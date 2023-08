«Malgré une économie qui se dégrade, le Luxembourg reste attractif»

Share this with email

L'actualité récente n'a guère de quoi réjouir. Entre des faillites d'importance, comme celle de Manuel Cardoso, ou encore des entreprises décidant de transférer leur siège hors du Grand-Duché, comme la banque Pictet ou plus récemment le producteur de batteries Freyr, l'optimisme ne semble pas de rigueur. Surtout au regard du contexte inflationniste dans lequel nous nous trouvons toujours. Du côté de l'industrie, après des dernières années plus qu'incertaines, les nombreuses craintes demeurent toujours. Cela dit, Michèle Detaille, présidente de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil), ne veut céder au marasme ambiant, tout en assurant que le Grand-Duché reste attractif, malgré les perspectives peu réjouissantes soulevées récemment par le Statec.

Michèle Detaille, après les différentes crises successives que le pays a connu, comment se porte l'industrie luxembourgeoise et, plus globalement, comment se porte l'économie ? Je ne peux que donner un point de vue par rapport aux membres de la Fedil, dont le cadre est très large. Il regroupe l'industrie manufacturière classique mais aussi tout ce qui concerne les services à l'industrie: les avocats, les entreprises de nettoyage, les «Big Four», etc.

En ce qui concerne l'industrie manufacturière, qui exporte beaucoup étant donné la petitesse de notre marché intérieur, je dirais que cela dépend des secteurs. Ceux qui sont très énergivores souffrent beaucoup, car le Luxembourg est passé d'une place très compétitive en matière des prix de l'énergie à une situation bien plus défavorable par rapport aux pays voisins. Certaines entreprises parviennent à répercuter la hausse des prix de l'énergie sur les clients, mais pas toutes, en raison de la concurrence internationale. Sans oublier le coût de la main d'œuvre au Luxembourg qui est très élevé...

Oui, il a d'ailleurs drôlement renchéri avec le système d'indexation automatique. En deux ans, on a pas mal dégusté ! Certes, le gouvernement a compris le problème et a tenté de le compenser partiellement. Toujours est-il que cela reste un coût très important. Bref, on souffre et notamment à cause de la moins bonne tenue de l'économie dans les pays voisins, étant donné qu'on dépend très fortement des importations et des exportations. Quel regard portez-vous sur l'actualité récente, suite notamment à la faillite de Manuel Cardoso, une entreprise de construction installée depuis des années au Grand-Duché?

Je n'ai pas pour habitude de citer des entreprises de manière individuelle mais il y a un vrai problème de logement au Luxembourg, on le sait. Ceci dit, le même problème existe dans toutes les capitales du monde occidental. A l'heure actuelle, c'est le marché de la construction de logements qui ne va pas bien. De ce qui me revient, la commande des travaux publics avance bien quant à elle, tout comme l'immobilier de bureaux. Attention, je ne dis pas que tout va bien mais les problèmes qui sont actuellement rencontrés (prix des matières premières, manque de main d'oeuvre, délais d'approvisionnement peu fiables, etc.) sont connus et sont maîtrisables.

Certes, le Luxembourg est devenu moins attractif pour y implanter de nouvelles entreprises industrielles ou pour développer celles existantes.

Toujours est-il que plusieurs entreprises ont décidé de quitter le Luxembourg pour s'établir dans d'autres pays. Cela signifie-t-il que le Luxembourg est moins attractif qu'auparavant? Oui et non ! Il y aura toujours des entreprises qui décideront de changer d'endroit pour des raisons qui dépendent de leur organisation ainsi que de leur marché. Certes, le Luxembourg est devenu moins attractif pour y implanter de nouvelles entreprises industrielles ou pour développer celles existantes. Pourquoi? Car on ne ressent pas un grand enthousiasme de la part des administrations qui doivent délivrer les autorisations et les permis pour accueillir ces nouvelles entreprises, bien qu'elles affirment le contraire.

D'un autre côté, la main d'œuvre coûte cher, certes, mais elle est qualifiée pour l'industrie. On a des centres de recherche publics performants qui travaillent de concert avec les grands noms de l'industrie luxembourgeoise, et même les plus petits. N'oublions également pas le bon climat social qui règne au Grand-Duché ainsi qu'une grande stabilité juridique et politique. Le pays a donc toujours des atouts à faire valoir.

Il faut vraiment faire attention que le laxisme de certains ne démotive pas les gens qui travaillent bien.

Néanmoins, avez-vous des craintes pour l'avenir? Oui, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'au niveau européen, on se trouve actuellement dans une frénésie de lois et de règlements à tous les niveaux qui ont tendance à augmenter les emplois non productifs dans les entreprises. Si je ne remets pas en cause le bien fondé de ces mesures, il y a parfois des limites. Par exemple, l'obligation pour tout le monde de pouvoir déterminer, à tous les niveaux d'une chaîne d'approvisionnement, si les droits de l'homme et environnementaux sont respectés. Il faut laver plus blanc que blanc et du coup, on se retrouve avec des contraintes administratives et qui impactent la productivité.

La deuxième, c'est que l'Europe a fixé des objectifs environnementaux, mais n'a pas donné les moyens pour y arriver. On risque de se retrouver avec des surcoûts dans l'industrie. Je crains également qu’un ralentissement trop long sur le marché du logement cause un problème d’attrait sur un marché du travail déjà sous tension. Et puis, ce n'est pas vraiment une crainte, mais un point d'attention: il faut continuer à encourager les salariés qui ont une bonne attitude au travail car à l'heure actuelle, dans le pays, on est en train de donner des tas de possibilités de congés pour diverses raisons. C'est une bonne chose, quand on a affaire à des salariés responsables. Ils le sont, pour la plupart, mais ce n'est malheureusement pas le cas partout et cela peut peser sur le moral des employés. C'est frustrant de voir que des petits malins profitent de ces «failles» pour tirer au flanc. Il faut vraiment faire attention que le laxisme de certains ne démotive pas les gens qui travaillent bien.

Pourquoi diminuer le temps de travail alors qu'on a déjà trop peu de main d'œuvre?

Justement, à l'aube des législatives, la Fedil réclame une augmentation de la présence sur le lieu de travail. C'est l'exact opposé de ce qui est réclamé par de nombreuses personnes qui plaident pour une réduction du temps de travail et plus de télétravail... (Elle sourit) L'OGBL nous avait accusé de vouloir faire travailler les employés 60 heures par semaine ! Mais ce n'est pas du tout le cas ! Dans l'industrie où il y a de la production, il faut faire attention à garder un esprit d'entreprise. Dans celle-ci, il y a bien souvent eu, par le passé, des tensions entre les employés qui travaillent dans les ateliers et ceux travaillant dans les bureaux. Si ces derniers sont les seuls à pouvoir bénéficier de télétravail, cela posera des problèmes de cohésion. Nous ne sommes pas contre mais chaque entreprise doit trouver la meilleure manière d'inclure cette solution dans ses équipes.

En ce qui concerne le temps de travail, il faut savoir que celui-ci a vraiment diminué ces dernières années. Pourquoi ? Tout simplement car maintenant, et je ne porte aucun jugement là-dessus, tout le monde peut prendre des congés en tout genre. Pourquoi diminuer le temps de travail alors qu'on a déjà trop peu de main d'œuvre? Personnellement, je suis d'avis de donner la possibilité aux employeurs et aux salariés de trouver la manière de travailler la plus efficace possible, la semaine de quatre jours par exemple.

