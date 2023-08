Marc Angel, l'homme qui était trop gentil pour réussir au Luxembourg

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Marc Angel serait volontiers resté pour prendre un verre et discuter un peu plus. En tant que vice-président du Parlement européen, il est en effet un invité de marque à la cérémonie de clôture du 70e anniversaire de la représentation européenne du peuple dans l'élégant hôtel de ville de Strasbourg.

Le décor est parfait, l'ambiance aussi. Malheureusement, après à peine 30 minutes de networking et de champagne, le devoir l'appelle à nouveau: un autre vice-président s'est fait porter pâle et doit être remplacé rapidement pour diriger les débats qui auront lieu en fin de soirée dans l'hémicycle. Et Marc Angel s'est proposé pour le remplacer spontanément. «Je ne peux jamais dire "non"», dit-il en riant. Encore une gorgée et direction le bâtiment du Parlement dans sa voiture officielle.

Marc Angel représente également le Parlement européen au niveau international. © PHOTO: Marc Wilwert

Les débats de ce mardi soir s'éternisent. Il s'agit de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, qui est sans cesse repoussée par les partenaires UE. Marc Angel veut donc laisser aux innombrables députés européens roumains et bulgares qui prennent la parole tout le temps nécessaire pour exprimer leur frustration face à cette injustice largement reconnue. «Il s'agit de 26 millions d'Européens qui sont victimes de discrimination. Ils doivent au moins avoir le sentiment que nous les entendons en tant que Parlement européen», déclare le Luxembourgeois. Ce n'est que peu avant 23 heures que la séance prend fin. Journée terminée.

Partout en même temps

Mais Marc Angel ne se plaint pas. Au contraire: être toujours sollicité, devoir être partout à la fois, se précipiter d'un rendez-vous à l'autre et assumer une lourde charge de travail -tout cela lui plaît manifestement. Et tout le monde le reconnaît et l'apprécie.

L'assiduité et l'engagement de l'homme politique étaient déjà connus au Luxembourg. Ce qui est nouveau, c'est qu'il réussisse ainsi. À Strasbourg et à Bruxelles, il n'a même pas fallu un mandat complet à ce sexagénaire pour obtenir l'un des plus hauts postes de la représentation populaire. Au Luxembourg, en plus de 30 ans de carrière, le politicien du LSAP n'a jamais réussi à entrer dans un gouvernement. Et ce, bien que son parti ait participé dans la coalition presque sans interruption.

Le plafond de verre de Marc Angel

Nombreux sont ceux qui ont déjà dû constater à leurs dépens que la politique européenne obéit à d'autres règles que celles en vigueur dans leurs propres pays. Martin Schulz, l'ancien président social-démocrate du Parlement européen, a par exemple complètement raté sa campagne pour devenir chancelier allemand en 2017. Ce que fait actuellement l'ancien poids lourd de l'UE n'intéresse cependant plus personne. Ce qui est demandé à Bruxelles et à Strasbourg semble avoir moins d'effet au niveau national. L'histoire inversée de Marc Angel le confirme.

Inspiré par son père, le médecin Robert Angel, et par ses études en Autriche, alors gouvernée par les sociaux-démocrates, Marc Angel décide au milieu des années 1980 d'adhérer au LSAP. «Depuis, je suis prisonnier de ce business», plaisante-t-il aujourd'hui.

Il vit l'Europe. Delara Burkhardt Une collègue de groupe allemande au Parlement européen

En effet, Marc Angel semblait souvent pris au piège. Il faut presque une décennie pour que ce jeune socialiste engagé parvienne à entrer au conseil communal de la Ville de Luxembourg, en 1994. Ensuite, il lui faut encore une décennie pour qu'il devienne député à la Chambre. Rétrospectivement, Marc Angel ne voit pas d'un si mauvais œil cette lente évolution: «Je dis toujours aux jeunes: il faut de la patience. Vous ne pouvez pas toujours tout avoir tout de suite».

Au sein de son parti, les raisons sont toutefois rapidement identifiées: «Il est trop gentil». «Il était toujours le premier à être mis de côté lorsqu'il y avait de la bousculade pour un poste», explique par exemple un ancien membre du gouvernement du LSAP.

L'ascension au gouvernement ne viendra pas

Marc Angel admet même ouvertement qu'il a pu être mis de côté sans grande résistance. «Je ne suis pas celui qui tape du poing sur la table et qui essaie de s'imposer. Et le parti en est également conscient: je suis celui qui ne fait pas de vagues. C'était plus facile d'agir ainsi avec moi».

Lire aussi :Marc Angel succède à Eva Kaili au Parlement européen

Et de temps en temps, il fait un pas de côté de lui-même. Lorsqu'en 2013, lors des élections législatives dans le district du centre, il obtient le deuxième plus grand nombre de voix pour le LSAP, loin devant le troisième, il renonce à s'imposer pour le poste de ministre qui lui revient. «En tant que féministe, il était clair pour moi que nous devions nommer une femme -il n'était en effet pas possible que le LSAP envoie si peu de femmes au gouvernement». Marc Angel laisse la priorité à Francine Closener, qui n'a obtenu que la moitié de son score personnel.

Mais parfois, Marc Angel doit tout simplement encaisser. Des négociateurs rapportent, choqués, à quel point le traitement infligé par le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, à son collègue de parti était humiliant lors des négociations de coalition de 2018. Et même s'il dit lui-même ne jamais l'avoir ressenti directement de cette manière, les blagues homophobes à l'égard du politicien, ouvertement gay depuis ses années de lycée, sont difficiles à ignorer dans les cercles anciens et haut placés du LSAP.

Marc Angel fait campagne pour les droits LGTBIQ en Géorgie. © PHOTO: Marc Wilwert

L'éthique de travail et la loyauté de Marc Angel envers son parti et le gouvernement ont toujours été exemplaires. En tant que président de la commission de politique étrangère à la Chambre, il est souvent le premier à prendre la parole en public pour défendre les faux pas de Jean Asselborn ou du gouvernement. «La base du parti sait tout ce que j'ai fait. C'est une reconnaissance suffisante pour moi», dit-il aujourd'hui à propos du manque d'appréciation des hautes sphères du LSAP.

Je ne me suis jamais senti victime. Marc Angel

Marc Angel ne ressent toutefois aucune amertume: «Je ne me suis jamais senti victime», dit-il. Et rétrospectivement, sa nature désintéressée a même été une aubaine pour le LSAP et le pays, rit-il: lorsqu'en 2019, le retrait d'Etienne Schneider du gouvernement se profile à l'horizon, il n'essaie pas de s'imposer. Il renonce à le remplacer à la tête du ministère de la Santé ou de l'Économie. La voie est ainsi ouverte à l'ascension de Paulette Lernet comme étoile montante du parti, quelques mois avant la pandémie de covid-19.

Marc Angel veut, à la place, entrer au Parlement européen. Et le compte est bon. En 2019, le siège du LSAP aux élections européennes revient à Nicolas Schmit, mais ce dernier est nommé, comme on pouvait s'y attendre, commissaire européen. Marc Angel peut alors entrer au Parlement européen. C'est un rêve qui se réalise, déclare aujourd'hui le politicien du LSAP.

La clé du succès: être sociable. © PHOTO: Marc Wilwert

Marc Angel s'épanouit à Bruxelles et à Strasbourg. Dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Alors que d'autres fonctionnaires européens et hommes politiques aiment à pester contre le chaos de Bruxelles, Marc Angel aime l'ambiance de la métropole belge. «C'est agréable d'avoir la chance de pouvoir vivre dans une nouvelle grande ville». En même temps, le caractère sociable et ouvert au compromis de Marc Angel s'accorde parfaitement avec le style politique du Parlement européen. Le fait que le politicien du LSAP parle, outre les langues officielles luxembourgeoises, l'espagnol, l'anglais et le néerlandais est un autre point fort dans le cadre des négociations. «Il vit l'Europe», s'enthousiasme sa collègue de groupe allemande Delara Burkhardt.

Le maître du réseau

«Je suis heureux», dit Marc Angel. Et il n'est pas difficile de le croire. Dans les couloirs du Parlement, on le salue et on lui parle. On sent toujours qu'il est apprécié en tant qu'interlocuteur. «Il a un très bon réseau», dit Delara Burkhardt. La recette du succès tient au fait que, contrairement à de nombreux collègues, Marc Angel est toujours présent à Bruxelles et à Strasbourg et n'a pas peur des contacts. «Les Baltes ou les Allemands aiment toujours se retrouver ensemble lors des manifestations, mais moi, je vais vers tout le monde», explique le Luxembourgeois. Par «tout le monde», il n'entend pas seulement les parlementaires européens, mais aussi les collaborateurs qu'il traite avec le même respect. «Il dit toujours "bonjour", vous demande comment vous allez et garde pour lui ce que vous lui dites en privé», raconte par exemple une assistante allemande, enthousiasmée par cette gentillesse inhabituelle.

Il devient vite évident qu'être prévenant et gentil n'est donc pas une faiblesse au Parlement européen, bien au contraire. «Je dois dire que j'ai énormément de plaisir à travailler avec Marc Angel», déclare par exemple Terry Reintke, la coprésidente du groupe des Verts au sein de l'institution. «Non seulement parce que je pense qu'il est très intelligent sur le plan politique, mais aussi parce que c'est une personne très ouverte et chaleureuse sur le plan humain. Avec lui, j'ai le sentiment qu'il agit vraiment pour la cause». Ces qualités sont «centrales» pour faire avancer les choses au Parlement européen, poursuit Terry Reintke, «parce que nous travaillons sur les dossiers en transcendant les groupes politiques et de manière très objective».

Marc Angel aime présider la séance plénière. © PHOTO: Marc Wilwert

À l'inverse de la relation qui unit la Chambre et l'exécutif luxembourgeois, le Parlement européen ne soutient pas de gouvernement. Par conséquent, le jeu prévisible entre la majorité et l'opposition n'existe pas. Au contraire: pour chaque initiative, il faut obtenir une nouvelle majorité. Le fait que Marc Angel connaisse tout le monde et puisse s'entendre avec tout le monde le rend incontournable. Même s'il ne travaille pas forcément lui-même sur un projet, il peut être celui qui permet la constitution d'une majorité en mettant en contact des personnes pertinentes ou en faisant un travail de persuasion. De plus, le fait qu'il ne se préoccupe pas de son succès personnel est apprécié. «Il ne se met pas en avant, mais met l'équipe ou son groupe au premier plan», explique Burkhardt.

«J'ai tracé mon chemin ici»

Toutes ces qualités ont fait de lui un bon candidat pour la vice-présidence du Parlement européen. C'est presque sans problème qu'il s'impose début 2023 face à des candidats bien plus éminents comme Raphaël Glucksmann, un intellectuel de gauche français bien connu.

Depuis, Marc Angel est l'un des plus hauts représentants du Parlement européen et l'un des visages les plus pertinents de la représentation populaire européenne sur la scène mondiale. Cela implique encore plus de voyages et de travail supplémentaire, mais aussi beaucoup de visibilité. Alors que d'autres eurodéputés luxembourgeois se plaignent de n'être guère mis en avant, Marc Angel est sous les feux de la rampe. «J'ai tracé mon chemin ici», dit-il fièrement.

Lorsqu'il est rentré chez lui après les élections, il a été acclamé par son groupe parlementaire, interpellé dans les rues et salué par la presse. «Je dois être honnête: cela m'a fait plaisir».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon