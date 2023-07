Manuel Cardoso Constructions fait faillite: «C'est un cauchemar!»

Share this with email

«C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons que, dans les prochains jours, notre entreprise sera contrainte de déclarer sa faillite», peut-on lire dans une lettre parvenue ce lundi par courrier aux travailleurs de l'entreprise Manuel Cardoso, une entreprise de construction.

Dans la missive, à laquelle Contacto a eu accès, il est écrit «que nous n'avons pas d'alternative face à la situation actuelle». La lettre informe également les travailleurs que «compte tenu de la déclaration de faillite, il leur est formellement interdit d'utiliser du matériel ou des objets appartenant à l'entreprise».

«C'est un cauchemar. Nous sommes dégoûtés. Nous nous sentons abandonnés», confiaient encore il y a quelques jours deux travailleurs sur un chantier de Manuel Cardoso, au cœur de Luxembourg-Ville. Ils s'étaient alors adressés à Liliana Bento, secrétaire syndicale adjointe du LCGB, qui a visité plusieurs chantiers vendredi dernier pour distribuer des documents leur expliquant leurs droits en cas de faillite de l'entreprise. Sa présence semblait leur apporter un peu de réconfort dans un scénario d'incertitude totale.

Une situation insurmontable

Le scénario s'est donc précisé ce lundi 24 juillet, à la réception par les ouvriers de la missive. «Afin que la faillite soit gérée au mieux, nous demandons à tous les salariés disposant d'une voiture de service, de cartes essence ou de téléphones portables de les restituer à l'entreprise». Ces biens doivent être déposés avant mercredi au dépôt Manuel Cardoso situés au Kirchberg, peut-on lire dans la lettre, signée par la direction de Manuel Cardoso. «Pour faciliter vos prochaines démarches, nous allons vous envoyer une copie des six derniers bulletins de salaire.» La missive adressée aux 120 ouvriers se termine par un remerciement aux travailleurs pour leur «fidélité durant toutes ces années» et en souhaitant «les meilleurs vœux» pour leur «avenir personnel et professionnel».

De leur côté, les salariés affirment qu'ils n'ont toujours pas perçu leur salaire de juin ni leur prime de fin d'année 2022. Avec des factures qui s'accumulent, la situation financière de certaines familles devient insoutenable. «Beaucoup n'ont pas d'argent pour partir en vacances et il y en a qui n'ont même plus assez de sous pour se rendre au supermarché», raconte un autre ouvrier qui travaille dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. «Ceux qui n'ont pas un peu d'argent de côté sont dans une situation insurmontable», ajoute-t-il.

Alors que les congés collectifs pour le secteur du bâtiment débutent ce jeudi 27 juillet, beaucoup d'ouvriers affirmaient vendredi appréhender de quitter le Luxembourg, de peur que la faillite ne soit prononcée pendant leur absence. Avec des billets d'avion achetés pour le Portugal, ils ne savent plus quoi faire. L'ambiance était alors à l'incertitude parmi les 120 salariés qui travaillent encore chez Manuel Cardoso. «Le patron ne nous dit rien», reprochait un ouvrier. «Ils devraient dire quelque chose aux gens», estimait un autre employé qui travaille chez Manuel Cardoso depuis 29 ans. «Nous avons été surpris d'apprendre que Manuel Cardoso était au bord de la faillite», a-t-il poursuivi. «Ce qui se passe est inadmissible et extrêmement irresponsable, car le patron ne nous dit rien.»

«Il n'y a pas de solution»

En réalité, les difficultés auxquelles fait face l'entreprise ne sont pas des plus récentes. Depuis le début de l'année 2023, les salariés de Manuel Cardoso vivent dans la tourmente. «Depuis le mois de mars, nous avons eu plusieurs arriérés de salaires. Ils ont commencé à nous payer le 15 du mois suivant, jusqu'à ce qu'ils arrêtent tout simplement de nous payer, en juin», confie un autre travailleur qui travaille pour l'entreprise depuis huit ans.

L'ambiance qui régnait la semaine dernière dans l'entreprise était celle d'une fin de fête. Les ouvriers collectaient des matériaux et des conteneurs sur les différents sites de construction. Tout était ensuite transporté vers l'entrepôt central du groupe Manuel Cardoso. «Nous mettons de l'ordre. Nous chargeons les camions de conteneurs. Il n'y a pas de solution», expliquait un ouvrier d'un autre chantier. «Depuis hier, c'est fini», dit un autre travailleur, faisant référence à un article publié jeudi 20 juillet selon lequel l'entreprise allait faire faillite.

Un camion charge un conteneur sur le chantier de Manuel Cardoso. © PHOTO: Madalena Queirós

À l'extérieur de l'entrepôt, les ouvriers nous ont affirmé vendredi 21 juillet que l'entreprise vend déjà un grand nombre de machines et d'équipements.

Après 43 ans d'activité, le groupe Manuel Cardoso, qui fut l'une des plus grandes entreprises de construction du Luxembourg, est donc sur le point de fermer ses portes. Pourquoi, demande-t-on aux ouvriers? «La crise et l'augmentation du prix des matériaux n'ont pas aidé, mais il y a aussi des problèmes de gestion», répondent-ils.

«Nous attendons que la faillite soit prononcée, ce qui pourrait se produire cette semaine, afin de pouvoir entamer le processus d'indemnisation des travailleurs», expliquait vendredi Christophe Knebeler, secrétaire général adjoint du LCGB.

«L'entreprise comptait environ 220 travailleurs, mais nous estimons aujourd'hui qu'ils sont environ 120», explique le dirigeant syndical. Les travailleurs devront ensuite s'inscrire auprès de l'Adem pour avoir droit aux allocations de chômage. Mais le LCGB «contacte plusieurs entreprises pour essayer de d'ores et déjà trouver des solutions pour certains des travailleurs», ajoute Christophe Knebeler. Cependant, tant que la faillite n'est pas déclarée, «nous sommes bloqués», conclut-il.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Laura Bannier