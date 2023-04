Marc Ruppert: «La priorité n'est pas de maintenir la Schueberfouer au Glacis»

Elections communales

Le président du parti Fokus est tête de liste dans la capitale. Il explique à Virgule.lu les ambitions de son parti pour les communales et comment la Ville de Luxembourg devrait changer selon lui.

Quel est l'objectif de Fokus dans la Ville de Luxembourg?

Dans toutes les communes où nous sommes candidats (Luxembourg, Differdange et Sanem, NDLR), notre but est d'arriver aux responsabilités, donc d'entrer dans le conseil communal avec au moins un siège. Et au-delà de ce critère, on peut s'attendre à tout.

Vous souhaitez supprimer le parking du Glacis, que souhaitez-vous y mettre à la place?

Nous observons que c'est une place déserte bétonnée où il n'y a pas de vie. Nous souhaitons la réaménager avec, par exemple, un marché régulier, plus de concerts et de fêtes populaires. Il est aussi possible de mettre des logements abordables et mordernes sur une partie de la place et plus de verdure. Il est question de mettre une nouvelle piscine à Luxembourg-Ville, pourquoi ne pas l'installer au Glacis? Des places de parking ne disparaîtront pas totalement, car il y en a dans la partie souterraine et elles pourront aussi être réaménagées.

La Schueberfouer ne se tiendra donc plus au Glacis?

La priorité n'est pas d'y maintenir la Schueberfouer. Cela signifie qu'il faut l'organiser autrement, de manière plus petite et familiale comme pendant le covid sur différentes places. Il faut voir sur quels sites elle peut être déplacée et quelle taille doit avoir la Schueberfouer. Le réaménagement du Glacis ne doit pas échouer à cause de la Schuerbouer. Le Glacis doit devenir plus animé, c'est pour nous un impératif. Et au-delà de cette place, plusieurs parkings à la surface, également «sans vie», à Luxembourg-Ville doivent être modifiés selon ce principe.

Quelle est votre position par rapport à l'interdiction de la mendicité votée par les autorités de la capitale?

Nous sommes contre une interdiction générale, certaines personnes dépendent d'une certaine solidarité. Fokus est tout à fait d'accord qu'il faut mettre fin à la mendicité organisée. Les communes et le ministre de la Sécurité doivent se donner les moyens nécessaires. Il faut dans ces cas parvenir à repérer les réseaux derrière.

Vous êtes également opposé aux agents de sécurité privés en ville?

Le bourgmestre et le ministère doivent se donner davantage de moyens et ils peuvent le faire. Dans notre programme national, nous sommes pour que le ministre de l'Intérieur s'occupe également de la sécurité, parce qu'il est en contact avec les bourgmestres. Cela ne doit pas se faire de manière séparée sinon chacun se renvoie la balle entre les ministres et les élus. Des pistes existent pour éviter des agents de sécurité privés et avoir plus de policiers sur le terrain.

Souhaitez-vous le retour d'une police communale, comme le CSV le demande?

Non, nous l'avions par le passé et je crois que la police ne souhaite pas non plus son retour. Mais nous pouvons très bien imaginer qu'il y ait différentes divisions au sein de la police si elles sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et qu'une d'entre elles travaille avec le bourgmestre. Une seule police suffit, avec différents départements.

Comment Fokus souhaite-t-il améliorer la mobilité dans la capitale?

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Il faut enlever le trafic de passage dans les quartiers, soit en faisant des parkings à l'extérieur de la ville - c'est ce qui est en train d'être fait, mais ça ne va pas assez loin - soit en réaménageant des parkings comme celui du Glacis en arrivant depuis de l'avenue du Kirchberg. Nous voulons décharger certaines rues en mettant des sens uniques et aménager les rues pour les vélos de manière à ce que cela ait du sens, et pas comme cela a été fait dans l'avenue Pasteur.

La limitation de la vitesse à 30km/h n'est pas une bonne idée selon vous?

Non, cela ne fait pas sens de généraliser cette mesure partout. A certains endroits, les automobilistes souhaitent et doivent pouvoir se déplacer rapidement et si nous limitons à 30km/h, ils restent éternellement coincés en ville. Nous ne souhaitons par exemple pas mettre une telle restriction pour monter vers le Kirchberg.

Mais dans les quartiers, près des écoles et des maisons de retraite, et là où il y a beaucoup de fréquentation, nous sommes pour une limitation à 30km/h.

Que proposez vous en matière de logement?

Nous réclamons au niveau national une offensive de construction emphytéotique au Grand-Duché, là où cela s'avère être nécessaire. Cela concerne également la Ville de Luxembourg. Il faut pour cela spécifiquement mobiliser les terrains non bâtis construits.

C'est pourquoi d'une part, l'impôt foncier sur ces derniers doit être nettement augmenté et supprimé pour les logements habités. D'autre part, les permis de construire dans la capitale doivent être accordés plus rapidement et les critères d'obtention réduits à l'essentiel. Par exemple: les critères d'isolation lors de la construction et de la rénovation, devenus de plus en plus complexes, qui font augmenter les prix des habitations.

