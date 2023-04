Mariage princier ce samedi: le programme de la cérémonie

Dans la capitale

Son altesse royale la princesse Alexandra et M. Nicolas Bagory se marient ce samedi 22 avril dans la capitale.

C'est le grand jour pour la Princesse Alexandre et Nicolas Bagory, et une nouvelle belle journée pour la famille grand-ducale, moins d'un moins après la naissance du Prince François, deuxième enfant du Grand-Duc héritier Guillaume et de la Grande-Duchesse héritière Stéphanie.

Ce samedi 22 avril, son altesse royale la princesse Alexandra et son fiancé M. Nicolas Bagory vont se dire «oui» lors de leur mariage civil, célébré à l'hôtel de ville de la capitale. Le couple prendre ensuite la direction du Sud de la France: le mariage religieux aura lieu samedi prochain, 29 avril, en l'église Saint-Trophyme de Bormes-les-Mimosas, à quelques kilomètres de Cabasson, la résidence d'été de la famille grand-ducale.

Le programme dans le détail

A Luxembourg-Ville, la Princesse Alexandra et Nicolas Bagory, accompagnés de la famille grand-ducale, partiront en cortège du palais grand-ducal pour se rendre à l'hôtel de ville, suivant un parcours sécurisé. «Le public aura la possibilité d’assister à ce cortège et d’apercevoir le couple et la famille grand-ducale lors de leur arrivée à l’hôtel de ville, ainsi que lors de la sortie après la cérémonie civile», a fait savoir la Ville de Luxembourg en milieu de semaine.

L'arrivée des deux futurs époux sur le Knuedler devrait avoir lieu vers 15h. Le mariage civil est programmé à 15h30 et le couple, marié, devrait donc réapparaître devant la foule vers 16h pour partager un moment de communion et de fête. Les personnes qui le souhaitent peuvent également adresser leurs félicitations au couple via un site internet spécialement mis en place pour l'occasion.

Des rues interdites à la circulation et au stationnement

Puisque l'événement est d'ampleur, et que d'autres manifestations et animations se déroulent également dans la capitale ce samedi, des restrictions de circulation sont mises en place. La circulation et stationnement seront ainsi interdits de 9h à 23h: