«Ma fille a peur d'être la prochaine victime sur TikTok»

La fille de Carla Araújo, âgée de 13 ans, a peur d'aller en classe. Mais seulement depuis qu'une élève du lycée Aline-Mayrisch de la capitale a été agressée et humiliée par une autre élève. A cette occasion, 16 mineurs ont filmé la victime sans l'aider. Peu après, les vidéos de l'agression ont circulé anonymement sur TikTok.

L'adolescente fréquente le même lycée que l'élève agressée et «tous les matins, elle pleure et ne va à l'école que sur mon insistance», a déclaré cette Portugaise à Contacto.

L'agression de l'autre fille et la diffusion des vidéos de cette violence et de cette humiliation sur TikTok sur des comptes anonymes, sont les raisons qui ont poussé Carla Araújo à lancer la pétition n° 2797, demandant l'"Interdiction du réseau TikTok au Luxembourg". Lancée le 29 juin, l'initiative est ouverte aux signatures jusqu'au 9 août.

«Les vidéos des violences envers cette élève du même lycée que ma fille sont toujours sur TikTok, ainsi que les menaces envers l'élève, qui a ensuite porté plainte auprès de la police. Le problème est que ce réseau social, le plus populaire parmi les adolescents, permet la création de comptes anonymes où le harcèlement, l'intimidation et la violence envers d'autres mineurs sont encouragés», souligne Carla Araújo.

TikTok est «très dangereux»

La pétitionnaire estime que l'application vidéo est «très dangereuse pour les jeunes» et mentionne entre autres diverses épreuves de courage et des défis douteux «qui ont déjà conduit à des suicides». Elle demande donc au gouvernement luxembourgeois d'interdire Tiktok.

Si son inquiétude est générale, l'anxiété de la pétitionnaire est renforcée par la souffrance de sa fille. «Depuis qu'elle a vu la vidéo de l'agression de l'autre lycéenne, tout a changé. Elle a paniqué et m'a montré les vidéos. Elle m'a dit que sur TikTok, il y a un compte anonyme avec une liste de victimes à venir qui seront agressées et humiliées et maintenant elle a peur d'être l'une d'entre elles», rapporte Carla Araújo.

Une fille victime de menaces

Chaque matin, sa fille pleure parce qu'elle ne veut pas aller à l'école. «Elle pleure, elle a mal au ventre, elle a envie de vomir, et je dois la contredire pour qu'elle y aille. Elle est très stressée. Aujourd'hui, mes parents ou moi-même venons la chercher tous les jours à la sortie de l'école. Et elle regarde toujours son téléphone portable pour voir si son nom est sur la liste des prochaines victimes», raconte la mère, qui est également très inquiète pour sa fille. Outre cette crainte, la mineure a également avoué que depuis septembre «il y a deux élèves qui la menacent et l'insultent, et elle ne connaît pas la raison de cette persécution».

Le lendemain du jour où sa fille lui a montré les vidéos TikTok de l'agression de l'autre élève du Lycée Aline-Mayrisch, Carla Araújo a parlé à la direction de l'établissement. Elle s'est ensuite rendue au commissariat de police pour mettre en garde contre la diffusion des vidéos et parler de la peur et du harcèlement dont sa fille était victime.

«La direction du lycée a agi rapidement et bien à mon avis. Elle est allée dans chaque classe pour les avertir de ne pas partager ces vidéos et d'autres du même genre, de ne pas afficher de 'likes' et de les sensibiliser au harcèlement et à l'intimidation ainsi qu'aux dangers des comptes TikTok anonymes. Aux agresseurs, ils ont promis une tolérance zéro», explique Carla Araújo.

Quant au cas particulier de sa fille, «la direction lui a parlé, pour qu'elle n'ait pas peur d'aller à l'école, et ils m'ont dit qu'en fait, l'un des élèves qui la menaçaient posait problème».

Du commissariat, la Portugaise est repartie encore plus déterminée à lancer sa pétition pour l'interdiction de TikTok. «La police a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce que les comptes vidéo sont anonymes et que nous ne pouvons pas atteindre les auteurs, qui doivent en outre être mineurs».

A ce stade, Carla ne voit pas d'autre solution que de «déplacer ma fille du lycée l'année prochaine pour qu'elle cesse d'être menacée et humiliée et qu'elle puisse aller tranquillement à l'école".

Pétition au Parlement

C'est le premier des dangers de TikTok, l'autorisation de créer des comptes anonymes. «En plus des vidéos de l'agression, les auteurs ont pris, sans autorisation, des photos des comptes Instagram et Facebook des élèves, certaines de nature plus sensible ou intime, et les partagent sur les comptes TikTok anonymes avec des dictons humiliants», ce qui fait grandement souffrir ces mineurs. Certains de ces comptes ont depuis été bloqués.

Carla Araújo veille à vérifier le contenu des réseaux sociaux suivis par sa fille et conseille aux autres parents de le faire. Cependant, elle n'est pas avec sa fille 24 heures sur 24. «À l'école et entre amis, les adolescents voient beaucoup de contenus sur TikTok, souvent faux, et sont influencés par eux, ce qui est un danger». La Portugaise rappelle qu'en Chine, où TikTok a été créé, ce réseau social a déjà été interdit.

La pétitionnaire est catégorique : «Je veux que ma pétition atteigne 4.500 signatures pour que l'interdiction de TikTok au Luxembourg, surtout chez les mineurs, soit débattue à la Chambre des députés. Le gouvernement doit interdire TikTok pour dire stop au harcèlement et au mobbing, pour la sécurité de nos enfants».

Cet article a été initialement publié sur Contacto.

Adaptation: Thomas Berthol