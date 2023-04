Manger sur le pouce, mais sainement

Guide

Vous avez besoin de déjeuner ou de dîner à emporter, mais vous voulez quelque chose de sain? Essayez l'un de ces endroits.

Un certain nombre d'endroits au Luxembourg proposent des bols poke à emporter, et vous pouvez choisir vos propres ingrédients. © PHOTO: Shutterstock

Si vous en avez assez des sandwichs ou si vous vous sentez un peu écœuré des hamburgers et des kebabs, vous pouvez prendre quelque chose de sain à emporter.

Des plats à base de plantes aux plats végétaliens, en passant par les salades et les poke bowls, sans oublier les jus fraîchement pressés, cette liste de bonnes adresses (et certains vous livrent) peut vous aider à augmenter vos niveaux de vitamines et d'énergie.

Rawdish

Vous pourrez choisir parmi plus de 30 plats chauds végétaux, salades et jus fraîchement pressés, à base d'ingrédients 100% bio. Les plats chauds comprennent le piment bio végétalien, le curry vert thaïlandais, le dhal indien, le bibimbap coréen, le macaroni au fromage et les tagliatelles.

Rawdish prépare également une variété de salades de pâtes, de céréales et de haricots, de poke bowls ou de mezze mixtes. Si vous avez la dent sucrée, cap sur les gâteaux au fromage et les brownies. Les shots de gingembre, ou les jus de carotte, betterave et Pocahontas (pomme, orange, citron, gingembre et curcuma) vous apporteront votre dose quotidienne de vitamines.

Leur adresse phare est située place de Paris à Luxembourg-ville, mais vous pouvez également trouver leurs plats dans certaines boutiques Cactus, Delhaize, Naturata et dans certains garages Esso et Aral. Vous pouvez trouver une carte répertoriant les revendeurs ici. Possibilités de commander également en ligne ou via Goosty pour une livraison à domicile.

Happ

Ouvert en semaine à partir de 8h30, Happ propose des salades composées auxquelles vous pouvez ajouter du poulet, des œufs ou du fromage. La végétalienne contient des légumes verts mélangés, du quinoa, des carottes, du zeste d'agrumes et de l'huile d'olive, du concombre, du basilic, des graines de sésame, de la pomme, de la betterave, du pesto de tomates séchées, de la mangue, du paprika et une vinaigrette au piment et au citron.

La méditerranéenne contient pour sa part des légumes verts mélangés, des falafels, des tomates, des aubergines et des courgettes grillées, du houmous, du tzatziki et du dukkah (mélange de graines, d'amandes et d'épices). Vous pouvez également commander des bols chauds - indiens, thaïlandais ou mexicains, ainsi qu'une soupe, une pizza et un plat du jour.

Ils sont basés au 44 avenue JF Kennedy, Kirchberg, où vous pouvez manger sur place ou à emporter, avec la possibilité de commander aussi sur Wedely.

Cocottes

Avec plusieurs points de vente dans la ville, les centres commerciaux Cloche d'Or, City Concorde et Belle Etoile, à Belval, Marnach, Ingeldorf, Leudelange, Massen, Redange et Roodt, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour jeter son dévolu sur un plat sain de chez Cocottes.

La chaîne porte le nom d'une petite marmite en fonte «dans laquelle nos grands-mères cuisinaient de délicieux plats» et vous pouvez obtenir des déjeuners végétaliens, végétariens et sans lactose ni gluten. Exemple phare, le bol Yogi a trois couleurs de quinoa, falafel, chou rouge, brocoli, houmous de betterave, citrouille grillée et carotte marinée, servi avec de la raïta aux légumes, des graines de citrouille et une vinaigrette au xérès.

Si vous voulez quelque chose de chaud, la chaîne propose une soupe aux pois et soja, ou tom yam scampi, sans oublier des bocaux contenant du risotto à la citrouille et aux champignons sauvages ou des boulettes de viande avec des penne. Cocottes prépare également des plats cuisinés avec de la viande, du poisson ou des plats végétariens accompagnés de riz et de légumes. Vous n'avez plus qu'à les passer au four. Des brownies, des compotes aux fruits et granola, ou des cheesecakes, sont proposés en dessert.

Bowls

Basé à Bertrange, Bowls vous permet de créer votre propre poke bowl, que vous pouvez précommander et récupérer. Si vous ne vous sentez pas imaginatif, essayez leur menu, qui comprend un «poke-star», un mélange de saumon, d'edamame, de guacamole, d'ananas et de graines de grenade servi sur un lit de riz, avec une salade de mesclun.

Et pour les petites faims, vous pouvez opter pour le rumsteck de bœuf aux oignons rouges, champignons, courgettes, poivrons et oignons croustillants servi sur un lit de roquette et pommes de terre rôties. Vous pouvez l'arroser avec de la limonade au pamplemousse et au romarin, du jus de fruits frais ou du thé glacé. Livraison à domicile possible via Wedely.

Green Olive

Si vous êtes dans le quartier de la gare, alors Green Olive sur la rue de Strasbourg est une option à envisager, proposant une cuisine du Moyen-Orient, à emporter (vous pouvez également commander en ligne pour récupérer votre commande ensuite).

Réchauffez-vous avec une soupe aux haricots mungo ou aux lentilles, savourez un falafel ou un shawarma au poulet, trempez-le dans de l'houmous à la betterave ou à l'avocat, ou croquez dans une salade libanaise Fattoush ou Tabbouleh. Si vous commandez pour le dîner, pourquoi ne pas essayer les rouleaux d'épinards et de feta, les feuilles de vigne farcies et le ragoût de gombo.

Honoloa

Trois amis ont parcouru le monde, terminant leur traversée du continent à Honolulu. C'est ainsi qu'est née l'idée d'Honoloa, qui a ouvert ses portes en 2018. Essentiellement une variété de bols à poke, dont un de saison, vous pouvez choisir entre du thon épicé ou du saumon mariné dans des bols signature, ou composer le vôtre, en choisissant un riz, un poisson, des protéines de fruits de mer ou de tofu.

Une vaste sélection de légumes et de fruits est à la carte, comme des noix et des graines, mais aussi des sauces telles que du ponzu, du wasabi, du sriracha ou encore passion. Vous les trouverez à la gare et dans la vieille ville, ou pouvez commander sur Wedely.

Pokai et Pokawa

Également influencé par la culture hawaïenne, Pokai possède des locaux au Kirchberg (avenue John F Kennedy) et dans la vieille ville (avenue Monterey), et propose des poke bowls épicés, exotiques et teriyaki.

Une autre chaîne, Pokawa, basée au Kirchberg, propose également des bols à emporter et des chirashi au saumon frais et à l'avocat.

D’autres options

Il vaut la peine d'être mentionné, mais il s'agit plutôt d'un restaurant « classique», il s'agit du pure. L’anciennement Oak désormais installé au MUDAM propose effet une carte changeante de plats sains et d'origine locale.

Glow à Bonnevoie propose également des produits à emporter, notamment des gâteaux et des pâtisseries maison saines. The Wooden Spoon opère en ligne au Luxembourg et livre à domicile ou au bureau. Il propose une sélection de soupes et de plats principaux à base d'ingrédients sains et équilibrés, ainsi qu'un menu hebdomadaire changeant.

Si vous souhaitez acheter des plats à cuisiner chez vous, Thym Citron transforme ses produits en plats à emporter, tandis que Hello Fresh livre tous les ingrédients d'un repas sain (y compris pour les familles) et vous pouvez même commander pour la semaine. Trois repas pour deux personnes vous reviendront à 52 euros, ce qui est moins cher qu'un dîner au restaurant, permet de gagner du temps sur les courses et de minimiser le gaspillage alimentaire.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Megane Kambala

