remarques tout et que ça te dérange aussi. Avec le recul, j'avais mauvaise conscience. Quand je m'ennuyais à l'école, je lisais un livre sous le banc, comme Simone de Beauvoir. Le professeur le voyait aussi. Mais il pensait probablement qu'il valait mieux lire que parler. Au niveau des résultats, je n'ai jamais déçu mes parents.

Vous semblez toujours avoir un grand contrôle de vous-même. Est-ce quelque chose de naturel ? Une bourgmestre a-t-elle le droit d'être émotive ? Beaucoup de gens disent que j'ai des nerfs d'acier. Je peux écouter longtemps et j'ai beaucoup de patience. Les déclarations négatives me touchent moins que les choses plus agréables. Je l'ai remarqué encore plus après ces élections. J'ai eu beaucoup de retours positifs. C'était très émouvant. Les gens ont une idée de ce que vous faites. Cela me touche après toutes ces années et puis je verse parfois une larme.

Beaucoup de gens disent que j'ai des nerfs d'acier Lydie Polfer Bourgmestre de Luxembourg-Ville

Pouvez-vous taper du poing sur la table ? Taper du poing sur la table, certainement pas. Il m'arrive de parler plus fort, mais très rarement. C'est surtout le cas lorsque quelqu'un est de mauvaise foi. Mais si quelqu'un fait une erreur, je ne me mets pas en colère. Je signale simplement l'erreur le plus vite possible pour qu'elle soit rectifiée ensuite. J'ai beaucoup de patience, mais il faut qu'il y ait un résultat à une discussion.

Où serez-vous en juillet 2029 ? Une chose est sûre : je ne serai plus candidate aux élections communales. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureuse du résultat du 11 juin. Je n'abuserai pas de cette responsabilité et je la porterai tant que je sentirai que je peux bien faire. J'ai eu des tragédies dans la vie, donc je sais avec quelle facilité les plans peuvent être brisés et donc je regarde l'avenir avec humilité.

Avez-vous déjà été sollicitée par votre parti pour les élections législatives ? Allez-vous être candidate? Oui, on me l'a demandé. Et je suis candidate. J'aimerais être impliquée dans l'éventuelle mise en place d'un corps de police communal. En tant que parlementaire, j'aimerais travailler sur ce projet.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon