Manger est-il devenu un luxe ?

Au Luxembourg, les prix des courses au supermarché ont augmenté de plus de 11% en un an. Les ménages à faibles revenus sont souvent dépendants des offres sociales.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les prix élevés des denrées alimentaires sont particulièrement ressentis par les plus faibles de la société. Pour de nombreuses familles monoparentales, familles nombreuses, réfugiés et autres personnes dans le besoin, les courses hebdomadaires au supermarché dépassent le budget. Les épiceries sociales des organisations caritatives constatent également une nette augmentation de la demande. A cela s'ajoute le fait que la Stëmm vun der Strooss a également distribué plus de repas au cours du premier semestre.

Lire aussi :

Un tiers des bénéficiaires du REVIS n'ont pas d'autre revenu

«Nous sentons déjà clairement que depuis le début de l'année, davantage d'ayants droit viennent chez nous», explique Hélène Assong, la responsable du Buttek de la Croix-Rouge à Grevenmacher. «Beaucoup d'entre eux couvrent ici presque tous leurs besoins en denrées alimentaires. Les produits de base comme la farine, le lait ou les pâtes sont particulièrement demandés».

Hélène Assong dirige le Croix-Rouge-Buttek à Grevenmacher. © PHOTO: Volker Bingenheimer

«Nous sentons déjà clairement que depuis le début de l'année, davantage d'ayants droit viennent chez nous», explique Hélène Assong, la responsable du Buttek de la Croix-Rouge à Grevenmacher. «Beaucoup d'entre eux couvrent ici presque tous leurs besoins en denrées alimentaires. Les produits de base comme la farine, le lait ou les pâtes sont particulièrement demandés».

Pas de compromis sur la qualité

La Croix-Rouge luxembourgeoise gère huit épiceries sociales au Grand-Duché, dans lesquelles les produits coûtent environ un tiers du prix commercial. Les quatre épiceries de Caritas et les trois épiceries du Cent Butteker fonctionnent selon le même principe.

L'achat est réservé aux bénéficiaires de l'aide sociale, c'est le service social compétent qui décide de l'éligibilité. Les clients peuvent payer par ticket, par voie numérique ou en espèces, et se font rembourser par l'office.

Lire aussi :

De femme d'affaires à bénéficiaire de l'aide sociale à cause du covid long

Hélène Assong tient à ce que les marchandises proposées soient de la même qualité que dans les supermarchés commerciaux. «Cela vaut également pour les fruits et légumes que nous recevons d'un grossiste», dit-elle. Certains produits sont proches de la date de péremption, mais peuvent encore être consommés sans crainte. «Lorsque la date de péremption est dépassée, nous retirons les marchandises des rayons», explique la responsable de Croix-Rouge Butteks.

La collecte et la livraison des denrées alimentaires sont assurées par la Spëndchen asbl., un projet commun de Caritas, de la Croix-Rouge et de l'Arbechtshëllef. L'année dernière, il y a eu des problèmes de livraison pour certains produits alimentaires comme la farine ou l'huile de cuisson, mais selon la Croix-Rouge, ces problèmes ont été résolus entre-temps.

Également une grande affluence au Stëmm vun der Strooss

Du lundi au vendredi, la rue de la Fonderie, dans la capitale, connaît une grande affluence à l'heure du déjeuner. Au restaurant de la Stëmm vun der Strooss, des repas et des boissons sont distribués aux personnes de 12h à 16h45. Bob Ritz, chargé de communication de la Stëmm vun der Strooss, explique qu'en 2022, environ 123.500 repas ont été servis dans les deux restaurants sociaux de la capitale et d'Esch-sur-Alzette. C'est 27% de plus que l'année précédente.

À l'heure du déjeuner, la Stëmm vun der Stross sert chaque jour un repas chaud à quelque 400 personnes. © PHOTO: Chris Karaba

«Pour beaucoup de gens, c'est le seul repas de la journée», fait remarquer Bob Ritz. C'est pourquoi l'offre est particulièrement importante pour les personnes qui vivent à la limite de la pauvreté ou dans la rue. Pour 50 centimes d'euros, elles reçoivent un repas chaud à Esch-sur-Alzette, à Luxembourg-Ville et, depuis février de cette année, à Ettelbruck. Pour 25 centimes supplémentaires, ils reçoivent une boisson.

Lire aussi :

La pauvreté touche de plus en plus de résidents au Luxembourg

«Entre-temps, il n'y a plus seulement des sans-abri ici. Il y a aussi des gens qui sont tout simplement pauvres», explique Ritz. Des personnes qui, malgré leur travail, n'ont pas l'argent nécessaire à la fin de la journée pour subvenir à leurs besoins. En moyenne, en juillet et en août, environ 400 personnes se sont rendues chaque jour à Hollerich pour y manger.

45.268 repas ont été distribués de janvier à juin dans le seul restaurant de Hollerich. D'ici la fin de l'année, Bob Ritz s'attend au double de ce chiffre. A cela s'ajoutent les chiffres des deux autres restaurants. «L'année dernière, cela représentait peut-être 250, voire 300 personnes au maximum», constate Bob Ritz. Les raisons de cette augmentation sont multiples. Tout est devenu plus cher, explique Bob Ritz. La pandémie, la guerre et maintenant l'inflation ont également joué un rôle. Des personnes qui ne dépendaient pas du restaurant social auparavant sont arrivées. Des personnes dont l'argent vient à manquer dès le milieu du mois. Et ce, bien qu'ils travaillent. Le phénomène des travailleurs pauvres est un problème réel. Il s'agit de personnes qui ont certes un travail rémunéré, mais qui vivent malgré tout en dessous du seuil de pauvreté.

Lire aussi :

Les épiceries sociales ne désemplissent pas

Outre le restaurant social, «Caddy» est un autre projet de la Stëmm vun der Strooss. Les denrées alimentaires des supermarchés dont la date de péremption est proche sont collectées par les collaborateurs de la Stëmm et transformées dans leurs restaurants. «Nous ramassons les aliments, nous les transformons immédiatement et ils atterrissent ensuite ici sur la table du repas», explique Bob Ritz. Ainsi, en 2022, environ 141 tonnes de nourriture comestible ont été sauvées de la poubelle. La Stëmm vun der Strooss achète toutefois d'autres aliments en plus de ces dons alimentaires. C'est pourquoi l'augmentation du prix des denrées alimentaires se fait aussi nettement sentir pour elle.

Si les restaurants sociaux avaient encore plus de place, il y aurait encore plus de monde, constate Bob Ritz.

Bob Ritz est chargé de communication de la Stëmm vun der Strooss depuis deux ans et demi. © PHOTO: Chris Karaba

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin