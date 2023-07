Manuel Cardoso au bord de la faillite

L'une des plus grandes entreprises de construction du Luxembourg a des arriérés de salaires et des dettes envers ses fournisseurs.

Les travailleurs de Manuel Cardoso Construction sont dans tous leurs états. Ce mercredi matin, un avis de vente forcée a été placé sur la porte des locaux, puis retiré par les responsables de l'entreprise, sans que les travailleurs aient eu le temps de lire ce qu'il y était écrit. L'une des plus grandes entreprises de construction au Luxembourg a des arriérés de salaires et des dettes envers plusieurs fournisseurs. Contacto a interrogé la direction de Manuel Cardoso sur la situation, mais 24 heures après l'envoi des questions, aucune réponse n'avait été reçue.

Fondée en 1981, l'entreprise compte actuellement environ 220 employés. De nombreuses entreprises du secteur de la construction ont des salaires impayés, en raison de la crise que traverse la branche.

Les représentants du secteur de la construction craignent que de nombreuses entreprises ne rouvrent pas leurs portes après les vacances d'août. Préoccupées par la situation du secteur, deux organisations ont envoyé une lettre aux syndicats pour leur présenter un scénario sombre et proposer des mesures pour faire face à cette crise.

Appel à une action commune

La lettre, consultée par Contacto, est signée par la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

La lettre, envoyée aux centrales syndicales, appelle à une action commune «pour surmonter la crise qui risque de s'amplifier dans les prochains mois». «Nous soulignons que dans la situation actuelle très difficile et exceptionnelle que traverse le secteur de la construction, l'accès du secteur de la construction au chômage partiel doit être envisagé», peut-on lire dans cette lettre de quatre pages.

Elle propose en outre la signature d'un «plan sectoriel de maintien de l'emploi, qui est dans l'intérêt principal des travailleurs du secteur, au cas où la situation s'aggraverait après les congés collectifs». Elle précise également que «dans la situation actuelle, il est important de rester réactif tant du côté patronal que syndical».

Un diagnostic sombre

La lettre commence par dresser un diagnostic sombre de l'état du secteur, avec de nombreux indicateurs inquiétants. Par exemple, les ventes de logements ont chuté de 30%, pour atteindre une réduction de 48% pour les appartements neufs au quatrième trimestre 2022. «Cette baisse des ventes d'appartements neufs est la plus importante depuis que les ventes du secteur sont enregistrées, soit depuis 2007», précise le rapport. Ces chiffres font du Luxembourg le troisième pays européen où la baisse des ventes de logements est la plus importante.

Il y a également une nette diminution de la demande causée par «la hausse des taux d'intérêt et les conditions qui rendent l'accès au crédit plus difficile», affirment les signataires de la lettre.

En cause, une forte baisse des nouveaux prêts immobiliers qui atteint 40% au cours des deux derniers trimestres de 2022, ce qui représente la chute la plus importante depuis 2008. Autant d'indicateurs qui conduisent une entreprise du secteur sur quatre à se dire affectée par «l'insuffisance de la demande comme principal facteur limitant son activité».

Du côté de l'offre, on observe une forte augmentation des coûts avec la hausse des prix des matériaux de construction et des prix de l'énergie, mais également l'augmentation des taux d'intérêt. La hausse de 16% des coûts de construction est «la plus forte depuis 1975».

Ralentissement de l'emploi dans la construction

«La construction est l'un des secteurs d'emploi les plus importants au Luxembourg, représentant environ 10 % de l'emploi total», indique le document. Les derniers indicateurs montrent qu'il y a «un léger déclin de l'emploi dans la construction au cours des premiers mois de 2023». Jusqu'à présent, 326 personnes ont perdu leur emploi au premier trimestre 2023.

Il s'agit du plus grand nombre de faillites enregistré au cours des 40 dernières années. Au total, 58 entreprises ont fermé leurs portes au cours des trois premiers mois de l'année. Cette réalité entraîne un «risque réel que la main-d'œuvre dont les entreprises n'auront pas besoin en temps de crise aille dans d'autres secteurs, ou qu'elle retourne dans son pays d'origine, un phénomène que nous observons actuellement pour les travailleurs d'origine portugaise».

