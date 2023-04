Mariage princier samedi: le programme et les restrictions de circulation

Dans la capitale

Son altesse royale la princesse Alexandra et M. Nicolas Bagory se marient ce samedi 22 avril dans la capitale.

Le grand jour approche à grands pas ! Ce samedi 22 avril, son altesse royale la princesse Alexandra et son fiancé M. Nicolas Bagory vont se dire "oui" lors de leur mariage civil qui sera célébré à l'hôtel de ville de la capitale. Le couple prendra ensuite la direction de Bormes-les-Mimosas, dans le Sud de la France, où le mariage religieux aura lieu la semaine suivante.

A Luxembourg-Ville, la princesse Alexandra et Nicolas Bagory, accompagnés de la famille grand-ducale, partiront en cortège du palais grand-ducal pour se rendre à l'hôtel de ville, suivant un parcours sécurisé. "Le public aura la possibilité d’assister à ce cortège et d’apercevoir le couple et la Famille grand-ducale lors de leur arrivée à l’hôtel de ville, ainsi que lors de la sortie après la cérémonie civile", fait savoir la Ville de Luxembourg ce mercredi 19 avril.

L'arrivée des deux futurs époux sur la place Guillaume devrait avoir lieu vers 15h. Le mariage civil est programmé à 15h30 et le couple, marié, devrait donc réapparaître devant la foule vers 16h.

Des rues interdites à la circulation et au stationnement

Puisque l'événement est d'ampleur, et que d'autres manifestations et animations se déroulent également dans la capitale ce samedi, des restrictions de circulation sont mises en place. La circulation et stationnement seront ainsi interdits de 9h à 23h:

rue Notre-Dame sur le tronçon situé entre la rue de l’ancien Athénée et la rue du Fossé ;

rue du Fossé ;

rue de l’Eau, sur le tronçon situé entre la rue du Fossé et la rue du Marché-aux-Herbes.

Un espace pour les personnes à mobilité réduite

A noter encore que 30 places sont réservées pour les personnes à besoin spécifique et à mobilité réduite devant les escaliers de l'hôtel de ville. Les personnes qui souhaitent disposer d'une de ces 30 places doivent en faire la demandeauprès du service "intégration et besoins spécifiques" de la Ville de Luxembourg au 4796 4150, au 691 96 44 46 ou par e-mail: integratioun@vdl.lu), et ceci jusqu’au vendredi 21 avril au plus tard. Les personnes enregistrées devrontt se présenter au plus tard à 14h dans l'espace réservé.